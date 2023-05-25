17 доказательств того, что между налощенной картинкой в соцсети и реальной жизнью ого-го какая разница
Как правило, мы публикуем в соцсетях лишь удачные снимки. А если изображение чем-то нас не устраивает, то иногда не пренебрегаем и фоторедактором, чтобы потом блистать в интернете. Звездные красотки тоже склонны показывать лишь идеальные «себяшки». И порой между продуманными до мелочей картинками на их страничках и снимками от фотографов есть небольшая разница.
Сальма Хайек
Дженнифер Лопес
Пэрис Хилтон
Флоренс Пью
Гвендолин Кристи
Кейт Хадсон
Лили Коллинз
Анна Кендрик
Жизель Бюндхен
Аманда Сейфрид
Брайс Даллас Ховард
Люси Хейл
Ванесса Хадженс
Джулианна Мур
Эль Фэннинг
Джессика Честейн
Дженнифер Кулидж
На своих страничках в соцсетях звезды не только делятся красивейшими снимками, но и общаются с подписчиками. Однако не все из них настроены дружелюбно. Порой актрисы и певицы получаются в свой адрес далеко не самые лестные сообщения. Но знаменитости умеют ответить хейтерам так, что мы готовы лишний раз поаплодировать.
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News
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