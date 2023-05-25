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17 доказательств того, что между налощенной картинкой в соцсети и реальной жизнью ого-го какая разница

Фотографы
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Как правило, мы публикуем в соцсетях лишь удачные снимки. А если изображение чем-то нас не устраивает, то иногда не пренебрегаем и фоторедактором, чтобы потом блистать в интернете. Звездные красотки тоже склонны показывать лишь идеальные «себяшки». И порой между продуманными до мелочей картинками на их страничках и снимками от фотографов есть небольшая разница.

Сальма Хайек

ANGELA WEISS / AFP / East News

Дженнифер Лопес

Chris Pizzello / Invision / East News

Пэрис Хилтон

Evan Agostini / Invision / East News

Флоренс Пью

Vianney Le Caer / Invision / East News

Гвендолин Кристи

zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кейт Хадсон

Richard Shotwell / Invision / East News

Лили Коллинз

Evan Agostini / Invision / East News

Анна Кендрик

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Жизель Бюндхен

RW / Associated Press / East News

Аманда Сейфрид

VALERIE MACON / AFP / East News

Брайс Даллас Ховард

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Люси Хейл

Joel C Ryan / Invision / East News

Ванесса Хадженс

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Джулианна Мур

Vianney Le Caer / Invision / East News

Эль Фэннинг

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Джессика Честейн

SI / Avalon / Photoshot / East News

Дженнифер Кулидж

Evan Agostini / Invision / East News

На своих страничках в соцсетях звезды не только делятся красивейшими снимками, но и общаются с подписчиками. Однако не все из них настроены дружелюбно. Порой актрисы и певицы получаются в свой адрес далеко не самые лестные сообщения. Но знаменитости умеют ответить хейтерам так, что мы готовы лишний раз поаплодировать.

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News
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528107
AdMe/Фотографы/17 доказательств того, что между налощенной картинкой в соцсети и реальной жизнью ого-го какая разница
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