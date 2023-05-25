17 доказательств того, что между налощенной картинкой в соцсети и реальной жизнью ого-го какая разница

Как правило, мы публикуем в соцсетях лишь удачные снимки. А если изображение чем-то нас не устраивает, то иногда не пренебрегаем и фоторедактором, чтобы потом блистать в интернете. Звездные красотки тоже склонны показывать лишь идеальные «себяшки». И порой между продуманными до мелочей картинками на их страничках и снимками от фотографов есть небольшая разница.