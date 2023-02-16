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17 звезд, которые на красной дорожке блистают, а на шопинге разрешают себе максимум естественности

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Сколько времени вы тратите на сборы, если вам нужно быстренько выскочить в магазин? Люди, которые умудряются подобрать идеальный наряд и даже сделать себе крутой мейкап, чтобы и в торговом центре быть в центре внимания, — это, кажется, особый вид супергероев. Потому что даже звезды не всегда притрагиваются к косметичке и уж точно отодвигают подальше каблуки и пышные платья, хотя знают, что, возможно, их в этот момент запечатлеет папарацци. Эта их смелость быть естественными в быту попала нам в самое сердце, ведь мы поняли, что селебрити — это обычные люди, которым нужно покупать продукты и носиться с пакетами.

Дженнифер Лоуренс

Coleman-Rayner /EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Дженнифер Лопес

J. Sharma/Bruja,PacificCoastNews/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Кэти Холмс

PacificCoastNews/EAST NEWS, Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Пинк

RF/Coleman-Rayner/EAST NEWS, RB/Associated Press/East News

Хилари Дафф

Coleman-Rayner /EAST NEWS, Quoin Pics/Everett Collection/East News

Кирстен Данст

Bunny, PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Invision/Invision/East News

Адель

Bruja, PacificCoastNews/EAST NEWS, Can Nguyen/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Ева Лонгория

PacificCoastNews/EAST NEWS, Daniel Claude / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Джессика Альба

PacificCoastNews/EAST NEWS, Joel C Ryan/Invision/East News

Леди Гага

O'Neill/Todd G, PacificCoastNews/EAST NEWS, Invision/Invision/East News

Ванесса Паради

NO CREDIT/EAST NEWS, DFY/KCS/East News

Ума Турман

PacificCoastNews.com/EAST NEWS, Invision/Invision/East News

Рейчел Макадамс

Coqueran/Coleman-Rayner/EAST NEWS, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Белла Хадид

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Риз Уизерспун

KELA/Broadimage/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Энн Хэтэуэй

PacificCoastNews/EAST NEWS, Chris Pizzello/Invision/East News

Натали Портман

www.310pix.com/EAST NEWS, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Фото на превью Coleman-Rayner /EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News, RF/Coleman-Rayner/EAST NEWS, RB/Associated Press/East News
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AdMe/Фотографы/17 звезд, которые на красной дорожке блистают, а на шопинге разрешают себе максимум естественности
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