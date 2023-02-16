17 звезд, которые на красной дорожке блистают, а на шопинге разрешают себе максимум естественности
Сколько времени вы тратите на сборы, если вам нужно быстренько выскочить в магазин? Люди, которые умудряются подобрать идеальный наряд и даже сделать себе крутой мейкап, чтобы и в торговом центре быть в центре внимания, — это, кажется, особый вид супергероев. Потому что даже звезды не всегда притрагиваются к косметичке и уж точно отодвигают подальше каблуки и пышные платья, хотя знают, что, возможно, их в этот момент запечатлеет папарацци. Эта их смелость быть естественными в быту попала нам в самое сердце, ведь мы поняли, что селебрити — это обычные люди, которым нужно покупать продукты и носиться с пакетами.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лопес
Кэти Холмс
Пинк
Хилари Дафф
Кирстен Данст
Адель
Ева Лонгория
Джессика Альба
Леди Гага
Ванесса Паради
Ума Турман
Рейчел Макадамс
Белла Хадид
Риз Уизерспун
Энн Хэтэуэй
Натали Портман
Фото на превью Coleman-Rayner /EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News, RF/Coleman-Rayner/EAST NEWS, RB/Associated Press/East News
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