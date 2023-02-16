17 звезд, которые на красной дорожке блистают, а на шопинге разрешают себе максимум естественности

Сколько времени вы тратите на сборы, если вам нужно быстренько выскочить в магазин? Люди, которые умудряются подобрать идеальный наряд и даже сделать себе крутой мейкап, чтобы и в торговом центре быть в центре внимания, — это, кажется, особый вид супергероев. Потому что даже звезды не всегда притрагиваются к косметичке и уж точно отодвигают подальше каблуки и пышные платья, хотя знают, что, возможно, их в этот момент запечатлеет папарацци. Эта их смелость быть естественными в быту попала нам в самое сердце, ведь мы поняли, что селебрити — это обычные люди, которым нужно покупать продукты и носиться с пакетами.