13 вещей, которых взрослым дядям и тетям стесняться уже ни к чему

С развитием интернета люди стали слишком сильно зависеть от чужого мнения. Стыдно же показаться не тем человеком, которого все видят на фото в соцсетях. Вдруг есть лишние килограммы, личные причуды, странные хобби, а то и вовсе вторая половинка, не соответствующая чьим-то идеалам. Мы твердо убеждены, что многих вещей давно не стоит стесняться, а «идеальными» могут быть лишь куклы. Скорее всего, секрет последних в том, что они не живые. А вот мы с вами — очень даже.

Неважно, если ваша семья не соответствует чьей-то модели. Чужое мнение вообще не очень-то и важно

Если всегда молчать и соглашаться, то за нас все решат другие. Почему нам должно быть стыдно стоять на своем?

Брать во внимание всяческие условности и стереотипы — значит сознательно ограничивать свои сценарии счастья

Комплексы по поводу внешности никого краше не делают. А вот отрешение от них — как раз наоборот

На ошибках учатся, поэтому глупые и спонтанные покупки — путь к успеху. Да и не такое уж зло, как многие считают

Можно быть сколь угодно взрослым и серьезным человеком, но дурачиться-то иногда хочется. Вот и не надо себе отказывать

Когда на столе много вкусненького, ограничивать себя — верный путь к плохому настроению

Когда не хочется лишний раз пересекаться с назойливыми людьми, можно этого просто не делать. Мы не обязаны быть приветливыми со всеми

Пролившуюся жидкость и ногой можно вытереть. Главное, чтобы она не была сладкой, а то ведь самим убирать потом

Если интроверсия — ваш способ быть счастливыми, то неважно, кто какого мнения об этом

Эмоции — это естественно. Держать их в себе — нет

В каждом взрослом сидит ребенок. И не нужно его никуда прятать

Неважно, что о вас думают другие. Все равно не угадаешь, да и невозможно нравиться всем

Каких вещей вы перестали стесняться, когда повзрослели?

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.