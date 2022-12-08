10 деталей костюма, с помощью которых киношники без слов дают нам важную информацию о фильме

В кино ничего не бывает «просто так». Даже мельчайшая деталь костюма, будь то цвет платья или брошь, работают на создание образа персонажа. Вот несколько посланий, зашифрованных с помощью костюмов.

Рейнира и Деймон — «Дом дракона»

Развитие персонажей в этом сериале выражается в том числе и в цветах, которые они предпочитают. Палитра Таргариенов — это черный и красный. В самом начале Рейнира носит светло-желтый и бежевый. Тогда еще она была просто невинной девчушкой, которая не участвовала в интригах и битве за трон.

Впрочем, молодая Рейнира уже имеет намеки на будущую силу — взгляните на «чешую» на плече принцессы. А к зрелости, обретая жизненный опыт, героиня буквально обрастает чешуей: посмотрите на фактуру ее платья справа. В костюмах Таргариенов много отсылок к символу их рода — это и застежки в форме дракона, и шлем с головой рептилии.

Интересно, что образ Деймона на турнире был вдохновлен самурайскими доспехами.

Белая вдова — «Миссия невыполнима: Последствия»

Аланна — известная активистка, которая занимается благотворительностью. Но на самом деле это прикрытие, в преступных кругах девушку называют «Белой вдовой», ведь она торговец оружием. Такие броши случайно не надевают.

Ганнибал Лектер — «Молчание ягнят»

Создатели «Молчания ягнят» долго думали над дизайном маски Ганнибала Лектера. В итоге образец сделали из стекловолокна. Маску сначала собирались покрасить, но потом решили, что в таком виде она кажется сделанной будто бы из кожи, что придают персонажу жути.

Крисси — «Очень странные дела»

Действие четвертого сезона происходит в 1986 году. Посмотрите, как создатели шоу намекают на это зрителю: популярная старшеклассница Крисси носит подвеску с числом 86.

Также число 86 красуется на форме баскетбольной команды.

Гу Сян — «Далекие странники»

Окружающие считают, что эта миленькая девушка — просто служанка богатого господина. Но стоит заострить вниманием на том, что красавица отдает предпочтения фиолетовому в своем наряде, и не зря, ведь она — Пурпурная демоница. Девушка выросла в, пожалуй, самом опасном месте страны — Долине призраков, куда ссылают самых жестоких преступников.

Люцифер — «Песочный человек»

«Песочный человек» — это графическая новелла, и ее автор Нил Гейман вдохновлялся внешностью и сценическими образами своих любимых артистов. Так, прообразом Люцифера стал Дэвид Боуи. По задумке создателей сериала, Люцифер в черном костюме должен был выглядеть как рок-звезда.

Дэймон — «Дневники вампира»

В первом сезоне от Деймона просто так и веет «плохим парнем» — он выбирает темные тона и любит стильные кожаные куртки. К седьмому сезону персонаж здорово меняется. Дэймон становится намного добрее, он спасает своих друзей и начинает одеваться как человек — даже носит клетчатые рубашки, что выбивается из образа «крутого вампира».

Татум — «Крик»

«Крик» — это фильм ужасов, и можно было бы ожидать, что персонажи будут носить темную, депрессивную одежду, но нет — взгляните на эти красные джинсы. В киноленте много оранжевого, желтого и красного. А все потому, что художница по костюмам позаимствовала эту цветовую гамму с картины Эдварда Мунка «Крик».

Софи — «Школа добра и зла»

Главная героиня — простая деревенская девушка, которая мечтает стать принцессой. Софи снится сон, в котором она прибывает на бал, — толпа восхищенно ахает, а лакей даже теряет сознание, узрев ее ослепительную красоту.

Буквально на пару секунд в кадре мелькают ее ноги в прозрачных туфельках. Нетрудно догадаться, что Софи снится «Золушка» с собой в главной роли.

Хюррем — «Великолепный век»

В этом наряде Хюррем идет в личные покои султана, чтобы очаровать мужчину. На ней очень необычное украшение, похожее на золотой жгут. В основном знатные женщины гарема носят или подвеску на цепочке, или ожерелье полукругом. А тут у Хюррем такие завлекательные «кисточки», которые подчеркивают декольте. Кроме того, в начале сериала героиня не носила столь яркие наряды — цвета ее одежд постепенно «усиливаются».

На Хатидже и Михримах — типичные украшения на шею, которые носят героини сериала.

Внимательные зрители могли заметить, что актрисы иногда надевали одни и те же украшения. Так, диадема на голове любимый женщины султана та же, что и на ее сопернице Махидевран.