10+ фильмов и мультиков, в которых местами потерялась логика. Но все почему-то отвели от этого глаза

Когда мы смотрим фильм в первый раз, то, как правило, следим лишь за развитием сюжета и переживаем за его героев. Но затем многие из нас начинают размышлять над действиями персонажей и обнаруживают, что их поступки не всегда логичны. Да и кое-какие моменты в кинолентах иногда оказываются слишком уж притянутыми за уши.

Мы в ADME тоже крепко задумались над некоторыми сценами из этих драм, боевиков и комедий. Такое ощущение, что кое-где здесь просто потерялась логика.

1. Пираты Карибского моря

Сначала нам сообщают, что капитан «Летучего голландца» может выходить на сушу лишь 1 раз в 10 лет. Именно из-за этого Уилл Тернер долгие годы не видел жену и сына. Вот только Дейви Джонс нашел способ обойти проклятие. На переговорах с пиратами он стоял в лохани с водой. Интересно, почему тогда Уилл не мог хотя бы раз в месяц встречаться с семьей? По идее, ему было бы достаточно попросить команду вынести его на сушу с ведрами на ногах. Ну или налить морскую воду в сапоги.

2. Энканто

У матери Мирабель есть волшебный дар: она может лечить людей с помощью приготовленной пищи. Но тогда почему же ее собственные дочка и муж ходят в очках? Казалось бы, так просто исцелить их от близорукости и вернуть обоим нормальное зрение.

3. Гарри Поттер и Кубок огня

По сути, Барти Краучу — младшему достаточно было превратить в портал любой предмет и, оставшись наедине с Гарри, попросить мальчика взять его в руки. Тем не менее он зачаровывает именно Кубок огня и устраивает исчезновение победителя Турнира Трех Волшебников. Кроме того, портал почему-то был настроен на обратное перемещение и на другую точку возврата: не обратно в лабиринт, а прямо к зрительским трибунам.

4. Веном-2

Кажется, у Эдди Брока просто идеальные соседи. Они ежедневно слышат, как за стенкой кто-то крушит мебель, но не обращают на это никакого внимания. По крайней мере, в фильме не говорится, что из-за художеств Венома Эдди приходится постоянно менять жилье. Нет, он по-прежнему обитает в той же квартире. И да, здесь уже нужно делать капитальный ремонт.

5. Человек-паук: Вдали от дома

Заботливая тетя Мэй прекрасно знает о том, что ее племянник никому не хочет рассказывать о своих супергеройских способностях. Зачем же она так подводит его во время поездки в Европу? При таможенном досмотре Питер Паркер открывает чемодан и тут же краснеет до корней волос: поверх прочих вещей лежит «забытый» костюм Человека-паука с запиской от любящей тетушки.

6. Титаник

Пассажиров, которым удалось спастись после крушения «Титаника», принял на борт пароход «Карпатия». Его путь до Нью-Йорка занял около 4 дней. И все это время, по сюжету фильма, Роуз искал ее жених Кэл Хокли. Сложно поверить, что она спряталась от него, лишь прикрыв голову одеялом. Все-таки за несколько дней можно было заглянуть в лицо каждому из 705 спасенных.

7. Корпорация монстров

Ох, что-то не то с техникой безопасности в этой компании. Только взгляните, как ее сотрудники носят каски. Вроде бы у обоих персонажей глаза расположены на ножках, но защищают они их по-разному. Например, герой с верхней картинки явно рискует своим здоровьем.

8. Джуманджи: Зов джунглей

Когда застрявший в «Джуманджи» Алекс встречает 4 подростков в телах игровых персонажей, он понимает, что это его шанс наконец-то выбраться в реальный мир. Правда, при этом он не считает нужным предупреждать их о ловушках, которые встречаются на пути. Парень периодически заявляет что-то типа: «Что, копье рядом пролетело? Да, тут у нас опасно». Кажется, Алекс не прочь остаться в игре еще лет на 20–30.

9. Красавица и Чудовище

Такое ощущение, что жители городка не зря считают Белль чудной. Сначала девушка попрыгала по грязным камням в реке и подошла погладить лошадку, возле которой на земле наверняка лежал навоз. А потом она попыталась пройтись по чистому белью, которое девочки еле-еле успели убрать с ее пути. Никто не спорит, что получились яркие и оригинальные кадры, но так и хочется спросить режиссера: «И это положительная героиня?» Кроме того, по ходу песенки Белль просто выхватывает хлеб у булочника и преспокойно идет дальше. По идее, она могла бы оставить взамен хотя бы пару монеток.

10. Алиса в Стране чудес

Алиса случайно увидела, как муж ее сестры целуется с посторонней дамой. Судя по тому, как выстроен кадр, они делали это прямо в арке из зелени, у всех на виду. Вот только заметила любовников только Алиса. Люди, которые проходят за ее спиной, почему-то не обращают на «спрятавшуюся» парочку никакого внимания.

11. Шрек

В начале мультика лорду Фаркуаду предлагают по фотографии выбрать себе невесту-принцессу. Но в этом ряду неожиданно оказывается Золушка. Проблема в том, что она поселилась во дворце только после того, как вышла замуж за принца. А пока она обычная замарашка. Или мы чего-то не знаем и Золушка уже в разводе? И еще один момент: перед битвой с драконом Шрек поднимает шлем с пола башни, где заточена Фиона. И как же этот шлем подошел ему по размеру? Шрек же все-таки здоровенный огр, а все остальные рыцари были обычными людьми.