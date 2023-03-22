10+ мифов о балете, в которые мы поверили благодаря киношникам. А оказалось, сценаристы те еще фантазеры
Образ грациозной балерины нередко используется в популярной культуре. Особенно любят показывать танцовщиц киношники. Благодаря им зрители узнают закулисные тайны этой профессии, но бонусом прилагаются также и стереотипы о ней. Артисты балета развенчали мифы, в которые мы верили годами.
Балерины полностью переделывают свои пуанты
В фильмах и сериалах о балете нередко можно увидеть, как танцовщица значительно переделывает свои пуанты: распарывает их, производит какие-то манипуляции с тканью, затем снова сшивает. Однако на настоящий момент такая практика считается устаревшей. Было время, когда пуанты изготавливали из мешковины, из-за чего они быстро изнашивались и требовали своеобразной модификации. Артисткам их перешивали, предварительно залив носок изделия эпоксидным лаком или клеем.
Однако современные пуанты в этом не нуждаются, поскольку в них уже вшит специальный пластиковый «стакан» для большей прочности. Потому производить сложные манипуляции с пуантами уже не приходится. А вот ленты и резинки каждая балерина действительно пришивает самостоятельно, поскольку обувь для классических танцев продается без них.
Зона подмышек танцовщиц всегда выглядит идеально
Кинобалерины всегда предстают на экране с гладко выбритыми подмышками, даже если речь идет о репетициях. Создается впечатление, что отсутствие волос в данной области является одним из профессиональных требований.
Конечно, во время сезона балерины обязаны танцевать с идеальными подмышками, потому они не просто бреют эту зону, но и пользуются рядом средств от раздражения кожи и вросших волос. Но некоторые из них признаются, что когда не выступают, то позволяют своим подмышкам «отдохнуть».
Стопы балерин представляют собой неприятное зрелище
Кинобалерины, как правило, имеют проблемы с ногами: из-за постоянного стояния на пуантах их стопы травмируются, а потому красавицам приходится терпеть боль ради искусства. Конечно, на их пальцы и ногти без слез не взглянешь.
Однако, по утверждениям реальных балерин, такая ситуация является чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, у них тоже бывают натоптыши и мозоли, как и у любого другого человека, но танцовщицы отнюдь не страдают так, как показывают в кино. К тому же в их арсенале есть немало хитростей, позволяющих беречь стопы.
Например, существуют специальные силиконовые подкладки, позволяющие танцевать на пуантах с большим комфортом.
Танцовщицы сидят на строжайших диетах
Кажется, что стройные балерины едят очень скудно, и этот стереотип продолжает укоренять кинематограф. Все мы помним, как Нина из киноленты «Черный лебедь» питалась преимущественно огурцами и грейпфрутами, а когда ее мать купила торт, то отреагировала очень бурно.
Вот что говорят по этому поводу сами балерины: «Мы тренируемся порой с 10 утра до 7 вечера с очень короткими перерывами. Потому есть нам надо хорошо, иначе просто не будет сил на работу. Да, в балете есть стандарты внешности. Но мы понимаем, что морить себя голодом значит снизить свою производительность».
Одна балетная танцовщица рассказала о своем примерном рационе на день: «Завтрак — кофе и тост с авокадо и яичницей, перекус — банан или яблоко, обед — суп, ужин — салат и стейк. Но иногда в этот список могут попасть картофельные чипсы, шоколад или мороженое».
Другая балерина поведала: «На завтрак я обязательно должна съесть что-то с высоким содержанием углеводов, чтобы у меня было достаточно энергии: пасту, пиццу, хлеб с нутеллой или сэндвич с сыром».
Репетируют в легкой одежде
Кинотанцовщицы даже на репетициях выглядят так, что хоть для модного журнала их фотографируй. Однако если заглянуть в настоящий балетный зал, например на репетицию Королевского балета, то мы увидим молодых людей в удобной теплой одежде. Некоторые даже танцуют в куртках.
Вот что рассказывает об одежде для тренировок балерина: «Я всегда беру на репетиции теплый жилет. Для танцора очень важно держать позвоночник в тепле. И если делаю перерыв, мне потом не нужно разогреваться повторно».
И поголовно носят гетры
Казалось бы, на тренировках гетры служат той же цели, что и теплый верх: они держат мышцы в тепле. И в фильмах героини-танцовщицы нередко занимаются в длинных гетрах. Однако этот атрибут тренировочного костюма в настоящих балетных классах не является таким уж распространенным.
Балерины рассказывают, что некоторым наставникам важно видеть, в каком положении находятся колени девушки во время исполнения танца, а толстые и длинные гетры могут этому помешать. Потому если балерины и надевают этот вид чулок, то чаще для домашних тренировок, например как это делала героиня фильма «Танец-вспышка».
Более правдоподобно выглядят кадры, на которых балерина носит изделие лишь на одной ноге. Представители Австралийского балета объясняют, что если мы наблюдаем такую картину, значит, танцовщик лечит мелкую травму.
У балерин всегда длинные волосы
Очень редко можно увидеть на экране исполнительницу классических танцев с короткими волосами. Многие думают, раз балерина выходит на сцену с пучком, значит, длина ее волос обязательно должна позволять сделать такую прическу.
В реальности же перед девушками не ставят такого требования, ведь существуют накладные пучки. По словам реальной балерины, танцовщица театра балета может даже носить стрижку пикси.
Татуировки в порядке вещей
В фильмах о балете татуировка является индикатором свободолюбивой и уверенной в себе артистки. Например, все в том же «Черном лебеде» соперница главной героини красуется в кадре с рисунком на спине.
Однако реальные танцовщики высмеивают подобные моменты в кино. По их словам, татуировки и пирсинг среди представителей указанной профессии встречаются крайне редко. И нужно быть действительно очень востребованной балериной, чтобы иметь смелость нанести на кожу рисунок на видном месте и не опасаться за карьеру в сфере классических танцев.
Балерины выступают только в пачках и напоминают фей
У людей, которые не являются завсегдатаями театра балета, само словосочетание «костюм балерины» вызывает ассоциации исключительно с образом а-ля фея, неизменным атрибутом которого является пачка. Так и в кино героини обычно танцуют на сцене в характерных нарядах нежных оттенков и напоминают сказочных принцесс.
Однако на самом деле сценические костюмы балерин поражают своим многообразием. Вот что говорит об этом реальная танцовщица: «Только дважды я выступала в розовом воздушном наряде — когда играла Сахарную Сливу и Аврору. Но обычно это трико, какие-то интересные костюмы и платья разных оттенков».
Танцовщик упал — представление на грани срыва
Главным героиням кинолент о балете обычно уж очень не везет с партнерами: они то и дело роняют девушку или сбивают ее с ног. После чего танцовщица картинно лежит на полу и ждет, пока ее поднимут.
Настоящие балерины только смеются, когда видят такие моменты в фильмах: «Это смотрится очень странно. Даже получив серьезную травму, артист не сорвет представление. Когда на сцене происходит что-то из ряда вон выходящее, танцоры реагируют молниеносно и стараются сделать так, чтобы зритель не заострил на этом внимание».
Представители одной из балетных трупп с мировым именем также называют мифом утверждение, что после одной серьезной травмы танцовщица может попрощаться с карьерой. По их словам, такая вероятность есть, но она весьма мала. Балерины регулярно получают травмы из-за сложности танца, но благодаря усилиям физиотерапевтов возвращаются в строй.
К слову, в некоторых театрах существуют необычные способы предотвращения падений. Например, работники Австралийского балета поливают сцену кока-колой, чтобы пол стал слегка липким. Так уменьшается вероятность того, что танцовщик поскользнется.
Мужчины тоже носят пуанты
Во многих кинолентах танцовщики балета тоже предстают на пуантах. Однако в реальности эта обувь считается элементом женского костюма. Мужчины танцуют на пуантах очень редко, например если играют мифического персонажа с копытами.
Дело в том, что танцовщицы обычно весят меньше, чем их коллеги противоположного пола, потому эта обувь для них более безопасна. Мужчины же больше рискуют получить травму, когда встают на пуанты.
Заглянуть за кулисы театра балета и выведать другие секреты танцовщиков можно также и здесь:
- Откровенные признания о балете, после которых вы посмотрите на это искусство другими глазами
- 11 фактов о балетном закулисье, которые снимут розовые очки даже с заядлых театралов
- 12 закулисных тайн балетной жизни, о которых танцоры говорят только между собой
- 15 закулисных фактов, которые доказывают, что артисты балета — те еще крепкие орешки
- Балерина честно рассказала о том, из чего состоит жизнь артиста, и это заслуживает дополнительных аплодисментов