10+ мифов о балете, в которые мы поверили благодаря киношникам. А оказалось, сценаристы те еще фантазеры

Образ грациозной балерины нередко используется в популярной культуре. Особенно любят показывать танцовщиц киношники. Благодаря им зрители узнают закулисные тайны этой профессии, но бонусом прилагаются также и стереотипы о ней. Артисты балета развенчали мифы, в которые мы верили годами.

Балерины полностью переделывают свои пуанты

В фильмах и сериалах о балете нередко можно увидеть, как танцовщица значительно переделывает свои пуанты: распарывает их, производит какие-то манипуляции с тканью, затем снова сшивает. Однако на настоящий момент такая практика считается устаревшей. Было время, когда пуанты изготавливали из мешковины, из-за чего они быстро изнашивались и требовали своеобразной модификации. Артисткам их перешивали, предварительно залив носок изделия эпоксидным лаком или клеем. Однако современные пуанты в этом не нуждаются, поскольку в них уже вшит специальный пластиковый «стакан» для большей прочности. Потому производить сложные манипуляции с пуантами уже не приходится. А вот ленты и резинки каждая балерина действительно пришивает самостоятельно, поскольку обувь для классических танцев продается без них.

Зона подмышек танцовщиц всегда выглядит идеально

Кинобалерины всегда предстают на экране с гладко выбритыми подмышками, даже если речь идет о репетициях. Создается впечатление, что отсутствие волос в данной области является одним из профессиональных требований. Конечно, во время сезона балерины обязаны танцевать с идеальными подмышками, потому они не просто бреют эту зону, но и пользуются рядом средств от раздражения кожи и вросших волос. Но некоторые из них признаются, что когда не выступают, то позволяют своим подмышкам «отдохнуть».

Стопы балерин представляют собой неприятное зрелище

Кинобалерины, как правило, имеют проблемы с ногами: из-за постоянного стояния на пуантах их стопы травмируются, а потому красавицам приходится терпеть боль ради искусства. Конечно, на их пальцы и ногти без слез не взглянешь. Однако, по утверждениям реальных балерин, такая ситуация является чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, у них тоже бывают натоптыши и мозоли, как и у любого другого человека, но танцовщицы отнюдь не страдают так, как показывают в кино. К тому же в их арсенале есть немало хитростей, позволяющих беречь стопы.

Например, существуют специальные силиконовые подкладки, позволяющие танцевать на пуантах с большим комфортом.

Танцовщицы сидят на строжайших диетах

Кажется, что стройные балерины едят очень скудно, и этот стереотип продолжает укоренять кинематограф. Все мы помним, как Нина из киноленты «Черный лебедь» питалась преимущественно огурцами и грейпфрутами, а когда ее мать купила торт, то отреагировала очень бурно. Вот что говорят по этому поводу сами балерины: «Мы тренируемся порой с 10 утра до 7 вечера с очень короткими перерывами. Потому есть нам надо хорошо, иначе просто не будет сил на работу. Да, в балете есть стандарты внешности. Но мы понимаем, что морить себя голодом значит снизить свою производительность». Одна балетная танцовщица рассказала о своем примерном рационе на день: «Завтрак — кофе и тост с авокадо и яичницей, перекус — банан или яблоко, обед — суп, ужин — салат и стейк. Но иногда в этот список могут попасть картофельные чипсы, шоколад или мороженое». Другая балерина поведала: «На завтрак я обязательно должна съесть что-то с высоким содержанием углеводов, чтобы у меня было достаточно энергии: пасту, пиццу, хлеб с нутеллой или сэндвич с сыром».

Репетируют в легкой одежде

Кинотанцовщицы даже на репетициях выглядят так, что хоть для модного журнала их фотографируй. Однако если заглянуть в настоящий балетный зал, например на репетицию Королевского балета, то мы увидим молодых людей в удобной теплой одежде. Некоторые даже танцуют в куртках. Вот что рассказывает об одежде для тренировок балерина: «Я всегда беру на репетиции теплый жилет. Для танцора очень важно держать позвоночник в тепле. И если делаю перерыв, мне потом не нужно разогреваться повторно».

И поголовно носят гетры

Казалось бы, на тренировках гетры служат той же цели, что и теплый верх: они держат мышцы в тепле. И в фильмах героини-танцовщицы нередко занимаются в длинных гетрах. Однако этот атрибут тренировочного костюма в настоящих балетных классах не является таким уж распространенным. Балерины рассказывают, что некоторым наставникам важно видеть, в каком положении находятся колени девушки во время исполнения танца, а толстые и длинные гетры могут этому помешать. Потому если балерины и надевают этот вид чулок, то чаще для домашних тренировок, например как это делала героиня фильма «Танец-вспышка».

Более правдоподобно выглядят кадры, на которых балерина носит изделие лишь на одной ноге. Представители Австралийского балета объясняют, что если мы наблюдаем такую картину, значит, танцовщик лечит мелкую травму.

У балерин всегда длинные волосы

Очень редко можно увидеть на экране исполнительницу классических танцев с короткими волосами. Многие думают, раз балерина выходит на сцену с пучком, значит, длина ее волос обязательно должна позволять сделать такую прическу. В реальности же перед девушками не ставят такого требования, ведь существуют накладные пучки. По словам реальной балерины, танцовщица театра балета может даже носить стрижку пикси.

Татуировки в порядке вещей

В фильмах о балете татуировка является индикатором свободолюбивой и уверенной в себе артистки. Например, все в том же «Черном лебеде» соперница главной героини красуется в кадре с рисунком на спине. Однако реальные танцовщики высмеивают подобные моменты в кино. По их словам, татуировки и пирсинг среди представителей указанной профессии встречаются крайне редко. И нужно быть действительно очень востребованной балериной, чтобы иметь смелость нанести на кожу рисунок на видном месте и не опасаться за карьеру в сфере классических танцев.

Балерины выступают только в пачках и напоминают фей

У людей, которые не являются завсегдатаями театра балета, само словосочетание «костюм балерины» вызывает ассоциации исключительно с образом а-ля фея, неизменным атрибутом которого является пачка. Так и в кино героини обычно танцуют на сцене в характерных нарядах нежных оттенков и напоминают сказочных принцесс. Однако на самом деле сценические костюмы балерин поражают своим многообразием. Вот что говорит об этом реальная танцовщица: «Только дважды я выступала в розовом воздушном наряде — когда играла Сахарную Сливу и Аврору. Но обычно это трико, какие-то интересные костюмы и платья разных оттенков».

Танцовщик упал — представление на грани срыва

Главным героиням кинолент о балете обычно уж очень не везет с партнерами: они то и дело роняют девушку или сбивают ее с ног. После чего танцовщица картинно лежит на полу и ждет, пока ее поднимут. Настоящие балерины только смеются, когда видят такие моменты в фильмах: «Это смотрится очень странно. Даже получив серьезную травму, артист не сорвет представление. Когда на сцене происходит что-то из ряда вон выходящее, танцоры реагируют молниеносно и стараются сделать так, чтобы зритель не заострил на этом внимание». Представители одной из балетных трупп с мировым именем также называют мифом утверждение, что после одной серьезной травмы танцовщица может попрощаться с карьерой. По их словам, такая вероятность есть, но она весьма мала. Балерины регулярно получают травмы из-за сложности танца, но благодаря усилиям физиотерапевтов возвращаются в строй.

К слову, в некоторых театрах существуют необычные способы предотвращения падений. Например, работники Австралийского балета поливают сцену кока-колой, чтобы пол стал слегка липким. Так уменьшается вероятность того, что танцовщик поскользнется.

Мужчины тоже носят пуанты