10 случаев, когда актеры переделали сценарий, а режиссеры не стали ломаться и дали добро

На хорошей актерской игре часто держится весь фильм, а многие кинозвезды не ограничиваются лишь работой на камеру. Мы вспомнили случаи, когда актеры и актрисы предложили внести изменения в сценарий или образ своего персонажа, а режиссеры их послушали. Теперь даже представить невозможно, что наши любимые моменты в кино и сериалах могли быть совсем другими.

Дженна Ортега наотрез отказалась сходить с ума из-за платья

Дженна настолько вжилась в роль Уэнсдэй Аддамс, что внесла собственные правки в некоторые диалоги. Когда все ученики Невермора готовились к Вороньему балу, Вещь устроил сюрприз, втайне от Уэнсдэй достав для нее шикарное черное платье. Увидев наряд, Уэнсдэй должна была сказать что-то вроде «О боже, я схожу с ума от этого платья и буквально ненавижу себя за это!» Но актриса настояла на том, что эта фраза звучит слишком неестественно для ее героини.

Аня Тейлор-Джой не должна была впадать в ярость

Когда главная героиня триллера «Меню» поняла, что ее спутник привел ее в ресторан, зная о дьявольском плане шеф-повара, она пришла в ярость. Однако этого не было в сценарии. Девушка должна была молча плакать, услышав такое откровение. Но актриса почувствовала, что более уместной реакцией Марго было бы проявление злости, а не тихой покорности.

Алан Рикман отказался произносить слова по сценарию

В фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка» Северус Снейп останавливает Драко и сам расправляется c Дамблдором. В утвержденном варианте сценария актер должен был сказать: «Я дал слово. Я дал обет». Имеется в виду клятва, которую Северус дал матери Драко Малфоя, пообещав присмотреть за ним. Однако Рикман не захотел произносить эту фразу, так как она, по его мнению, все только запутывала. Вместо этого Снейп хранит гробовое молчание, а потом мы слышим от него лишь 2 слова: «Авада Кедавра».

Мэттью Макфэдьен сымпровизировал сцену с касанием руки Киры Найтли

Актер решил, что его герой мистер Дарси должен взять Элизабет Беннет за руку, помогая ей сесть в повозку. В результате эта сцена стала одним из самых трогательных и культовых моментов фильма. Режиссер, разглядев потенциал этой импровизации, даже попросил оператора сделать дополнительные крупные планы рук влюбленных. Макфэдьен также привнес в роль тонкий юмор. Он и Том Холландер, сыгравший кузена Элизабет Уильяма Коллинза, сымпровизировали во время съемок сцены бала: мистер Коллинз безуспешно пытается привлечь внимание мистера Дарси, а затем едва уворачивается от его локтя, когда тот наконец оборачивается.

Джон Красински собирался сказать другие слова

Герой Джона Красински в финале триллера «Тихое место» жертвует собой ради детей, криком привлекая внимание монстров. Но вместо «я люблю вас», как было написано в сценарии, он говорит своим детям: «Я всегда любил вас». Изменить фразу предложила актриса, игравшая дочь героя Красински. По ее словам, такое признание охватывает в том числе и трудный период жизни их семьи, и знать о том, что отец никогда не переставал их всех любить, было очень важно.

Мишель Йео потребовала изменить имя героини

Прежде чем Мишель Йео согласилась начать работу над фильмом «Всё везде и сразу», она потребовала изменить имя главной героини. Изначально ее персонажа должны были звать Мишель Вонг. Но, уступив требованию актрисы, режиссеры переименовали женщину в Эвелин. Свое условие Йео обосновала так: «Я не мать-иммигрантка, управляющая прачечной, поэтому моей героине нужен собственный голос и собственное имя».

Зои Кравиц предложила отрастить Женщине-кошке ногти

Актриса, сыгравшая Женщину-кошку в «Бэтмене», предложила режиссеру, чтобы у ее героини были длинные ногти. По задумке Зои, их не нужно было покрывать лаком, чтобы ногти были похожи на звериные: красивые и страшные одновременно.

Райан Рейнольдс придумывал смешные сцены для «Главного героя»

Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс и режиссер фильма Шон Леви проводили много времени в монтажной. И уже на этапе постпродакшена Рейнольдс предложил вставить в картину несколько комичных сцен. После этого они взяли камеру и отправились доснимать материал своими силами. Так в ленте появился эпизод с девочками-геймершами, которые на самом деле были дочерьми режиссера и просто подвернулись в тот момент под руку.

Роль героини Оливии Колман переписали из-за беременности

Колман играла шпионку, ожидая ребенка. Ничего подобного создатели мини-сериала «Ночной администратор» не планировали. Но когда актриса сообщила им о своем положении, ее героиню решили тоже сделать беременной. Персонаж от этого стал только круче.

Имельда Стонтон попросила добавить накладки в костюмы

Имельда Стонтон, вживаясь в роль Долорес Амбридж, захотела носить накладки. Идея актрисы заключалась в том, чтобы ее героиня выглядела более округлой и мягкой, в ней не должно было быть никаких резких линий и углов. Для Амбридж было важно внешне казаться мягкой и теплой, потому что на самом деле она была жестокой, властной и помешанной на контроле.

Костюмеры фильма «Гарри Поттер и орден феникса» не стали спорить и добавили накладки в наряды Стонтон. А благодаря набивке в районе бедер походка женщины стала похожа на утиную. Актриса осталась довольна.