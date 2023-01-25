10+ случаев, когда наши любимые звезды воссоединились спустя много лет после съемок культовых фильмов
Некоторые герои культовых фильмов так запали нам в душу, что мы с нетерпением ждем их нового появления на экранах. К сожалению, не каждую картину ждет продолжение, поэтому поклонникам остается лишь радоваться, когда их любимые актеры вновь встречаются спустя годы и десятилетия после окончания съемок.
Дакота Фэннинг и Дензел Вашингтон, дуэт из фильма «Гнев», в 2004 и в 2022 годах
Джейми Ли Кертис и Джон Траволта в фильме «Идеально», в 1985 и в 2022 годах
Брэнди Норвуд и Паоло Монтальбан в «Золушке», в 1997 и в 2022 годах
Джефф Голдблюм, Лора Дерн и Сэм Нилл из «Парка юрского периода», в 1993 и в 2022 годах
Джим Керри и Джефф Дэниелс из «Тупой и еще тупее» в 1994, 2014 и 2018 годах
Актерский состав «Принца из Беверли-Хиллз» в 1990-х и 2020 годах
Итан Хоук и Вайнона Райдер в фильме «Реальность кусается», в 1994 и в 2016 годах
Роб Лоу и Деми Мур в фильме «Что случилось прошлой ночью», в 1986 и в 2020 годах
Мерил Стрип и Роберт Де Ниро в «Охотнике на оленей», в 1978 и в 2022 годах
Адам Сэндлер и Кэти Бейтс в фильме «Маменькин сыночек», в 1998 и в 2020 годах
Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман в «Криминальном чтиве», в 1994 и в 2022 годах
Гленн Клоуз и Майкл Дуглас в «Роковом влечении», в 1987 и в 2019 годах
Воссоединению каких актеров вы рады больше всего?
Фото на превью Lee Celano / WireImage / Getty Images, Salvatore Laporta / Associated Press / East News
AdMe/Кино/10+ случаев, когда наши любимые звезды воссоединились спустя много лет после съемок культовых фильмов
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