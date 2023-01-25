10+ случаев, когда наши любимые звезды воссоединились спустя много лет после съемок культовых фильмов

Некоторые герои культовых фильмов так запали нам в душу, что мы с нетерпением ждем их нового появления на экранах. К сожалению, не каждую картину ждет продолжение, поэтому поклонникам остается лишь радоваться, когда их любимые актеры вновь встречаются спустя годы и десятилетия после окончания съемок.