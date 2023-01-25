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10+ случаев, когда наши любимые звезды воссоединились спустя много лет после съемок культовых фильмов

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Некоторые герои культовых фильмов так запали нам в душу, что мы с нетерпением ждем их нового появления на экранах. К сожалению, не каждую картину ждет продолжение, поэтому поклонникам остается лишь радоваться, когда их любимые актеры вновь встречаются спустя годы и десятилетия после окончания съемок.

Дакота Фэннинг и Дензел Вашингтон, дуэт из фильма «Гнев», в 2004 и в 2022 годах

© Lee Celano / WireImage / Getty Images, Salvatore Laporta / Associated Press / East News

Джейми Ли Кертис и Джон Траволта в фильме «Идеально», в 1985 и в 2022 годах

Брэнди Норвуд и Паоло Монтальбан в «Золушке», в 1997 и в 2022 годах

Джефф Голдблюм, Лора Дерн и Сэм Нилл из «Парка юрского периода», в 1993 и в 2022 годах

Джим Керри и Джефф Дэниелс из «Тупой и еще тупее» в 1994, 2014 и 2018 годах

Актерский состав «Принца из Беверли-Хиллз» в 1990-х и 2020 годах

Итан Хоук и Вайнона Райдер в фильме «Реальность кусается», в 1994 и в 2016 годах

EAST NEWS

Роб Лоу и Деми Мур в фильме «Что случилось прошлой ночью», в 1986 и в 2020 годах

TriStar Pictures / Delphi V Productions / Collection Christophel / East News

Мерил Стрип и Роберт Де Ниро в «Охотнике на оленей», в 1978 и в 2022 годах

Адам Сэндлер и Кэти Бейтс в фильме «Маменькин сыночек», в 1998 и в 2020 годах

Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман в «Криминальном чтиве», в 1994 и в 2022 годах

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

Гленн Клоуз и Майкл Дуглас в «Роковом влечении», в 1987 и в 2019 годах

PARAMOUNT PICTURES / Album / EAST NEWS, Turner Images / PictureLux / agefotostock / East News

Воссоединению каких актеров вы рады больше всего?

Фото на превью Lee Celano / WireImage / Getty Images, Salvatore Laporta / Associated Press / East News
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AdMe/Кино/10+ случаев, когда наши любимые звезды воссоединились спустя много лет после съемок культовых фильмов
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