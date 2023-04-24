11 триллеров, которые заставят вас прильнуть к экрану и забыть о времени

Для ценителей кинематографа постоянный поиск новых и качественных фильмов становится хобби. Режиссеры, в свою очередь, не перестают удивлять зрителей захватывающими сюжетами и динамичными сценами, которые заставляют сердце биться быстрее.

Во имя мести

Главная героиня Джи-у сталкивается с несчастьем: ее отец погибает от рук преступника. Она решает взять правосудие в свои руки и даже находит наемного убийцу. Но дело оказывается не таким простым, потому что взамен он предъявляет свои требования: девушка должна проникнуть в полицию и стать «кротом». Главную роль исполняет талантливая южнокорейская модель и актриса Хан Со Хи.

Рейтинг IMDb — 7,8

Кроваво-красное небо

В этом захватывающем фильме происходит невероятное: преступники ворвались на борт самолета, который совершал трансатлантический перелет. Но злоумышленники не подозревают, что среди пассажиров находится женщина с загадочным заболеванием и ее сын. Она готова на все, чтобы защитить своего ребенка.

Рейтинг IMDb — 6,1

Кислород

Девушка просыпается в криогенной камере, из которой нет возможности выбраться. Она не помнит, кто она такая и как сюда попала. Единственный, кто может помочь, — это виртуальный помощник. Однако он не желает выполнять некоторые команды, а уровень кислорода начинает критически падать. Рейтинг IMDb — 6,5

Ниже нуля

На своем первом задании полицейский Мартин встречается с неожиданной трудностью: вместе с напарником он должен сопроводить 6 заключенных в бронированном фургоне. На пустой и туманной дороге путь им преграждает лесной стрелок, который нападает на машину. Вскоре Мартин остается единственным выжившим сотрудником полиции и вынужден бороться за выживание, находясь внутри фургона с преступниками. Рейтинг IMDb — 6,2

Реальная история

Кид, знаменитый комик, решил отправиться в турне по США. Он ждет с нетерпением одного из выступлений в своем родном городе в штате Филадельфия, где надеется встретиться с братом. Однако за один вечер все меняется кардинально, когда жизнь и карьера Кида оказываются под угрозой.

Рейтинг IMDb — 7,4

Нитрам

Фильм рассказывает о жизни серийного преступника из Австралии, чье детство прошло в уединении маленького города. Однако жизнь дает Нитраму шанс изменить все, когда на его пути появляется прекрасная Хелен. Какими будут их отношения и как далеко зайдет Нитрам, чтобы сохранить это счастье?

Рейтинг IMDb — 7,1

Черный ящик

Молодой спецагент Матье изучает черный ящик после крушения лайнера. Дело усложняет то, что самолет был новый и исправный. Мужчина погружается в расследование, и внезапно ему запрещают продолжать. Главный герой не сдается и, несмотря на приказ свыше, решает продолжить поиски улик, чтобы разгадать тайну.

Рейтинг IMDb — 7,2

Поездка

Супружеская пара отправляется отдыхать на выходные в домик у озера, но финансовые проблемы преследуют их. Внешне все выглядит хорошо, но на самом деле у каждого есть свой коварный план по отношению к партнеру. Вдобавок они не одни в этом уединенном месте. Незваные гости уже на пороге и готовы перевернуть их мир с ног на голову.

Рейтинг IMDb — 6,9

Тебе одиноко сегодня вечером?

Сюэмин, мастер по ремонту кондиционеров, насмерть сбивает человека на пустынной дороге и скрывается с места происшествия. Вскоре судьба сводит его с вдовой жертвы. Мужчина начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины. Благодаря случайному стечению обстоятельств между ними завязывается искренняя дружба. Рейтинг IMDb — 6,2

Бал безумных женщин

Эжени, девушка из знатной семьи конца XIX века, обладает невероятным даром: она может видеть и слышать умерших людей. Родственники не могут этого понять и отправляют ее в психиатрическую лечебницу, которой управляет известный доктор. Рейтинг IMDb — 6,6

Незваный гость