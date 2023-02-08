11 наших любимых фильмов и мультиков, истинный смысл которых дошел до нас только спустя годы

Когда мы в детстве и молодости смотрим кино, то нечасто задумываемся над скрытым смыслом. Но с течением времени многое переоцениваем. И вновь включая старые фильмы и мультики, обращаем внимание совсем на другое — на их посыл. Мы решили вспомнить популярные ленты и мультфильмы, реальный смысл которых можно понять только с возрастом. А в конце рассказываем, что же означает слово «Сумерки» в названии целой серии фильмов.

«Один дома»

На самом деле Кевин один дома из-за того, что не нужен своей семье. Никто с ним не хочет общаться. Сестры и братья только издеваются над мальчиком. А мама с папой всегда заняты чем-то другим и вспоминают о сыне лишь тогда, когда он пытается защититься от насмешек старшего брата. И даже в этих случаях они встают на сторону последнего. Найти человеческое тепло и радость общения Кевин смог лишь за пределами своей семьи, в беседах с незнакомцами. А родные героя, вернувшись домой, окатывают его насмешками прямо с порога. Они удивляются, как Кевин смог сам купить продуктов. В этот момент мальчик снова оказывается один дома среди родственников, не готовых дарить и принимать любовь.

«Питер Пэн»

С одной стороны, мультик показывает, что это круто — не спешить взрослеть и сохранять в себе детскую непосредственность. С другой — на примере Питера Пэна мы видим, что последствия могут быть удручающими. Человека, который не хочет решать проблемы по-взрослому, общество не готово принять. И он будет вынужден все время жить в изоляции от социума, как Питер Пэн.

«Темный рыцарь»

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

Главного злодея фильма Джокера сравнивают с Мефистофелем, героем «Фауста» Гете. Совершая преступления, он, словно дьявол, загоняет прочих персонажей в ситуации морального выбора. Бэтмен, в свою очередь, не проходит испытания Джокера. На зло он отвечает еще большим злом, превращая правосудие в линчевание.

«Белоснежка и семь гномов»

Некоторые люди проводят параллель между сюжетом «Белоснежки» и мифом об Адаме и Еве. В обеих историях девушки пробуют так называемый запретный плод, поддавшись искушению. Еве сулят всемогущество, а Белоснежке — исполнение желаний. И обе впоследствии расплачиваются за свою беспечность. Только Ева за то, что нарушила правило, а Белоснежка — что заговорила с незнакомкой.

Трилогия «Человек-паук»

По признанию режиссера, Питер Паркер — это парень, который просто переживает половое созревание. После укуса паука с телом героя происходят резкие изменения, как и у подростков. Далее в трилогии показано поэтапное взросление главного героя: принятие себя и своего нового тела, попытки обрести уверенность в себе, первый опыт романтических отношений и т. д. В конце 3-го фильма герой окончательно становится зрелым мужчиной.

«Холодное сердце»

После того как Эльза пугает жителей королевства своей силой, она сбегает ото всех в горы и выстраивает там себе ледяной замок. Героиня совершает такой поступок не от обиды на людей. Эльза чувствует, что она не такая, как все, что она чужая в обществе. И она боится, что мир не примет ее. Поэтому один из скрытых посылов мультфильма гласит, что нужно учиться любить себя со всеми изюминками во внешности, характере и т. п. А еще принимать чужие уникальные особенности.

«Чарли и шоколадная фабрика»

По одной из версий, дети, попавшие на фабрику Вилли Вонки, являются воплощением главных пороков человечества. Поедатель шоколада Август символизирует чревоугодие, хвастливая спортсменка Виолетта — гордыню, разбалованная Верука — жадность, не отрывающийся от приставки Майк — лень. Чарли тоже несет в себе скрытое отрицательное качество — вожделение. Он так хотел попасть на шоколадную фабрику, что даже подобрал на дороге чужие деньги и купил на них заветную плитку шоколада с золотым билетом. Но Чарли вовремя исправился и не променял семью на бизнес Вилли Вонки. Поэтому он не был наказан, как остальные дети.

Еще 2 порока могут воплощаться в дедушке Джо и самом Вилли Вонке. Дедушка символизирует зависть. Он завидует владельцу фабрики и тайно желает, чтобы остальные дети сошли с дистанции, а главный приз достался его внуку. Наконец, сам Вонка — воплощение гнева. Он не прощает детей за их проступки, а изливает на них злость в виде наказаний.

«Спящая красавица»

Мультик отражает концепцию «вертолетного» воспитания — тотального контроля за детьми и гиперопеки. Родители Авроры — явные поклонники этой системы. Они чрезмерно оберегают дочь и следят за каждым ее шагом, чтобы предостеречь ее от роковой ошибки. По этой версии, веретено символизирует взросление. Героиню до 16 лет укрывали от невзгод внешнего мира, мешая взрослеть. Именно поэтому она не смогла пройти испытание веретеном и нормально перейти на новый этап.

Серия фильмов «Властелин колец»

Есть несколько разных трактовок, что же именно символизирует кольцо всевластья. Одна из самых любопытных версий гласит, что этот предмет воплощает эго. Кольцо деформирует личность, превращая героев, к которым оно попадает, в эгоистов и заставляя их забывать о нормальных человеческих чувствах и отношениях.

«Корпорация монстров»

Зрители считают, что мультик рассказывает об экологических проблемах. По сюжету, герои используют крик детей как источник света. Это символизирует добычу невозобновляемых полезных ископаемых, вредный и устаревающий метод. В финале мультфильма монстры переходят на другое топливо — детский смех. По версии зрителей, это символ альтернативных, возобновляемых источников энергии.

Франшиза «Пираты Карибского моря»

Если смотреть франшизу как историю взросления Элизабет, то получается довольно мрачная картина, по мнению зрителей. Поначалу все шло неплохо: скованная корсетом и социальными правилами, девушка постепенно обретает долгожданную свободу и даже становится королевой пиратов. Но потом Элизабет сама себя заковывает обратно, принимая роль хранительницы очага, вечно ждущей, когда наконец ее супруг явится домой. Кстати, зрители считают, что Уилл несет в себе образ не очень порядочного мужчины. Он долго добивается девушки и в конце концов склоняет к свадьбе. А после женитьбы муж бросает беременную жену на необитаемом острове и занимается только работой.

Бонус: смысл названия саги «Сумерки»

Название «Сумерки» имеет здесь двоякий смысл. Во-первых, оно обозначает переходный период суток: уже не день и еще не ночь. В это время не светит солнце, опасное для вампиров, поэтому они свободно выходят на улицу. Но еще не слишком поздно, чтобы люди бодрствовали и могли пересекаться и общаться с вампирами. Герои романа живут в Форксе — холодном, дождливом городе, который почти всегда погружен в сумерки. И Эдвард стал встречаться с Беллой лишь потому, что благодаря погодным условиям мог часто бывать в публичных местах и нормально общаться с девушкой. Во-вторых, это явление символизирует закат человеческой юности. Оба главных героя — подростки. Белла в буквальном смысле переживает пубертатный период, а Эдварда обратили на рубеже детства и взрослой жизни.