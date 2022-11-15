11 новинок мира кино на случай, если вы искали отличный фильм на вечер
Просмотр кино можно воспринимать по-разному. Для некоторых это способ ненадолго погрузиться в другую реальность и прожить целую жизнь вместе с героями, а для кого-то просто вариант скоротать вечерок. Режиссеры, уверяем вас, понимают и тех, и других зрителей и снимают разные фильмы: чтобы мы могли посмеяться, взгрустнуть, окунуться в приключение или просто полежать на диване под приятный видеоряд и историю. Подборка свежих кинолент уже ждет, пока вы занесете парочку пунктов в список «Нужно посмотреть».
Добрый медбрат
Рейтинг IMDb — 6,9
Чарльза Каллена все знают как примерного семьянина и отличного работника: он трудился медбратом целых 16 лет. Но полиция утверждает, что он лишил жизни 300 человек, и убеждает медсестру, знакомую с Калленом, помочь в поимке опасного преступника.
- Один из лучших фильмов года. © segaltoons / IMDb
Мост через озеро
Рейтинг IMDb — 6,6
Линдси возвращается домой, пытаясь приспособиться к новой жизни, и устраивается в фирму, занимающуюся чисткой бассейнов. На ее попечении оказываются престарелая мать и проблемный брат. Но именно благодаря трудностям девушка знакомится и сближается с Джеймсом, у которого за плечами не меньший багаж жизненного опыта и разочарований.
- Никакого макияжа, никакого Голливуда, никаких остроумных фразочек и эмоциональных манипуляций. Но мне ни минуты не было скучно. Лоуренс играет блестяще. Этот фильм хочется пересмотреть сразу же после финала. © roger-d-weiss / IMDb
Ностальгия
Рейтинг IMDb — 6,7
После 40 лет отсутствия Феличе возвращается в родной город, в район, где он родился и вырос, чтобы навестить больную мать и окунуться в воспоминания. Как встретит его город и какие темные тайны прошлого выйдут наружу?
- Некоторые кинематографические приемы кажутся свежими и трогательными, другие не новы. Кажется, что тут ни убавить ни прибавить, но режиссер вдруг задает встряску — и у него неплохо это получается. © sps-70659 / IMDb
Вулкан любви
Рейтинг IMDb — 7,8
Документальный фильм о двух ученых-вулканологах, Катрин и Морисе Крафт. Супруги сделали огромный вклад в науку, снимая извержения вулканов. И многие их фото- и видеоматериалы были использованы в этой ленте.
- Документальное кино трудно сделать забавным, захватывающим или эмоциональным. Но я глаз от экрана не мог отвести. © Roseplayer450 / IMDb
Точка кипения
Рейтинг IMDb — 7,5
Энди Джонс — шеф-повар в модном лондонском ресторане. На него навалилось все сразу: на кухне бардак, заявляется проверка, вот-вот придет с визитом именитый критик, да еще и инвесторы требуют вернуть вложенные деньги. В личной жизни у Энди тоже не все гладко. Лента лихо окунает зрителя в водоворот ресторанного бизнеса.
- Я никогда еще не ставил фильмам 10 из 10. Этот будет первым. © wbafanclub12 / IMDb
Решение уйти
Рейтинг IMDb — 7,3
Детектив Пак Хэ-Джун расследует дело о загадочной гибели мужчины в горах. Поиски выводят его на вдову покойного, которая вызывает уж слишком много подозрений. Но вместе с тем женщина пробуждает в детективе целую гамму эмоций, которые он и сам не может понять.
- Это фильм о чувствах, и он может пробудить чувства во всех нас. © PedroPires90 / IMDb
Брайан и Чарльз
Рейтинг IMDb — 6,7
Сельский изобретатель по имени Брайан живет обособленно и одиноко. Он постоянно собирает причудливые устройства, которые, как правило, не работают. После особенно суровой зимы он впадает в меланхолию и решает создать робота с искусственным интеллектом.
- Замечательный фильм о дружбе, принятии и о том, что не надо бояться быть оригинальным. Однозначно вызовет улыбку. © silkyheineken / IMDb
Треугольник печали
Рейтинг IMDb — 7,9
Главные герои — парочка моделей, которая отправляется в путешествие на роскошной яхте. Когда судно терпит крушение, а богатые пассажиры оказываются на необитаемом острове, выясняется, что к жизни на нем более-менее приспособлена лишь уборщица: она по крайней мере умеет ловить рыбу.
- Искрометная сатира о богачах. Ни одной скучной сцены, во второй половине фильма я вообще истерически хохотал. © suuronenmiro / IMDb
Событие
Рейтинг IMDb — 7,4
Действие картины разворачивается во Франции в 1963 году. Анна, талантливая студентка, внезапно узнает, что беременна. Она понимает, что рождение ребенка может поставить под угрозу ее успешное завершение учебы и дальнейшую карьеру.
- Один из лучших фильмов в этом году. История, сам сценарий — это произведение искусства. Он наглядно показывает, что значит быть женщиной в обществе, которое все решает за вас. © nedjmabou / IMDb
Банши Инишерина
Рейтинг IMDb — 8,2
Двое давних друзей живут на небольшом островке в Ирландии. Один из них вдруг начинает избегать общения с другим: старый товарищ теперь кажется ему слишком скучным. В центре сюжета — блистательный дуэт Колина Фаррелла и Брендана Глисона, знакомый нам по ленте «Залечь на дно в Брюгге».
- Юмор здесь блестящий. Фильм очень смешной, но в то же время содержательный и сложный для интерпретации, временами шокирующий и совершенно непредсказуемый. Трудно не сопереживать героям и превратностям их судеб. © beatrice_gangi / IMDb
Всё везде и сразу
Рейтинг IMDb — 8,1
Главная героиня Эвелин оказывается вовлеченной в невероятное приключение. В этой мультивселенной она одна может спасти весь мир, параллельно исследуя другие свои жизни, которые у нее могли бы быть. Перед нами абсурдная комедия с потрясающим визуальным рядом и незаурядным юмором.
- Глубокий, трогательный, веселый — просто визуальный праздник. Я никогда не смеялся так громко, не плакал так много и не задумывался так сильно одновременно. Вот уж действительно всё, везде и сразу. © movieman_kev / IMDb
Уже успели посмотреть что-нибудь из списка? Какие фильмы возьмете на заметку?