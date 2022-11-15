11 новинок мира кино на случай, если вы искали отличный фильм на вечер

Просмотр кино можно воспринимать по-разному. Для некоторых это способ ненадолго погрузиться в другую реальность и прожить целую жизнь вместе с героями, а для кого-то просто вариант скоротать вечерок. Режиссеры, уверяем вас, понимают и тех, и других зрителей и снимают разные фильмы: чтобы мы могли посмеяться, взгрустнуть, окунуться в приключение или просто полежать на диване под приятный видеоряд и историю. Подборка свежих кинолент уже ждет, пока вы занесете парочку пунктов в список «Нужно посмотреть».

Добрый медбрат

Рейтинг IMDb — 6,9 Чарльза Каллена все знают как примерного семьянина и отличного работника: он трудился медбратом целых 16 лет. Но полиция утверждает, что он лишил жизни 300 человек, и убеждает медсестру, знакомую с Калленом, помочь в поимке опасного преступника. Один из лучших фильмов года. © segaltoons / IMDb

Мост через озеро

Рейтинг IMDb — 6,6 Линдси возвращается домой, пытаясь приспособиться к новой жизни, и устраивается в фирму, занимающуюся чисткой бассейнов. На ее попечении оказываются престарелая мать и проблемный брат. Но именно благодаря трудностям девушка знакомится и сближается с Джеймсом, у которого за плечами не меньший багаж жизненного опыта и разочарований. Никакого макияжа, никакого Голливуда, никаких остроумных фразочек и эмоциональных манипуляций. Но мне ни минуты не было скучно. Лоуренс играет блестяще. Этот фильм хочется пересмотреть сразу же после финала. © roger-d-weiss / IMDb

Ностальгия

Рейтинг IMDb — 6,7 После 40 лет отсутствия Феличе возвращается в родной город, в район, где он родился и вырос, чтобы навестить больную мать и окунуться в воспоминания. Как встретит его город и какие темные тайны прошлого выйдут наружу? Некоторые кинематографические приемы кажутся свежими и трогательными, другие не новы. Кажется, что тут ни убавить ни прибавить, но режиссер вдруг задает встряску — и у него неплохо это получается. © sps-70659 / IMDb

Вулкан любви

Рейтинг IMDb — 7,8 Документальный фильм о двух ученых-вулканологах, Катрин и Морисе Крафт. Супруги сделали огромный вклад в науку, снимая извержения вулканов. И многие их фото- и видеоматериалы были использованы в этой ленте. Документальное кино трудно сделать забавным, захватывающим или эмоциональным. Но я глаз от экрана не мог отвести. © Roseplayer450 / IMDb

Точка кипения

Рейтинг IMDb — 7,5 Энди Джонс — шеф-повар в модном лондонском ресторане. На него навалилось все сразу: на кухне бардак, заявляется проверка, вот-вот придет с визитом именитый критик, да еще и инвесторы требуют вернуть вложенные деньги. В личной жизни у Энди тоже не все гладко. Лента лихо окунает зрителя в водоворот ресторанного бизнеса. Я никогда еще не ставил фильмам 10 из 10. Этот будет первым. © wbafanclub12 / IMDb

Решение уйти

Рейтинг IMDb — 7,3 Детектив Пак Хэ-Джун расследует дело о загадочной гибели мужчины в горах. Поиски выводят его на вдову покойного, которая вызывает уж слишком много подозрений. Но вместе с тем женщина пробуждает в детективе целую гамму эмоций, которые он и сам не может понять. Это фильм о чувствах, и он может пробудить чувства во всех нас. © PedroPires90 / IMDb

Брайан и Чарльз

Рейтинг IMDb — 6,7 Сельский изобретатель по имени Брайан живет обособленно и одиноко. Он постоянно собирает причудливые устройства, которые, как правило, не работают. После особенно суровой зимы он впадает в меланхолию и решает создать робота с искусственным интеллектом. Замечательный фильм о дружбе, принятии и о том, что не надо бояться быть оригинальным. Однозначно вызовет улыбку. © silkyheineken / IMDb

Треугольник печали

Рейтинг IMDb — 7,9 Главные герои — парочка моделей, которая отправляется в путешествие на роскошной яхте. Когда судно терпит крушение, а богатые пассажиры оказываются на необитаемом острове, выясняется, что к жизни на нем более-менее приспособлена лишь уборщица: она по крайней мере умеет ловить рыбу. Искрометная сатира о богачах. Ни одной скучной сцены, во второй половине фильма я вообще истерически хохотал. © suuronenmiro / IMDb

Событие

Рейтинг IMDb — 7,4 Действие картины разворачивается во Франции в 1963 году. Анна, талантливая студентка, внезапно узнает, что беременна. Она понимает, что рождение ребенка может поставить под угрозу ее успешное завершение учебы и дальнейшую карьеру. Один из лучших фильмов в этом году. История, сам сценарий — это произведение искусства. Он наглядно показывает, что значит быть женщиной в обществе, которое все решает за вас. © nedjmabou / IMDb

Банши Инишерина

Рейтинг IMDb — 8,2 Двое давних друзей живут на небольшом островке в Ирландии. Один из них вдруг начинает избегать общения с другим: старый товарищ теперь кажется ему слишком скучным. В центре сюжета — блистательный дуэт Колина Фаррелла и Брендана Глисона, знакомый нам по ленте «Залечь на дно в Брюгге». Юмор здесь блестящий. Фильм очень смешной, но в то же время содержательный и сложный для интерпретации, временами шокирующий и совершенно непредсказуемый. Трудно не сопереживать героям и превратностям их судеб. © beatrice_gangi / IMDb

Всё везде и сразу

Рейтинг IMDb — 8,1 Главная героиня Эвелин оказывается вовлеченной в невероятное приключение. В этой мультивселенной она одна может спасти весь мир, параллельно исследуя другие свои жизни, которые у нее могли бы быть. Перед нами абсурдная комедия с потрясающим визуальным рядом и незаурядным юмором. Глубокий, трогательный, веселый — просто визуальный праздник. Я никогда не смеялся так громко, не плакал так много и не задумывался так сильно одновременно. Вот уж действительно всё, везде и сразу. © movieman_kev / IMDb