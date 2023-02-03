12 доказательств, что сериал «Уэнсдэй» и франшиза о Гарри Поттере похожи друг на друга, как брат и сестра

Сериал «Уэнсдэй» вышел на экраны всего пару месяцев назад, а уже собрал толпу восхищенных поклонников. Фанаты по всему миру одеваются как главная героиня и повторяют ее легендарный танец. А еще нашлись внимательные зрители, которые обнаружили в «Уэнсдэй» кучу совпадений с фильмами про Гарри Поттера. Разбираемся, чем же сериал так похож на знаменитую поттериану.

И там и там есть разделение на необычных героев и персонажей без магических способностей

В поттериане существуют 2 мира: волшебники и маглы, то есть люди, которые не умеют колдовать. Герои из разных миров стараются не пересекаться и иногда даже враждуют, как Гарри Поттер с семьей Дурслей. В сериале «Уэнсдэй» все персонажи тоже четко делятся на 2 клана. Первый — это изгои, герои со сверхъестественными способностями, ученики и преподаватели «Невермора». Второй — нормы, обычные люди, которые проявляют пренебрежение к изгоям. К ним относится, например, шериф Галпин.

В ближайшем окружении главных героев есть оборотни

У Гарри Поттера было несколько дорогих сердцу людей. Один из них — оборотень Римус Люпин, преподаватель защиты от темных искусств и друг отца Гарри. Он всегда защищал и оберегал мальчика. Дух Римуса даже явился Поттеру в последней части, чтобы дать совет напоследок перед решающей встречей с Темным Лордом. Уэнсдэй мало к кому испытывает теплые чувства. Но все же есть одна счастливица, которую героиня даже удостоила объятий, чего никогда в своей жизни не делала. Это оборотень Энид, соседка Уэнсдэй по комнате. Она тоже всегда приходит на помощь главной героине, а в финале даже спасает ее от гибели.

Гарри и Уэнсдэй исполняют великую миссию

И Гарри, и Уэнсдэй не просто сталкиваются лицом к лицу со злом — они исполняют пророчества. Поттер должен победить Волан-де-Морта, потому что только одному из них суждено остаться в живых.

С появлением Уэнсдэй, согласно предсказанию, на академию «Невермор» обрушится несчастье. Чтобы школе ничто не угрожало, героиня вынуждена встретиться один на один со злодеем Джозефом Крэкстоуном.

Оба главных героя страдают от своих семей

Конечно, Дурсли и Аддамсы совсем не похожи. Однако оба главных героя по-своему страдают от своих семей. Вернон и Петуния Дурсли не проявляют к Гарри любовь, держат его в чулане и подвергают суровым наказаниям. А Уэнсдэй не может найти общий язык со своей матерью Мортишей и в целом имеет натянутые отношения с родителями.

Гарри и Уэнсдэй имеют сверхспособности, которые редко встречаются даже в волшебном мире

В мире волшебников и изгоев мало чем можно удивить. Однако Гарри и Уэнсдэй сумели. Так, Поттер знает парселтанг — язык змей, которым почти никто не владеет в мире магов. Да и те обычно темные волшебники. А мисс Аддамс единственная из всех учащихся «Невермора» обладает экстрасенсорными способностями.

Директора школ добры и справедливы, но умело используют людей в качестве марионеток

Альбус Дамблдор всегда стоял на защите школы, справедливо разрешал все спорные вопросы в отношении учеников, к тому же не раз помогал Гарри. Однако он еще и превосходный манипулятор. Например, ради борьбы с Темным Лордом Дамблдор сделал Поттера и Снегга своими марионетками. Ларисса Уимс, директор «Невермора», тоже всегда отстаивает интересы школы и ее учеников. Но ради этого она утаивает важную информацию о том, что Тайлер был опасным монстром. Чтобы сбить с толку Уэнсдэй, Лариса даже превращается в ученика, которого мисс Аддамс считала погибшим. Кстати, оба директора, в конце концов, трагически уходят из жизни.

Персонажи поттерианы и сериала «Уэнсдэй» встречаются в секретных комнатах

В фильме «Гарри Поттер и Орден феникса» главный герой вместе с другими учениками создают Отряд Дамблдора, чтобы учиться защите от темных сил. Отряд собирается в Выручай-комнате, которая открывается человеку только тогда, когда ему нужна помощь. В сериале «Уэнсдэй» есть элитный клуб «Белладонна». Его встречи проходят в потайной библиотеке, в которую можно зайти, лишь зная пароль.

Родители главных героев учились в тех же школах

Что у Гарри, что у Уэнсдэй оба родителя учились в тех же школах, куда поступили они сами. Напоминание об этом мисс Аддамс и Поттер даже встречают в стенах учебного заведения: в виде фотографий или почетных наград. Кстати, у обоих героев родители отличились спортивными успехами в школе. Джеймс Поттер был крутым ловцом в квиддиче, а Мортиша Аддамс отлично фехтовала. Гарри и Уэнсдэй унаследовали таланты своих родителей.

В обеих волшебных школах проводятся балы

В «Хогвартсе» во время «Турнира Трех Волшебников» проводили Святочный бал. В «Неверморе» эта традиция не была приурочена к конкретному событию: бал здесь проходил ежегодно. Однако эстетика и атмосфера двух танцевальных событий схожи. Например, и в «Хогвартсе», и в «Неверморе» зал украшен белоснежными декорациями. Есть даже похожая сцена, где рядом стоят 2 преподавателя с большой разницей в росте.

Соперники Гарри и Уэнсдэй спасают главных героев

С первого дня учебы Гарри Поттер и Драко Малфой невзлюбили друг друга. Со временем это выросло в настоящую борьбу, а со стороны Драко — еще и в череду подлостей. Но в седьмой части в решающий момент Малфой не выдал Гарри приспешникам Темного Лорда. Уэнсдэй и Бьянка тоже были недругами. Однако к концу сериала их отношения начали смягчаться. В последней серии Бьянка даже спасла Уэнсдэй жизнь, когда та боролась с Джозефом Крэкстоуном.

Мэрилин манипулировала Тайлером ради своих злобных целей. Том Реддл так же поступил с Джинни

Во второй части поттерианы Темный Лорд с помощью своего дневника подчинил себе Джинни Уизли и использовал ее, чтобы она открыла Тайную комнату. Девочка неосознанно делает это и выпускает наружу Василиска. В сериале «Уэнсдэй» такой же жертвой манипулятора стал Тайлер. Мэрилин с помощью гипноза пробуждает в нем опасного монстра — хайда. Против своей воли герой начинает творить преступления, которые впоследствии помогли учительнице ботаники возродить главного злодея.

Директора школ недолюбливают одного из родителей главных героев

Директриса Уимс, как со временем выясняется, терпеть не может маму Уэнсдэй. Ведь Мортиша всегда была популярнее в школе. И даже увела у Ларисы из-под носа парня на балу. Северус Снегг тоже ненавидит папу Гарри из-за девушки, которую он всю жизнь любил. Но она предпочла ему Джеймса Поттера. Северус, кстати, также был директором школы, хоть и недолго.