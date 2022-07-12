12 кинозвезд, которые готовы пойти на что угодно, лишь бы сыграть свою роль на ура

Казалось бы, от кинозвезды только и требуется, что выучить назубок реплики своего героя, а все остальное сделает актерский талант. Однако все не так просто. Порой артистам приходится знатно попотеть, чтобы зрители им поверили. Ради ролей знаменитости худеют и толстеют, осваивают новые профессии и даже отказываются от гигиенических процедур.

Мы в ADME выяснили, чего стоило актерам и актрисам сыграть наших любимых персонажей.

Натали Портман

Натали Портман уверяет, что ее развитая мускулатура в фильме «Тор: Любовь и гром» — вовсе не компьютерная графика, а результат работы над собой. За несколько месяцев до съемок актриса занялась силовыми тренировками, к которым прежде никогда не прибегала, предпочитая им бег и йогу. По словам Портман, ей было тяжело найти мотивацию для занятий. Будучи обладательницей миниатюрной фигуры, она никогда не стремилась обзавестись внушительными мышцами, однако ради роли отодвинула свои желания на задний план. Примечателен и тот факт, что актриса придерживается вегетарианской диеты, но смогла нарастить бицепсы и без употребления белков животного происхождения.

Том Хиддлстон

В сериале «Ночной администратор» персонаж Хиддлстона управляет отелем. Чтобы подготовиться к роли, актер целую смену обслуживал людей в настоящей гостинице. Он работал ассистентом ночного администратора. «Эта деятельность только кажется гламурной. Я помню, как на втором этаже здания гости праздновали свадьбу, а на первом — жаловались на шум. И мне надо было угодить обеим сторонам», — вспоминал актер. Съемки сериала проходили в действующем отеле, и Том порой брал на себя обязанности местных служащих. Например, к актеру могли обратиться постояльцы с просьбой дать ключи от номера и он был счастлив помочь.

Александр Скарсгард

Чтобы предстать в фильме «Тарзан. Легенда» во впечатляющей физической форме, актер усиленно тренировался и придерживался особой диеты, состоящей из двух этапов. Первые 3 месяца Александр должен был употреблять около 7 000 ккал в день. По словам артиста, он сидел преимущественно на мясе и картошке. Второй этап диеты был более строгим и исключал простые углеводы. Скарсгард должен был питаться маленькими порциями несколько раз в день. И это сводило его с ума. «Я постоянно смотрел на часы в ожидании очередного приема пищи. Я думал только о еде», — рассказал актер. Лишь спустя 5 месяцев тренер позволил ему сделать послабление диеты. Александр плакал от счастья, когда наконец-то смог насытиться вволю. Он заказал себе пасту, пиццу, тирамису и получил от блюд настоящее удовольствие.

Хэлли Берри

Чтобы вжиться в роль запустившей себя девушки в фильме «Лихорадка джунглей», Хэлли отказалась мыться и брить подмышки. Актриса призналась, что не прибегала к гигиеническим процедурам около 2 недель, а ее волосы в районе подмышек можно было заплетать в косы. Партнерам по съемочной площадке приходилось терпеть запах немытого тела кинозвезды. «Коллеги не выражали недовольства, но старались держаться на расстоянии», — смеется Берри.

Мэттью Макконахи

Обычно поджарый, Макконахи в фильме «Золото» предстал весьма упитанным персонажем. Сперва создатели киноленты планировали надеть на актера специальный костюм, который бы имитировал жировые отложения. Однако Мэттью решил, что обойдется без реквизита. «В течение 6 месяцев я ел все, что хотел. И не думал ни о каких последствиях», — поделился артист. Особенно он пристрастился к чизбургерам, покупал их в ресторанах быстрого питания, а также готовил дома. Конечно же, лишний вес не заставил себя долго ждать. По его словам, возвращаться к здоровому образу жизни было непросто.

Брэд Питт

Чтобы сыграть офицера в фильме «Ярость», Питту пришлось пройти серьезную подготовку. Для актеров фильма были организованы специальные тренировки, и, несмотря на то что Питт как суперзвезда мог требовать поблажки, он все равно предпочел работать наравне с другими. Артист рассказал: «Мы вставали в 5 утра, а по ночам дежурили по часу каждый. Держали нас в холоде, одежда была влажной. Пищу ели холодную. За провинности штрафовали. Это было сделано, чтобы мы ощутили надлом».

Энн Хэтэуэй

В сериале «Не сработало» Хэтэуэй сыграла реального человека — бизнесвумен Ребекку Нойман. По сценарию героиня придерживается строгой вегетарианской диеты и употребляет в пищу только сырые или подвергшиеся минимальной тепловой обработке продукты. А еще занимается йогой. Чтобы погрузиться в роль, актриса решила перенять образ жизни своего персонажа. Она начала ежедневно заниматься йогой и питалась по правилам сыроедения. По словам Хэтэуэй, она настолько слилась со своей героиней, что саму себя идентифицировала как вегетарианку. Лишь спустя 3 недели после съемок вдруг решила, что ей срочно нужен бургер.

Дэниел Дэй-Льюис

Чтобы сыграть заключенного в драме «Во имя отца», актер провел трое суток в настоящей тюремной камере. «Я чувствовал, что это нужно сделать», — поделился Дэй-Льюис. Когда мужчина находился в заключении, он не мог спать ночами: каждые 10 минут по двери его камеры колотили жестяной кружкой. На этом подготовка к роли не закончилась. По истечении 3 дней заточения для актера был организован настоящий допрос, который длился 9 часов без перерывов. Остается только поаплодировать Дэниелу Дэй-Льюису, что так ответственно подходит к своей работе.

Рене Зеллвегер

Роль Джуди Гарленд требовала от актрисы значительной подготовки. Несмотря на то что Зеллвегер уже доводилось петь в кадре фильма «Чикаго», ее вокальный диапазон не соответствовал возможностям звезды прошлого столетия. Тем не менее актриса год занималась музыкой, чтобы для ленты «Джуди» спеть вживую точь-в-точь как Гарленд. Известно, что легендарная артистка страдала искривлением позвоночника, что доставляло ей неудобства во время выступлений. Потому Рене Зеллвегер перед съемками концертов своими руками пыталась сдвинуть с места пианино, чтобы ощутить ломоту в теле и поймать нужный настрой.

Брэдли Купер

Для роли в кинокартине «Американский снайпер» Брэдли Куперу пришлось значительно поправиться. И если упомянутый выше Мэттью Макконахи в подобной ситуации получал удовольствие от процесса набора веса, то Купер страдал. «Это был стресс для моего организма. Одно дело — позволить себе пиццу или торт, совсем другое — употреблять 6 000 ккал ежедневно. Это очень утомляет», — жаловался актер. Купер ел 5 раз в день блюда, которые специально для него готовил повар. А помимо этого перекусывал протеиновыми батончиками.

Аманда Брюгель

Звезда сериала «Рассказ служанки» назвала роль Риты самой сложной в своей жизни. Ведь ей нужно было сделать «объемным» персонажа, который практически не разговаривает, но при этом обладает проницательным умом и сильным характером. Актриса поработала над красноречивой мимикой, а также нашла способ сделать походку своей героини уникальной. Перед съемками Брюгель насыпала в свой ботинок горсть камней. Вероятно, дискомфорт во время работы и позволил артистке показать затаенную боль героини.

Джессика Честейн

До того, как сыграть известную певицу в фильме «Глаза Тэмми Фэй», петь перед камерой Джессике Честейн не доводилось. Потому она очень нервничала перед съемками. «Для застенчивого человека это просто кошмар. Но мне пришлось это сделать», — рассказала актриса. Честейн разучила 31 песню Фэй. Также Джессика позволила рисовать на своем лице маркером. Дело в том, что у Тэмми Фэй был татуаж. Потому в качестве подводки для глаз, карандаша для бровей и помады визажисты актрисы использовали фломастеры.