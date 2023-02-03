12 кумиров нашей юности, которым вот-вот исполнится 50 лет. Так и хочется спросить: «Годы, вы куда летите?»

Время летит так быстро, что мы и глазом не успеваем моргнуть, а звезды нашего детства и юности уже собираются отмечать 50-летний юбилей. Ведь в нашем представлении они навсегда останутся теми 20- и 30-летними девушками и парнями из телевизора. А между тем у некоторых из них уже взрослые дети, не ровен час, скоро они даже станут бабушками и дедушками.

Роуз Макгоуэн (5 сентября)

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

«Я всегда играла героинь как минимум на 5 лет моложе меня, это очень повлияло на мое восприятие старения, — говорит звезда культового сериала „Зачарованные“. — Молодые девушки не красивее, ими просто легче управлять. Забавно, но когда мы, женщины, начинаем осознавать свою силу, нас начинают считают непривлекательными».



Кейт Бекинсейл (26 июля)

Mary Evans / AF Archive / David Gadd / East News , Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Голливудская звезда признается, что с тех пор как ей исполнился 31 год, в прессе постоянно делали упор на то, что ей скоро стукнет 40. «Ощущение, будто многие прямо одержимы возрастом, но это не про меня», — говорит она. Сегодня актриса поддерживает спортивную фигуру с помощью регулярных тренировок и без боязни устраивает фотосессии в бикини. «Не нужно боятся стареть. Это совсем не так страшно, как говорят. Вы будете чувствовать себя более уверенно, для вас откроется больше возможностей», — заявляет Кейт.

Тайра Бэнкс (4 декабря)

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News

«У модельного бизнеса нет возраста. Красота бывает разных форм, размеров и возрастов», — говорит знаменитая модель, актриса и телеведущая. Тайра начала свою модельную карьеру в 15 лет. Тем не менее только с возрастом звезда стала чувствовать себя увереннее, перестав обращать внимание на то, что подумают люди о ее фигуре.

Джеймс Марсден (18 сентября)

В 2007 году актер сыграл прекрасного принца в фильме «Зачарованная», а в 2022-м вернулся к этой роли в сиквеле картины. Увидев его пару лет назад, одна зрительница написала: «Ого, я думала, что ему за 30, для 47 он выглядит отлично».

Тори Спеллинг (16 мая)

Многие помнят Тори по роли Донны из сериала «Беверли-Хиллз, 90210». В 2009 году актриса написала автобиографию, которая стала бестселлером.

Шалом Харлоу (5 декабря)

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News , Evan Agostini / Invision / East News

Шалом — известная топ-модель, которую многие запомнили по небольшой, но яркой роли в комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». Красавица признавалась, что временами чувствовала неуверенность в себе. «У меня до сих пор бывают моменты, когда я чувствую себя очень ранимой. Но я все же оптимистка и наслаждаюсь жизнью», — говорит она.

Айшвария Рай (1 ноября)

Мисс мира 1994 года, известная актриса Болливуда и Голливуда говорила: «Жизнь берет свое: мы стареем. Глупо отрицать это. Внешность — это еще не все. Я не собираюсь выглядеть красивой все время».

Эдриен Броуди (14 апреля)

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Лауреат премии «Оскар» говорит: «Я чувствую себя моложе, чем несколько лет назад. Я лучше понимаю себя. При этом я ценю свой опыт, но не хотел бы снова стать 20-летним. Тот период был тяжелым для меня».

Кристен Уиг (22 августа)

В юности Кристин серьезно задумывалась о работе в клинике пластической хирургии, а свою кинокарьеру она начала по достижении 30-летнего возраста. «Мне кажется, что женщин чаще спрашивают об их возрасте, чем мужчин», — говорит популярная актриса, ясно давая понять, что годы для нее не имеют большого значения.

Ник Лаше (9 ноября)

Поп-певец, режиссер, телеведущий и участник реалити-шоу «Молодожены», в котором он 20 лет назад снимался вместе со своей бывшей женой Джессикой Симпсон, также знаком поклонникам сериала «Зачарованные» по роли бойфренда Фиби. «Он совсем не стареет», — говорят пользователи интернета.

Йоан Гриффит (6 октября)

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Одну из первых ролей актер сыграл в культовом фильме «Титаник», а мировую славу ему принесла супергеройская картина «Фантастическая четверка». Йоан считает, что «возраст и коварство всегда победят молодость и мастерство».

Хайди Клум (1 июня)

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News

В 1992 году Хайди победила в конкурсе красоты, ее выбрали из 25 тыс. кандидаток. Модель, телеведущая, продюсер и бизнесвумен не боится возраста и уверенно заявляет: «Я не хочу смотреть в зеркало и видеть искусственное лицо. Я лучше буду выглядеть старой».

Какие фильмы и сериалы с героями нашей подборки вы любите больше всего?

Фото на превью Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News