13 актеров и актрис, про которых можно сказать: «Не просто так свой хлеб едят»

Кому-то профессия актера кажется слишком уж простой. Мол, покривлялся под камерами и пошел пожинать плоды славы. Но на самом деле актеры и актрисы буквально живут своей работой. Снимаются в невыносимых условиях, часами переснимают одну сцену, а еще порой едят насекомых...

Розамунд Пайк

В картине «Исчезнувшая» куча тяжелых и спорных сцен. В одной из них Розамунд приходилось орудовать ножом. Чтобы лучше почувствовать инструмент, она обратилась за помощью к мяснику. Девушка разделывала свиные туши, чтобы лучше справиться с ролью.

Джуд Лоу

Ради достоверности в картине «Игра королевы» актер пользовался ужасно вонючими духами с запахом разложения. Так как персонаж Джуда имел определенные заболевания, актер хотел полностью вжиться в роль. «Я читал, что Генрих мучился от язв на ногах, поэтому запах от него исходил тошнотворный», — признался актер.

Дуэйн Джонсон

В фильме «Геракл» актеру хотелось сыграть своего персонажа максимально правдоподобно. Поэтому в сцене, где герой мифа пытается вырваться из цепей, использовали настоящие цепи — на этом настоял сам актер. Мужчина рассказал, что несколько раз терял сознание во время съемок этой сцены.

Леонардо Ди Каприо

В картине «Убийцы цветочной луны» Ди Каприо пришлось носить на попе накладку. Партнер Лео по съемкам Роберт Де Ниро по сюжету должен был хлопнуть коллегу по пятой точке. Сцену снимали в несколько дублей, поэтому Лео пришлось вот таким вот образом перестраховаться.

Дэниел Дэй-Льюис

Ради роли в «Бандах Нью-Йорка» Дэниел учил чешский язык, построил каноэ, научился боксировать. А еще отказывался мыться. Жил он в хижине, а в свободное от съемок время слушал песни Эминема.

Том Круз

Картина «Соучастник» — один из тех редких случаев, когда актер сыграл злодея. Чтобы перевоплотиться в преступника, Том решил прокачать навык оставаться незамеченным. Для этого он переодевался, выходил на улицы города и притворялся курьером. У Круза была задача сделать так, чтобы его никто не узнал.

Энн Хэтэуэй

Энн рассказала, что перед съемками финальной части картины «Мысль о тебе» она очень сильно заболела. Все было так плохо, что создатели фильма вообще сомневались, что смогут доснять сцену. Ситуацию спас партнер звезды, который смог взбодрить актрису. Он включил очень громкую музыку и, как говорят очевидцы, «влил во всех энергию». А Энн, конечно, молодец — играла, несмотря на плохое самочувствие.

Аня Тейлор-Джой

Аня призналась, что съемки в картине «Фуриоса» дались ей непросто. Мы не знаем, что конкретно выбило девушку из колеи, однако можем предположить, что она, так сказать, огребла критики из-за Шарлиз Терон. Точнее, из-за сравнений с Фуриосой в исполнении последней. Звезда не стала раскрывать подробности, но призналась, что на съемках чувствовала себя одиноко и до сих пор не смогла посмотреть финальную серию фильма. На вопросы журналистов Аня отвечала: «Спросите меня через 20 лет».

Остин Батлер

Актер, сыгравший во второй части «Дюны» одного из отрицательных персонажей, рассказал, что съемки порой происходили как будто в аду. Температура воздуха достигала 43 градусов, вся команда практически плавилась. Особенно тяжело дались мужчине сцены, в которых на голове у него был «лысый» парик, а вокруг — раскаленные бетонные стены.

Дакота Джонсон

Картина «Суспирия» далась актрисе воистину тяжело. Начиная с затяжных интенсивных тренировок по танцам и заканчивая тяжелой атмосферой фильма. После окончания работы женщина даже хотела пройти психотерапию. А еще Дакота призналась, что в отеле, где снимали фильм, было ужасно холодно.

Николас Кейдж

Кадры из фильма «Поцелуй вампира» давно стали мемами. Но мало кто знает, что актеру пришлось сделать вещь, о которой он жалеет по сей день. Дело в том, что по сценарию ему необходимо было съесть таракана. И он это сделал, хотя насекомых просто ненавидит. К тому же, снимать неприглядные кадры пришлось в несколько дублей.

Эмма Стоун

Актриса рассказала, что во время съемок фильма «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» получила серьезные травмы. Дело в специальном снаряжении, в котором звезда исполняла трюки. Страховка была настолько неудобной, что оставила на теле женщины гематомы.

Натали Портман

Во время съемок фильма «Черный лебедь» звезда сломала ребро. На площадке не было медика, поэтому режиссер решился на нестандартный ход. В картине есть момент, когда врач осматривает главную героиню, а она страдает. Оказалось, что Натали осматривал настоящий врач, ее эмоции в тот момент были настоящие. То есть в сцене, где Портман корчится от боли, она вовсе не играет.