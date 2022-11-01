12 пар знаменитостей, которые оказались родственниками. А мы и не знали
У многих знаменитостей были довольно близкие отношения с Голливудом благодаря родственным связям. Среди известных людей немало тех, кто решает пойти по стопам своих предков, избрав публичную профессию. И хотя мы внимательно следим за творчеством любимых актеров и актрис, мы часто не представляем, с кем они связаны родственными узами.
1. Барбра Стрейзанд — мачеха Джоша Бролина
В 1998 году культовая певица Барбра Стрейзанд вышла замуж за Джеймса Бролина, отца Джоша Бролина, став таким образом мачехой последнего. Джоша Бролина сложно узнать в роли Таноса, которого он сыграл в саге «Мстители». Известно, что злодей Marvel и популярная певица очень близки.
2. Эмили и Зои Дешанель — сестры, а их родители тоже знамениты
Сестры Дешанель прославились благодаря своей красоте и актерскому дарованию, однако нельзя отрицать, что талант уже был в их семье. Мама актрис Мэри Джо появлялась в сериалах «Твин Пикс» и «Доктор Хаус», а Калеб Дешанель — успешный оператор, получивший 6 «Оскаров» за лучшую операторскую работу.
3. Эмили Блант — свояченица Стэнли Туччи
В 2005 году Эмили Блант и Стэнли Туччи познакомились на съемках фильма «Дьявол носит Prada». Они подружились, и актриса пригласила коллегу на свою свадьбу с Джоном Красински в 2010 году. Там Стэнли встретил свою любовь, которая оказалась сестрой Эмили — Фелисити Блант.
4. Уна Чаплин — внучка Чарли Чаплина
Чарли Чаплин вошел в историю как великий комик и символ немого кино. Его наследие включает множество фильмов, в которых он выступил режиссером, актером и сценаристом. Неудивительно, что у его внучки Уны Чаплин интерес к кино в крови. У Уны было несколько заметных ролей, она сыграла Талису Мейгир в «Игре престолов» и Варанг в «Аватаре».
5. Snoop Dogg и Брэнди Норвуд — кузены
Snoop Dogg — один из самых известных рэперов в мире. Он много сотрудничал с разными артистами, в том числе со своей кузиной Брэнди Норвуд. Брэнди — популярная певица и актриса, которая играет одну из главных ролей в музыкальном сериале «Королевы».
6. Уильям Мэйпотер — кузен Тома Круза
Уильям Мэйпотер, лучше всего знакомый зрителям по роли Итана в телесериале «Остаться в живых», — двоюродный брат Тома Круза. Им даже довелось поработать вместе над 5 фильмами, включая боевики «Миссия невыполнима — 2» и «Особое мнение».
7. Рашида Джонс — дочь Куинси Джонса
Рашида Джонс — дочь музыканта и композитора Куинси Джонса, обладателя 28 премий «Грэмми». Однако Рашида не пошла по стопам отца: ее больше интересовало актерское мастерство, чем музыка. Актриса получила свою порцию славы, сыграв роль Карен Филиппелли в ситкоме «Офис». Также она получила премию «Грэмми» за работу над документальным фильмом «Куинси».
8. Сэм Уотерстон и Кэтрин Уотерстон — отец и дочь
На карьеру Кэтрин Уотерстон, вероятно, повлиял ее отец. Самая известная роль Сэма — прокурор Джек Маккой в сериале «Закон и порядок», но он участвовал и во многих других проектах. Кэтрин, которая присоединилась к вселенной Гарри Поттера, сыграв Тину в саге «Фантастические твари», последовала примеру отца, снимаясь в кино и на телевидении.
9. Кейт Хадсон — дочь Голди Хоун
Кейт Хадсон начала актерскую карьеру ребенком. Фильм, который открыл для нее дорогу к славе, — комедия «Почти знаменит». Будучи дочерью актрисы Голди Хоун и падчерицей актера Курта Рассела, Кейт Хадсон ожидаемо построила успешную карьеру в Голливуде.
10. Майкл Дуглас — сын Кирка Дугласа
Майкл Кирк Дуглас снялся в популярном сериале «Метод Комински». В его копилке множество ролей в театре, кино, на телевидении и в документальных фильмах. Своим успехом он частично обязан отцу, Кирку Дугласу, которого поместили на 17-е место в списке звезд классического голливудского кино.
11. Ариэль Уинтер — сестра Джимми Уоркмэна
Актриса Ариэль Уинтер лучше всего знакома зрителям по роли Алекс Данфи в популярном сериале «Американская семейка». Она, как и ее старший брат, стала звездой, будучи еще ребенком. И хотя Джимми оставил актерскую карьеру, вы можете помнить его по роли Пагсли, сына Мортиши и Гомеса из «Семейки Аддамс».
12. Марк Ронсон — зять Мерил Стрип
Семья Мерил Стрип недавно стала больше. Дочь Мерил, актриса Грейс Гаммер, вышла замуж за диджея и композитора Марка Ронсона. Марк известен сотрудничеством с великими атристами, такими как Эми Уайнхаус, Адель, Леди Гага.
Вы знаете, какие еще знаменитости являются родственниками? Вы когда-нибудь видели, как они работают вместе?