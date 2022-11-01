12 пар знаменитостей, которые оказались родственниками. А мы и не знали

У многих знаменитостей были довольно близкие отношения с Голливудом благодаря родственным связям. Среди известных людей немало тех, кто решает пойти по стопам своих предков, избрав публичную профессию. И хотя мы внимательно следим за творчеством любимых актеров и актрис, мы часто не представляем, с кем они связаны родственными узами.

1. Барбра Стрейзанд — мачеха Джоша Бролина

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News , LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA, November 4, 2007: Josh Brolin attends the Los Angeles Premiere of "No Country For Old Men" held at the El Capitan Theater / PopularImages

В 1998 году культовая певица Барбра Стрейзанд вышла замуж за Джеймса Бролина, отца Джоша Бролина, став таким образом мачехой последнего. Джоша Бролина сложно узнать в роли Таноса, которого он сыграл в саге «Мстители». Известно, что злодей Marvel и популярная певица очень близки.

2. Эмили и Зои Дешанель — сестры, а их родители тоже знамениты

Michael Germana / Everett Collection / East News , Michael Germana / Everett Collection / East News

Сестры Дешанель прославились благодаря своей красоте и актерскому дарованию, однако нельзя отрицать, что талант уже был в их семье. Мама актрис Мэри Джо появлялась в сериалах «Твин Пикс» и «Доктор Хаус», а Калеб Дешанель — успешный оператор, получивший 6 «Оскаров» за лучшую операторскую работу.

3. Эмили Блант — свояченица Стэнли Туччи

Emily Blunt at arrivals for 23rd Annual Screen Actors Guild Awards, Presented by SAG AFTRA - ARRIVALS 1, Shrine Exposition Center, Los Angeles, CA January 29, 2017. Photo By: Elizabeth Goodenough/Everett Collection / everett225 , Joel Ryan / Invision / AP / East News

В 2005 году Эмили Блант и Стэнли Туччи познакомились на съемках фильма «Дьявол носит Prada». Они подружились, и актриса пригласила коллегу на свою свадьбу с Джоном Красински в 2010 году. Там Стэнли встретил свою любовь, которая оказалась сестрой Эмили — Фелисити Блант.

4. Уна Чаплин — внучка Чарли Чаплина

LOS ANGELES - JAN 9: Oona Chaplin at the "Taboo" Los Angeles Premiere at Directors Guild of America on January 9, 2017 in Los Angeles, CA / Jean_Nelson , Everett Collection / Everett Collection / East News

Чарли Чаплин вошел в историю как великий комик и символ немого кино. Его наследие включает множество фильмов, в которых он выступил режиссером, актером и сценаристом. Неудивительно, что у его внучки Уны Чаплин интерес к кино в крови. У Уны было несколько заметных ролей, она сыграла Талису Мейгир в «Игре престолов» и Варанг в «Аватаре».

5. Snoop Dogg и Брэнди Норвуд — кузены



Snoop Dogg at the 2009 American Music Awards Nomination Announcements. Beverly Hills Hotel, Beverly Hills, CA. 10-13-09 / s_bukley , Brandy Norwood at the 2014 Essence Black Women in Hollywood Luncheon, Beverly Hills Hotel , Beverly Hills, CA 02-27-14 / s_bukley

Snoop Dogg — один из самых известных рэперов в мире. Он много сотрудничал с разными артистами, в том числе со своей кузиной Брэнди Норвуд. Брэнди — популярная певица и актриса, которая играет одну из главных ролей в музыкальном сериале «Королевы».

6. Уильям Мэйпотер — кузен Тома Круза

ASSOCIATED PRESS / East News , Tom Cruise at arrivals for ROCK OF AGES Premiere, Grauman''s Chinese Theatre, Los Angeles, CA June 8, 2012. Photo By: Emiley Schweich/Everett Collection / everett225

Уильям Мэйпотер, лучше всего знакомый зрителям по роли Итана в телесериале «Остаться в живых», — двоюродный брат Тома Круза. Им даже довелось поработать вместе над 5 фильмами, включая боевики «Миссия невыполнима — 2» и «Особое мнение».

7. Рашида Джонс — дочь Куинси Джонса

© The Office / Reveille Productions and co-producers , Quincy Jones arriving at the Essence Luncheon at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, CA on February 19, 2009 / Jean_Nelson Quincy Jones arriving at the Essence Luncheon at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, CA on February 19, 2009 / Jean_Nelson

Рашида Джонс — дочь музыканта и композитора Куинси Джонса, обладателя 28 премий «Грэмми». Однако Рашида не пошла по стопам отца: ее больше интересовало актерское мастерство, чем музыка. Актриса получила свою порцию славы, сыграв роль Карен Филиппелли в ситкоме «Офис». Также она получила премию «Грэмми» за работу над документальным фильмом «Куинси».

8. Сэм Уотерстон и Кэтрин Уотерстон — отец и дочь

LOS ANGELES - SEP 28: Sam Waterston at the "Concert for Our Oceans" benefiting Oceana at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on September 28, 2015 in Beverly Hills, CA / Jean_Nelson , American actress Katherine Waterston attends a fan meeting event for the movie "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" in Beijing, China, 28 October 2018. / ChinaImages

На карьеру Кэтрин Уотерстон, вероятно, повлиял ее отец. Самая известная роль Сэма — прокурор Джек Маккой в сериале «Закон и порядок», но он участвовал и во многих других проектах. Кэтрин, которая присоединилась к вселенной Гарри Поттера, сыграв Тину в саге «Фантастические твари», последовала примеру отца, снимаясь в кино и на телевидении.

9. Кейт Хадсон — дочь Голди Хоун

Kate Hudson at arrivals for Time''s 100 Most Influential People, The Frederick P. Rose Hall at Lincoln Center, New York City, NY May 5, 2009. Photo By: Kristin Callahan/Everett Collection / everett225 , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Кейт Хадсон начала актерскую карьеру ребенком. Фильм, который открыл для нее дорогу к славе, — комедия «Почти знаменит». Будучи дочерью актрисы Голди Хоун и падчерицей актера Курта Рассела, Кейт Хадсон ожидаемо построила успешную карьеру в Голливуде.

10. Майкл Дуглас — сын Кирка Дугласа

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Майкл Кирк Дуглас снялся в популярном сериале «Метод Комински». В его копилке множество ролей в театре, кино, на телевидении и в документальных фильмах. Своим успехом он частично обязан отцу, Кирку Дугласу, которого поместили на 17-е место в списке звезд классического голливудского кино.

11. Ариэль Уинтер — сестра Джимми Уоркмэна

, © The Addams Family / Orion Pictures and co-producers Ariel Winter at the HBO's Official 2019 Emmy After Party held at the Pacific Design Center in West Hollywood, USA on September 22, 2019. / PopularImages

Актриса Ариэль Уинтер лучше всего знакома зрителям по роли Алекс Данфи в популярном сериале «Американская семейка». Она, как и ее старший брат, стала звездой, будучи еще ребенком. И хотя Джимми оставил актерскую карьеру, вы можете помнить его по роли Пагсли, сына Мортиши и Гомеса из «Семейки Аддамс».

12. Марк Ронсон — зять Мерил Стрип

GEOFF ROBINS / AFP / East News , LOS ANGELES - FEB 8: Mark Ronson at the MusiCares Person of the Year Gala at the LA Convention Center on February 8, 2019 in Los Angeles, CA / Jean_Nelson

Семья Мерил Стрип недавно стала больше. Дочь Мерил, актриса Грейс Гаммер, вышла замуж за диджея и композитора Марка Ронсона. Марк известен сотрудничеством с великими атристами, такими как Эми Уайнхаус, Адель, Леди Гага.

Вы знаете, какие еще знаменитости являются родственниками? Вы когда-нибудь видели, как они работают вместе?