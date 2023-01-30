12 персонажей, которым мы все прощаем за красивые глаза, а они те еще прохвосты
Совершенно однозначные персонажи могут быть разве что в сказках. А вот в других произведениях или фильмах герои далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд. И чтобы составить окончательное мнение о них, нам придется пересмотреть весь сериал и перечитать книги, кроме того, со временем оно может просто измениться. Именно так и произошло у пользователей сети, которые поделились своим мнением о, казалось бы, положительных персонажах.
Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер»
- Когда я была моложе, я обожала ее. Но потом изменила свое отношение к ней, и вот почему. Например, Трелони не заслужила такого обращения. Если вы не разбираетесь в предмете, это не значит, что вы можете просто уйти во время урока, как это сделала Гермиона, психанув. Следующий пример — даже если Рита Скитер и коварная, она не заслужила того, чтобы ее заперли в банке. Ее надо было сдать в министерство, а там уже решили бы.
То, что твои знакомые считают тебя «самой умной ведьмой своего поколения», не означает, что ты действительно такая. Волан-де-Морт в свои 16 лет был уже могуществен, а Снегг создавал свои собственные заклинания в том же возрасте. Гермиона же просто все заучивала, в ней отсутствует искра творчества. © Franklin Liu / Quora
Лорелай Гилмор, «Девочки Гилмор»
- Она красивая, сильная, независимая и уморительная. Я считала ее классной мамой, а ее отношения с Рори вызывали восхищение. Позже я поняла, насколько Лорелай на самом деле ничтожна. Я заметила, что она порой пересекает все допустимые границы.
Она не уважает не только дочь, но и своих родителей, коллегу Мишель, а также милую и любящую лучшую подругу Сьюки.
Короче говоря, Лорелай — несносный и самодовольный персонаж, который делает жизнь каждого намного сложнее, чем она должна быть. С другой стороны, умение Лорелай лезть не в свое дело отчасти способствует развитию сюжета, ведь многих конфликтов можно было бы избежать, если бы она взяла себя в руки. © Banana.milk / Quora
Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром»
- Я знаю, что воспринимаю этого персонажа как человек XXI века, но Скарлетт — мелкая злобная негодяйка! Мелани просто позволяет Скарлетт вести себя с ней, как ей захочется. Кто-то должен был привести Скарлетт в чувство, так сказать, и тем самым дать Мелани возможность начать уважать себя. © Yosey Huff / Quora
Шелдон Купер, «Теория Большого взрыва»
- К тому времени, как «Теория Большого взрыва» перешагнула 4-й или 5-й сезон, большинство персонажей стали раздражать. И Шелдон больше всех. Я не понимаю, почему его так любят. Потому что он чудной, умный или просто равнодушен к людям? Все эти «Я слишком умен, чтобы заботиться о социальном взаимодействии или элементарных приличиях» утомляют, если не сказать больше. © Aria Sunburn / Quora
Санса Старк, «Игра престолов»
- Я начала терять уважение к Сансе в 6-м сезоне, потом снова обрела его в 7-м и окончательно потеряла в 8-м. Я понимаю, что она и Джон боролись за независимость Севера. Но Джон преклонил колено из-за желания защитить Север, даже если это означало пожертвовать своей короной.
Джон мог видеть картину в целом: неважно, кто правит Винтерфеллом, неважно, кто король или королева Севера, неважно, кто сидит на Железном троне. Все это не имело значения, если белые ходоки побеждали. И, чтобы одолеть их, им нужен был очень могущественный союзник.
А еще мне не нравится, что она обещала хранить тайну, но проболталась менее чем через день. Это было похоже на пощечину Неду, который не раскрыл чужой секрет ни единой душе, даже своей жене, потому что хотел защитить жизнь Джона. Санса должна была знать, что рискует жизнью Джона, когда все рассказала Тириону. © Presea Combatir / Quora
Уиллоу, «Баффи — истребительница вампиров»
- Она часть основной четверки и всегда помогает спасти мир, но она манипулирует людьми, считая себя лучше всех только потому что может взломать компьютер или немного поколдовать. Уиллоу оскорбляет своих друзей, особенно Ксандера, издевается над Фейт и Корди в пассивно-агрессивной манере, вырывает Баффи из рая по эгоистичным причинам. Все по-настоящему плохие вещи Уиллоу совершает в образе положительного героя. © Logan Cale / Quora
Чарльз Ксавьер, вселенная «Люди Икс»
- Профессор Икс обладает практически безграничными экстрасенсорными способностями, особенно в сочетании со своим «Церебро». Если кто-нибудь затевает злодейство, Ксавьер может просто щелкнуть пальцами и воскликнуть: «Ты — курица!», превратив его в эту самую птицу. Тогда злодей будет просто кудахтать и царапать землю, пока не поймет, что поступает плохо.
А еще профессор Икс находит изгоев, часто не владеющих своими силами, и отправляет их сражаться с мутантами-убийцами, инопланетянами и даже богами. «Твоя суперспособность в том, чтобы учить языки в ускоренном темпе? Тогда отправляйся сражаться с Локи». © James J Kelly III / Quora
Рэйчел Грин, «Друзья»
- Рэйчел — эгоистичный, самовлюбленный нарцисс. Она всегда говорит о себе, мир вращается вокруг нее, ради нее. Она не готовит, никогда не утруждала себя уборкой или помощью своей соседке, подруге детства, которая пустила ее в свою квартиру, когда Рэйчел была буквально бездомной. Проще говоря, она ужасная соседка.
Всякий раз, когда Росс счастлив, она портит ему жизнь. Когда Рэйчел впервые узнала о чувствах Росса к ней, я искренне хотела, чтобы они были вместе. Но когда Росс возвращается из Китая со своей новой девушкой Джули, Рэйчел обзывает ее и делает все, чтобы их разлучить. То же самое происходит с Эмили и буквально со всеми девушками, которые появляются в жизни Росса. © Siva Laksmi / Quora
Тед Мосби, «Как я встретил вашу маму»
- Он милый, но постоянно забывает о своих друзьях, как только на горизонте появляется новая девушка. Он мгновенно «влюбляется» в любую симпатичную особу, которая оказывает ему внимание, и не перестает говорить своим друзьям, что «она та самая». Думаю, у каждого из нас были такие друзья, как Тед: с ними классно общаться, когда они одиноки, но, кажется, они забывают обо всем и обо всех и не отвечают на ваши телефонные звонки, когда заводят новый роман. © Andy Chang / Quora
Роза, «Титаник»
- Роза, на самом деле, не очень хороший человек. Она изменяет своему жениху, и эта измена ей прощается только потому, что ее новый возлюбленный — Лео Ди Каприо. Потом, когда Роза соглашается быть с Джеком, она не возвращает бывшему жениху подарок, врученный им в честь помолвки — даже несмотря на то, что он стоит целое состояние. Более того, девушка продолжает обманывать Кэла. И потом, выйдя замуж за другого человека, она всю жизнь скрывает, что совсем его не любит. © Jerry He / Quora
Сейлор Мун, «Сейлор Мун»
- Раздражает такой тип героинь: как будто она постоянно руководствуется одними лишь эмоциями и не может взять их под контроль. Она действует без смысла большую часть времени, часто совершает ошибки, а затем притворяется жертвой обстоятельств, которую еще и постоянно нужно спасать. © Mr.Ray / Quora
Эльза, «Холодное сердце»
- Мне этот персонаж кажется скучным. В 1-м фильме она боится своей силы, которую не может контролировать. Да, Эльза ушла ото всех с намерением защитить Анну и королевство, но в итоге она сделала все еще хуже. Ведь так и не совладав со своими способностями, она заморозила сердце Анны и чуть не убила ее. Не очень-то это похоже на сильную и ответственную королеву.
Во 2-й части я не увидела никакого роста героини. Почему? Потому что она сделала те же ошибки! Эльза снова совершает безрассудный поступок, не заботясь ни о своей безопасности, ни о будущем своего королевства. Она просто делает что хочет и не думает о последствиях. Например, она использовала свои силы, чтобы заставить сестру уйти от нее, и это подвергло Анну еще большей опасности. © Isabelle Grey / Quora
А какие положительные киноперсонажи оказались не такими однозначными для вас?
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