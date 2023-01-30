12 персонажей, которым мы все прощаем за красивые глаза, а они те еще прохвосты

Совершенно однозначные персонажи могут быть разве что в сказках. А вот в других произведениях или фильмах герои далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд. И чтобы составить окончательное мнение о них, нам придется пересмотреть весь сериал и перечитать книги, кроме того, со временем оно может просто измениться. Именно так и произошло у пользователей сети, которые поделились своим мнением о, казалось бы, положительных персонажах.