12 случаев, когда кастинг-менеджеры при выборе актеров для экранизаций книг явно дали маху

Когда мы смотрим экранизацию любимой книги, мы порой ловим себя на мысли: «Герой выглядит не так, как следовало бы». И, сверившись с нужными строками, выясняем, что менеджеры по кастингу вовсе не руководствовались авторским описанием внешности персонажа при выборе актера. Да и гримеры решили лишний раз не заморачиваться.

Линнет — Галь Гадот («Смерть на Ниле»)

20th Century Studios / Ferrari Press / East News

Агата Кристи описывала Линнет так: «Из машины выпрыгнула девушка в элегантном и строгом костюме. У нее были светлые волосы и правильные аристократические черты лица — очаровательная девушка — такие не часто встречаются в местах, подобных Мэлтону». Конечно, очарования актрисе Галь Гадот не занимать. А вот золотистых локонов ей как раз и не хватает для полного попадания в книжный образ. Но, возможно, такая задача и не стояла перед создателями фильма.

Тиффани — Дженнифер Лоуренс («Мой парень — псих»)

Фильм снят по роману Мэтью Квика. Дженнифер можно было бы назвать идеальным выбором на роль Тиффани, красивой длинноволосой брюнетки со спортивной фигурой, если бы не одно но. Героиня уже успела побывать в браке и овдоветь. К тому же главный мужской персонаж при знакомстве с девушкой отмечает, что она старше его. Лоуренс же на момент съемок фильма было около 22 лет, а ее партнеру Брэдли Куперу — 37. В кадре героиня не выглядела старше возлюбленного. Потому едва ли киношная версия Тиффани воспринималась зрителями такой, какой ее задумал автор. Да и уж слишком сложно было представить юную Дженнифер вдовой, которая уже многое пережила.

Лиза — Анджелина Джоли («Прерванная жизнь»)

Роль Лизы Анджелина Джоли исполнила блестяще, за что была удостоена премии «Оскар». Однако на экране она не слишком-то соответствовала описанию книжной героини: перед нами блондинка вместо брюнетки, да и выглядит она ухоженнее своего прототипа. Вот как описывала внешность Лизы писательница Сюзанна Кейсен: «Она никогда не спала, редко ела, поэтому была худая как щепка, а кожа у нее стала желтого оттенка. Помимо всего прочего, под глазами у нее были тяжелые мешки. Свои темные, длинные и жирные волосы она скалывала серебряной заколкой».

Геральт — Генри Кавилл («Ведьмак»)

Когда Анджей Сапковский описывал чувства других персонажей к Геральту, он нередко использовал слово «отвращение». Все-таки внешность книжного Ведьмака была далека от голливудских канонов: на страницах книги он представал устрашающего вида мужчиной с кожей, испещренной шрамами, и выпученными глазами. Но разве у кого-то повернется язык назвать исполнителя роли Генри Кавилла некрасивым мужчиной, еще и вызывающим отвращение? Потому преданные фанаты книжной серии рвали и метали из-за неудачного, по их мнению, кастинга. Но мы думаем, что Генри удалось переубедить многих из них, ведь сыграл он действительно круто.

Эмма — Энн Хэтэуэй («Один день»)

Автор Дэвид Николс в начале романа описывал Эмму как простушку. В сцене после выпускного главный герой отмечает и оплывший подбородок девушки, и лоснящийся нос, и россыпь прыщей на лбу. Сама книжная Эмма называет себя толстухой, которая ест слишком много фасоли. О киношной версии героини такого и близко не скажешь. Перед нами отнюдь не прыщавая девчонка с двойным подбородком. Чтобы показать гадкого утенка до превращения в прекрасного лебедя, создатели всего лишь надели на красотку Энн Хэтэуэй очки. Пожалуй, оптическое изделие — это единственная вещь, которая роднит экранную Эмму с ее прототипом.

Бен Ричардс — Арнольд Шварценеггер («Бегущий человек»)

В своем романе Стивен Кинг не единожды акцентирует внимание на том, что Ричардс — очень худой человек. Оно и неудивительно, ведь литературный герой живет в бедности и недоедает. Да и вряд ли он пошел бы на сомнительное телешоу, если бы не нуждался в деньгах. Но исполнитель роли, Арнольд Шварценеггер, не создает впечатление голодающего и изможденного парня. Напротив, он пышет здоровьем, о чем сигнализирует в том числе его спортивная фигура. Справедливости ради стоит отметить, что предыстория киношного Ричардса несколько отличается от книжной версии: он идет на шоу не из-за нужды, а чтобы получить помилование после оглашенного ему приговора.

Венди — Шелли Дюваль («Сияние»)

Если уж речь зашла о Стивене Кинге, невозможно не вспомнить еще одну экранизацию его книги. В романе «Сияние» молодая жена главного героя предстает длинноногой золотоволосой красавицей. Когда она впервые заходит в отель «Оверлук», взгляды всех присутствующих в холле устремляются на нее. В фильме этого персонажа сыграла брюнетка Шелли Дюваль. И хотя актриса, безусловно, обладает запоминающейся внешностью, многие зрители сочли, что она недостаточно привлекательна для роли Венди.

Рейчел — Эмили Блант («Девушка в поезде»)

Пригласив на главную роль Эмили Блант, создатели «польстили» героине оригинального романа Полы Хокинс. Дело в том, что в книге не единожды упоминается, что женщина выглядит из рук вон плохо из-за вредных привычек. Другие персонажи книги называют Рейчел толстой и потной, а сама она описывает свою внешность так: «Я перестала быть привлекательной и даже в некотором роде отпугиваю окружающих. И дело вовсе не в том, что я набрала лишний вес или мое лицо стало одутловатым от недостатка сна. Похоже, со стороны заметно, как внутри у меня все выгорело».

Гурни Халлек — Джош Бролин («Дюна»)

Преданный дому Атрейдесов воин Гурни Халлек, согласно описанию Фрэнка Герберта, был очень уродливым человеком. Его редкие волосы имели светлый оттенок, а кожа лица была бугристой. Очевидно, экранный Гурни Халлек имеет со своим прототипом мало общего. Актер Джош Бролин является весьма привлекательным мужчиной, да и создатели ленты по каким-то им одним известным причинам решили обойтись без соответствующего грима.

Марлена — Риз Уизерспун («Воды слонам!»)

Риз Уизерспун тоже однажды была утверждена на роль литературной героини, у которой был совсем другой цветотип. Речь идет о ленте «Воды слонам!» — экранизации романа Сары Груэн.

Рассказчик, он же главный герой книги, описал молодую женщину так: «Она вся в розовых блестках, на ней трико и атласные туфельки. Вот она поглаживает по морде одну из лошадей, потрясающего арабского скакуна с серебристой гривой и хвостом. Поднимает руку, чтобы откинуть со лба прядь каштановых волос и поправить головной убор». В данном случае создатели намеренно пошли вразрез с первоисточником. Они сделали главную героиню платиновой блондинкой, так как хотели показать, что она пытается подражать знаковым кинозвездам своего времени, например Джин Харлоу.

Арман — Антонио Бандерас («Интервью с вампиром»)

Согласно романам Энн Райс, Арман родился в Восточной Европе, а его настоящее имя — Андрей. Описывая героя, рассказчик романа «Интервью с вампиром» упоминал волнистые каштановые волосы и огромные глаза. Конечно, созданный Антонио Бандерасом экранный образ этого героя получился весьма колоритным. Тем не менее горячий испанский красавец с черными как смоль волосами едва ли напоминал славянина из книги.

Саванна — Аманда Сейфрид («Дорогой Джон»)

East News

Писатель Николас Спаркс описывал Саванну как красавицу-блондинку. И Аманду Сейфрид можно назвать идеальным выбором на роль Саванны, если не брать в расчет одну деталь. У книжной героини была своя «изюминка» — щербатая улыбка. К слову, эта особенность главному мужскому персонажу пришлась по душе: «Вблизи она казалась еще красивее, но дело даже не в том, как она выглядела, а в том, какой она была. И дело не только в ее улыбке, открывавшей немного широко поставленные белые зубы, но в непринужденности, с которой она заправила за ухо выбившуюся прядь волос, в легкости, с которой она держалась».