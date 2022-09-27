12 случаев, когда киноделы изо всех сил старались удачно подобрать актеров, но все равно оплошали

Задача кастинг-менеджера состоит в том, чтобы подобрать актера, который максимально подходит на определенную роль. Как и у всех, в их работе тоже иногда случаются ошибки. Не всегда выбранным актерам удается перевоплотиться в своих персонажей так, как от них того ожидали. Порой это может испортить впечатление о фильме в целом, а иногда просто выглядит комично. Примеры таких оплошностей вы найдете в этой статье, а в конце мы расскажем о спорном кастинге на роль новой Белоснежки и о том, кто же в действительности был первым лицом героя Марти Макфлая.

Роберт Дауни — младший в роли Шерлока Холмса («Шерлок Холмс»)

Роберт Дауни — младший, по мнению некоторых фанатов, внешне совсем не похож на известного детектива с орлиным носом и квадратным подбородком. Что ж, таких ярко выраженных внешних черт у актера, пожалуй, действительно нет. Кроме этого, многие утверждали, что Шерлок Холмс получился чересчур экстравертным персонажем из-за потрясающей харизмы Роберта Дауни — младшего. Сами создатели фильма описывают героя как человека действия, походящего скорее на суперагента Джеймса Бонда, из-за чего созерцательный и рациональный образ теряется. А это никак не вяжется с истинным характером сыщика, созданного Конан Дойлом. Облик Холмса, живущего в современном мире, мы увидели в исполнении Бенедикта Камбербэтча. И в этот раз образ получился более правдоподобным. Актер смог очень ярко передать все грани сложной натуры знаменитого сыщика: от его непоколебимой уверенности в своих умозаключениях до эмоциональной уязвимости.

Мария Белло в роли Эвелин О’Коннелл («Мумия: Гробница императора драконов»)

Разрушительной ошибкой называют выбор Марии Белло на роль Эвелин О’Коннелл в последней части приключенческой трилогии «Мумия: Гробница императора драконов». По словам некоторых фанатов, Мария не смогла показать такую же интеллектуальную, скромную и благородную героиню, какую удалось воплотить Рэйчел Вайс в первых 2 фильмах. Уже полюбившийся образ Эвелин не был раскрыт новой актрисой, так как ее игра была недостаточна хороша, а акцент выглядел неправдоподобно.

Фердия Шоу в роли Артемиса Фаула («Артемис Фаул»)

Фанаты истории о молодом вундеркинде не оценили выбор кандидата на роль Артемиса Фаула. По мнению зрителей, актеру не хватило опыта сыграть столь сложную и многогранную личность, созданную Оуэном Колфером в книгах. Экранный герой получился неубедительным.

Дания Рамирес в роли Золушки и Аделаида Кейн в роли Дризеллы («Однажды в сказке», 7-й сезон)

Сериал «Однажды в сказке», собравший немало наград и номинаций, завершился 7-м сезоном в 2018 году. Одной из главных героинь стала Золушка, но не всем зрителям понравился выбор актрисы на ее роль. Дания Рамирес, по мнению фанатов, слишком взрослая для столь юного персонажа, у нее отсутствуют актерские навыки и в ее исполнении персонаж кажется слабым. В том же 7-м сезоне «Однажды в сказке», как и в оригинальной истории Disney, у Золушки есть сводная старшая сестра Дризелла. Эту роль исполняет Аделаида Кейн. При этом некоторые зрители сериала не упустили из виду то, что она годится Золушке скорее в дочери, чем в старшие сестры.

Джордж Клуни, Вэл Килмер, Роберт Паттинсон в роли Бэтмена / Брюса Уэйна («Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Бэтмен»)

Мнения фанатов разделились насчет того, кто сыграл худшего Бэтмена: Джордж Клуни или Вэл Килмер. Критики, в свою очередь, отмечают, что Клуни застрял в не самом удачном фильме и «потерялся» в переполненном актерском составе, а Килмер не оставил собственного отпечатка на образе Бэтмена. После выхода нового фильма, где главная роль Темного рыцаря досталась Роберту Паттинсону, эксперты назвали Бэтмена-Паттинсона мрачным, уставшим, но вписывающимся в концепцию фильма. Некоторые же зрители сочли, что внешность Роберта не соответствует образу крутого героя, поскольку актер слишком худой, кажется физически слабым, низким и непривлекательным для этой роли.

Мэгги Джилленхол в роли Рэйчел Доуз («Темный рыцарь»)

Изначально образ Рэйчел Доуз в 1-м фильме трилогии «Бэтмен: Начало» воплощала Кэти Холмс. Именно ей фанаты отдают предпочтение, когда речь заходит об этом персонаже. По словам зрителей, Холмс — превосходная Рэйчел, она очень хороша в этой роли, так как ей удалось передать необходимую наивность и веру в добро. В фильме «Темный рыцарь», повествующем о продолжении судьбы Бэтмена, зрители остались недовольны выбором Мэгги Джилленхол на роль Рэйчел Доуз. По их мнению, актриса хоть и хороша собой, но все же недостаточно привлекательна для роли «потрясающей красавицы», которой героиня является по сюжету. Кроме того, героиня в исполнении Джилленхол получилась слишком уставшей и циничной, что противоречит ценностям Рэйчел Доуз, заложенным в предыдущем фильме Кэти Холмс.

Эндрю Гарфилд в роли Человека-паука («Невероятный Человек-паук»)

Человек-паук Эндрю Гарфилда вызвал критику среди фанатов комиксов по ряду причин: он слишком стар для роли старшеклассника, а еще чересчур крут и красив. Ведь по сюжету Питер Паркер — это парень, который не пользуется популярностью и фактически является серой мышкой. Новый образ Человека-паука на экранах воплотил Том Холланд. Актеру на момент съемок 1-го фильма было всего 19 лет, когда он играл школьника-супергероя.

Джони Депп в роли Геллерта Грин-де-Вальда («Фантастические твари и где они обитают»)

По мнению зрителей, Джонни Депп с самого начала был не лучшим выбором для роли Грин-де-Вальда, поскольку его игра получилась эксцентричной, чудаковатой и в какой-то мере даже веселой. Зрители отмечают также, что Депп внес в образ долю неуместного сумасшествия, а еще им пришлись не по душе его внешний вид и прическа. В качестве сравнения можно привести Мадса Миккельсена, который, напротив, выглядит в этой роли весьма угрожающе. По мнению фанатов, он воплощает образ опаснейшего волшебника всех времен гораздо лучше, превосходно передавая характер и пугающую натуру Грин-де-Вальда.

Бри Ларсон в роли Капитана Марвел («Капитан Марвел»)

Зрители раскритиковали выбор Бри Ларсон на роль сильнейшей супергероини киновселенной Marvel. Фанатам не понравились реплики актрисы, недостаточно мускулистое для Капитана Марвел телосложение и то, что она слишком мало улыбалась.

Бен Аффлек в роли Джека Райана («Цена страха»)

Зрители раскритиковали выбор Бена Аффлека на роль главного героя, так как ранее образ воплощали более возрастные актеры: Харрисон Форд и Алек Болдуин. Поэтому такое «омоложение» Джека Райана сочли нарушением хронологии. Да и в целом, по мнению фанатов, актер выглядит недостаточно властно и совсем неубедительно в отведенной ему роли, тщетно пытаясь затмить Форда. Некоторые отмечают, что хотели бы, чтобы в дальнейшем главного героя сыграл «кто-то достаточно взрослый, чтобы бриться».

Джонатан Беннетт в роли Вэна Уайлдера («Король вечеринок — 3»)

Обаятельный Райан Рейнольдс полюбился многим зрителям в образе вечного студента в фильме «Король вечеринок». В попытках повторить успех был выпущен приквел, где главную роль исполнил Джонатан Беннетт. Но актер ожиданий зрителей не оправдал и с Рейнольдсом сравниться не смог. По словам поклонников 1-го фильма, Беннетт безуспешно старается подражать Рейнольдсу, но недотягивает до его харизмы и не может сравниться с ним. Ко всему прочему, фильм с треском провалился в прокате, собрав всего лишь $ 20 тыс.

Джонни Депп в роли индейца Тонто («Одинокий рейнджер»)

Получив премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль в фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», Джонни Депп не смог расстаться с образом капитана Джека Воробья. Именно этот образ он обыгрывал, несмотря на другой сюжет и костюм индейца. И именно Джека Воробья зрители видели в «Одиноком рейнджере» вместо индейца Тонто. За это Депп не только получил критику от зрителей, но и был номинирован на «Золотую малину» как худший актер.

Бонус № 1: Галь Гадот в роли Злой королевы («Белоснежка»)

Хотя эту историю экранизировали уже не раз, нам предстоит увидеть еще одну киноверсию. В новом фильме «Белоснежка» роль красавицы досталась Рэйчел Зеглер, а Злой королевой будет сама Галь Гадот. И будущие зрители уже начинают спорить о том, не слишком ли красивую актрису вновь выбрали на роль завистливой злодейки. По оригинальному сюжету ее внешность должна уступать красоте Белоснежки. Но хоть Рэйчел Зеглер весьма привлекательная актриса, Гадот тоже умопомрачительно хороша собой. Сможет ли звезда «Вестсайдской истории» переплюнуть Чудо-женщину, нам еще предстоит увидеть.

Бонус № 2: Эрик Штольц в роли Марти Макфлая («Назад в будущее»)

Трудно представить, что мы могли бы никогда не увидеть Майкла Дж. Фокса в образе Марти Макфлая. Хоть актер и был самым первым претендентом на эту роль, он был занят в другой картине. Поэтому на роль пригласили Эрика Штольца. С ним и начались первые съемки фильма. Через 6 недель создатели поняли, что Штольц слишком методичный и серьезный актер и для этой роли совершенно не подходит. «Назад в будущее» позиционировался не только как научная фантастика, но и как комедия, а именно это амплуа никак не удавалось Эрику. В итоге его заменил Майкл Дж. Фокс, и он создал лучшего Марти Макфлая, какого только было возможно.