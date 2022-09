12 случаев, когда киноделы изо всех сил старались удачно подобрать актеров, но все равно оплошали

Роберт Дауни — младший в роли Шерлока Холмса («Шерлок Холмс»)

Мария Белло в роли Эвелин О’Коннелл («Мумия: Гробница императора драконов»)

Фердия Шоу в роли Артемиса Фаула («Артемис Фаул»)

Дания Рамирес в роли Золушки и Аделаида Кейн в роли Дризеллы («Однажды в сказке», 7-й сезон)

Джордж Клуни, Вэл Килмер, Роберт Паттинсон в роли Бэтмена / Брюса Уэйна («Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Бэтмен»)

Мэгги Джилленхол в роли Рэйчел Доуз («Темный рыцарь»)

Эндрю Гарфилд в роли Человека-паука («Невероятный Человек-паук»)

Джони Депп в роли Геллерта Грин-де-Вальда («Фантастические твари и где они обитают»)

Бри Ларсон в роли Капитана Марвел («Капитан Марвел»)

Бен Аффлек в роли Джека Райана («Цена страха»)

Джонатан Беннетт в роли Вэна Уайлдера («Король вечеринок — 3»)

Джонни Депп в роли индейца Тонто («Одинокий рейнджер»)

Бонус № 1: Галь Гадот в роли Злой королевы («Белоснежка»)

Бонус № 2: Эрик Штольц в роли Марти Макфлая («Назад в будущее»)

