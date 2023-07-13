13 актеров и актрис, которые снялись вместе со своими родными, но об этом мало кто знает

Когда мы смотрим тот или иной фильм или сериал, то можем даже не догадываться о том, что в нем снялись близкие родственники. Так, например, в одном из эпизодов «Шерлока» были замечены родители Бенедикта Камбербэтча, а киношного брата Маколея Калкина в «Один дома» играл его реальный брат.