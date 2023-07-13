13 актеров и актрис, которые снялись вместе со своими родными, но об этом мало кто знает
Когда мы смотрим тот или иной фильм или сериал, то можем даже не догадываться о том, что в нем снялись близкие родственники. Так, например, в одном из эпизодов «Шерлока» были замечены родители Бенедикта Камбербэтча, а киношного брата Маколея Калкина в «Один дома» играл его реальный брат.
2. Бенедикт Камбербэтч с мамой Вандой Вентхам и папой Тимоти Карлтоном в «Шерлоке»
3. Доминик Уэст с сыном Шоном Уэстом в «Короне»
4. Анджелина Джоли с отцом Джоном Войтом в фильме «В поисках выхода»
5. Брайан Крэнстон с дочерью Тейлор Дирден в сериале «Во все тяжкие»
6. Курт Рассел с падчерицей Кейт Хадсон в «Глубоководном горизонте»
7. Крис Хемсворт с дочерью Индией Роуз Хемсворт в фильме «Тор 4»
8. Маколей Калкин с братом Кираном Калкиным в «Один дома»
9. Вахиде Перчин с дочерью Ализе Гердюм в «Великолепном веке»
10. Брэндан Глисон с сыном Доналом Глисоном в «Голгофе»
11. Лиа Томпсон с дочерями Зои и Мэйделин Дойч в «Сестре в отрыве»
12. Майкл Дуглас с отцом Кирком Дугласом и сыном Кэмероном Дугласом в «Семейных ценностях»
13. Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Джоли-Питт в «Малефисенте»
Это далеко не полный список актеров, которые снимались в кино со своими родственниками. Так, например, в одном из эпизодов «Форрест Гампа», была замечена дочь Тома Хэнкса, а в «Голодных играх: Сойка-пересмешница. Часть 2» — племянники исполнительницы главной роли Дженнифер Лоуренс.
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