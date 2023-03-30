13 актрис, которые так искусно сыграли реальных женщин, что аж мурашки по коже

Фильмы и сериалы, основанные на подлинных историях, всегда привлекают внимание зрителей. Но вместе с тем к режиссерам и в особенности актерам предъявляются высокие требования. Ведь недостаточно просто соответствовать персонажу внешне, нужно еще попасть в характер. Мы вспомнили 13 случаев, когда актрисы мастерски справились с этой задачей. А в конце статьи вас ждет бонус о 2 известных героинях кино, образ которых лишь отчасти соответствует реальным людям.

Аня Тейлор-Джой — Ирен Жолио-Кюри («Опасный элемент», 2019)

Джессика Лэнг — Джоан Кроуфорд («Вражда», 2017)

Кэтрин Зета-Джонс — Оливия де Хэвилленд («Вражда», 2017)

EAST NEWS , Courtesy Everett Collection / East News

Рейчел Макадамс — Саша Пфайффер («В центре внимания», 2015)

Courtesy Everett Collection/EAST NEWS , Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Николь Кидман — Марта Геллхорн («Хемингуэй и Геллхорн», 2012)



Анджелина Джоли — Кристин Коллинз («Подмена», 2008)

Аманда Сейфрид — Элизабет Холмс («Выбывшая», 2022)

Зои Дойч — Уна О’Нил ("За пропастью во ржи, 2017)

Джессика Честейн — Тэмми Уайнетт («Джордж и Тэмми», 2022)

© George & Tammy / 101 Studios and co-producers , Ron Wolfson / Rock Negatives / MediaPunch via www.imago-images.d/East News Ron Wolfson / Rock Negatives / MediaPunch via www.imago-images.d/East News

Мерил Стрип — Эммелин Панкхерст («Суфражистка», 2015)

Эль Фэннинг — Мишель Картер («Девушка из Плейнвилля», 2022)

Everett Collection/East News , AP/EAST NEWS

Пенелопа Крус — Вирхиния Вальехо («Эскобар», 2017)

Хэлли Берри — Дороти Дэндридж («Познакомьтесь с Дороти Дэндридж», 1999)

HBO/Courtesy Everett Collection/East News , Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Бонус № 1

Немногие знают, что прототипом для Розы Дьюитт Бьюкейтер послужила художница Беатрис Вуд. Именно ее богатая на события 105-летняя биография вдохновила режиссера «Титаника» Джеймса Кэмерона на создание романтичной и бескомпромиссной героини.

Бонус № 2

Создатели персонажа Марго Робби в фильме «Вавилон» отчасти были вдохновлены настоящей голливудской звездой — легендой немого кино Кларой Боу. Сумасбродная старлетка по имени Нелли, мечтающая покорить «фабрику грез», так же как и Клара, отличается неимоверным напором и буквально сносит все на своем пути. «У Клары Боу, наверное, было худшее детство, о котором я когда-либо слышала. Ее родители так и не получили для нее свидетельства о рождении, потому что они уже потеряли двоих детей и были уверены, что девочку ждет та же участь. Когда я узнала об этом, Нелли начала обретать для меня новый смысл. Я думаю, Клара чувствовала себя в долгу за каждый прожитый день, поэтому всегда выкладывалась на полную», — рассказала Марго Робби.