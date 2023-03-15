14 случаев, когда в кино вместе с известным актером сыграл его родственник, а зритель и не заметил

В кино иногда вместе с исполнителем роли главного персонажа снимается его родной человек, например, ребенок, брат, сестра или один из родителей. Причем этот родственник может как появиться в кадре на несколько секунд, так и сыграть полноценную эпизодическую роль. И зритель нередко не догадывается, что видит на экране члена семьи известного актера. Вот 14 таких примеров.

Кстати, в конце покажем, кто из детей режиссеров благодаря своему папе получил несколько секунд экранного времени и небольшой славы.

В музыкальной комедии «То, что ты делаешь» (1996) одну из второстепенных ролей исполнил Том Хэнкс. А эпизодические сыграли его жена Рита Уилсон, а также дети Хэнкса от первого брака — сын Колин и дочь Элизабет Энн.

Пол Радд и Лесли Манн в комедии «Немножко беременна» (2007) сыграли супружескую пару, у которой есть двое малолетних детей. Так вот, эти малыши — настоящие дети Лесли Манн и ее мужа Джадда Апатоу, режиссера этого фильма.

Вообще, знаменитые актеры снимают своих детей в эпизодических ролях гораздо чаще, чем мы думаем.

В фильме «Образцовый самец» (2001) одну из второстепенных ролей сыграл Джерри Стиллер — папа Бена Стиллера, исполнителя главной роли.

В комедии «Мистер Бин на отдыхе» (2007) девочку, которая управляет аудиосистемой, сыграла Лили Аткинсон — дочь Роуэна Аткинсона. Кстати, в фильме ее также зовут Лили.

В мелодраме «Время от времени» (1995) Деми Мур исполнила роль Саманты Албертсон, а ее дочь Румер Уиллис сыграла сестру Саманты — Анжелу. Румер показана в воспоминаниях Саманты о том времени, когда она была моложе.

В драматическом фильме «Фальшивомонетчик» (2021) главные роли сыграли Шон Пенн, а также его дочь Дилан Фрэнсис. Дилан появилась на свет во время отношений Шона и актрисы Робин Райт.

В 2021 году на экраны вышел драматический мини-сериал «Уборщица. История матери-одиночки», снятый на основе мемуаров Стефани Лэнд «Уборщица: тяжелый труд, низкая оплата труда и воля матери выжить». Главную роль в нем исполнила Маргарет Куэлли, а второстепенную — ее мама, известная актриса Энди Макдауэлл.

В фильме «Умница Уилл Хантинг» (1997) Бен Аффлек сыграл со своим братом Кейси (на нижнем кадре слева вверху). Оба они перевоплотились в закадычных друзей персонажа, роль которого исполнил Мэтт Деймон. В фильме Бен и Кейси постоянно подкалывают друг друга. Интересно, что Кейси импровизировал большую часть съемок. Режиссер драмы Гас Ван Сент позже признал, что эти реплики оказались намного смешнее, чем те, что были изначально прописаны для актера в сценарии.

Мало кто из зрителей заметил, что и в этих 11 фильмах снимались братья и сестры.

В комедийном боевике «Игрушки для взрослых» (2018) в одной из сцен героиня Мелиссы Маккарти указывает на коллегу по имени Донни. Этого парня играет муж Маккарти — Бен Фальконе. У него на столе даже стоит кофейная чашка с надписью «Муженек».

В комедии «Йоганутые» (2016) Джонни Депп сыграл охотника на нечисть Ги Лапуана. Вместе с ним снялась его дочь Лили-Роуз.

В фильме «Сестры Бэнгер» (2002) дочь героини, роль которой исполнила Сьюзан Сарандон, сыграла настоящая дочь актрисы — Ева Амурри.

В комедийном боевике «Типа крутые легавые» (2007) 2 судей «деревни года» играют матери режиссера Эдгара Райта и главного актера картины Саймона Пегга.

Кстати, мало кто знает, что в 3-м сезоне сериала «Шерлок» появляются настоящие родители Бенедикта Камбербэтча.

В триллере «Семь» (1995) сын Моргана Фримена Альфонсо играет специалиста по отпечаткам пальцев.

Клинт Иствуд не только сыграл главного персонажа фильма «Гран Торино» (2008), но и выступил режиссером картины. В ней Иствуд снял своего сына Скотта, который появился в эпизодической роли.

Бонус: дети режиссеров в кино

Вообще, режиссеры частенько снимают своих детей в эпизодических ролях. Например, в фильме «Форрест Гамп» Роберт Земекис снял своего сына. Тот сыграл мальчика в автобусе, который первым из детей не разрешает юному Гампу сесть.

Кстати, в фильме «Форрест Гамп» также сыграла дочь Тома Хэнкса.

В «Железном человеке — 2» (2010) мальчика в маске Железного Человека играет Макс Фавро — сын режиссера Джона Фавро.

В фильме «300 спартанцев» (2007) маленького Леонидаса играет Эли Снайдер — сын режиссера Зака Снайдера.

В фильме «С широко закрытыми глазами» (1999) Катарина Кубрик — дочь Стэнли Кубрика — играет эпизодическую роль в кабинете врача. А роль мальчика-пациента исполняет ее сын Алекс, он же внук Кубрика.

В драме «Терминал» (2004) Саша Спилберг — дочь Стивена Спилберга — играет эпизодическую роль девушки с чемоданом, которой пытается помочь Виктор (Том Хэнкс).

В киноленте «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) одним из мальчиков в школьном автобусе на мосту является Рори Нолан — сын режиссера Криса Нолана.