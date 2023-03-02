16 случаев, когда знаменитые женщины появились на красной дорожке после родов и украли всеобщее внимание
После родов одни женщины стараются быстрее вернуться в прежнюю форму, другие, напротив, себя не подгоняют. Звезды не исключение. Правда, им приходится еще и посещать светские мероприятия. Нам стало любопытно, через сколько времени после рождения ребенка наши любимые актрисы появились на красной дорожке и как они выглядели в свой первый светский выход после родов.
Дженнифер Лоуренс посетила премьеру своего фильма через 7 месяцев после родов
Мишель Уильямс прошлась по красной дорожке всего лишь через несколько недель после родов
Эмма Стоун посетила премьеру фильма «Круэлла» через пару месяцев после рождения первенца
Ирина Шейк успешно скрывала свою беременность и уже через пару месяцев после родов поразила всех на красной дорожке своей подтянутой фигурой
Кэтрин Хайгл не засиживалась долго и тоже через пару месяцев после рождения ребенка посетила светское мероприятие
Эмили Блант вышла в свет через пару месяцев после родов
Адриана Лима вышла на подиум уже через 4 месяца после рождения 3-го ребенка
Спустя 6 месяцев после первых родов Рианна посетила светское мероприятие
И совсем недавно певица сообщила о второй беременности. А вот как нестандартно другие знаменитости сообщали публике о скором пополнении.
Блейк Лайвли каждую свою беременность эффектно показывает округлившийся животик на красной дорожке
В первую свою беременность, уже будучи на 9-м месяце, актриса посетила светское мероприятие в обтягивающем черном платье. И уже через пару месяцев после первых родов она поразила всех своим выходом в шикарном красном платье
После рождения 2-го ребенка актриса появилась на мероприятии через 2 месяца
В 3-й раз Блейк также не стала засиживаться дома и уже через 3 месяца вышла в свет. С нетерпением ждем ее выхода после рождения 4-го малыша
Кейт Уинслет уже через 3 месяца после родов пришла на установку своей звезды на «Алее славы»
Оливия Уайлд через пару месяцев после рождения дочери пришла на мероприятие
Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке через 3 месяца после рождения близнецов
Кира Найтли вышла на красную дорожку уже через месяц после рождения 2-го ребенка
Рэйчел Макадамс была ослепительна на светском мероприятии через несколько недель после рождения первенца
Беременность и роды — непростое время для женщины. И некоторые знаменитости смело рассказали о своем опыте. Посмотрите также, как выглядели наши любимые селебрити до и во время беременности.