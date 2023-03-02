16 случаев, когда знаменитые женщины появились на красной дорожке после родов и украли всеобщее внимание

После родов одни женщины стараются быстрее вернуться в прежнюю форму, другие, напротив, себя не подгоняют. Звезды не исключение. Правда, им приходится еще и посещать светские мероприятия. Нам стало любопытно, через сколько времени после рождения ребенка наши любимые актрисы появились на красной дорожке и как они выглядели в свой первый светский выход после родов.

Дженнифер Лоуренс посетила премьеру своего фильма через 7 месяцев после родов

MM / ABACA / Abaca / East News , Burston Cole / Canadian Press / ABACA / Abaca / East News

Мишель Уильямс прошлась по красной дорожке всего лишь через несколько недель после родов

Invision / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Эмма Стоун посетила премьеру фильма «Круэлла» через пару месяцев после рождения первенца

Invision / Invision / East News

Ирина Шейк успешно скрывала свою беременность и уже через пару месяцев после родов поразила всех на красной дорожке своей подтянутой фигурой

AP / EAST NEWS

Кэтрин Хайгл не засиживалась долго и тоже через пару месяцев после рождения ребенка посетила светское мероприятие

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Эмили Блант вышла в свет через пару месяцев после родов

NIVIERE / SIPA / East News , Joel Ryan / Invision / AP / East News

Адриана Лима вышла на подиум уже через 4 месяца после рождения 3-го ребенка



VALERY HACHE / AFP / East News , GIUSEPPE CACACE / AFP / East News

Спустя 6 месяцев после первых родов Рианна посетила светское мероприятие

Invision / Invision / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

И совсем недавно певица сообщила о второй беременности. А вот как нестандартно другие знаменитости сообщали публике о скором пополнении.

Блейк Лайвли каждую свою беременность эффектно показывает округлившийся животик на красной дорожке

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , CPA, PacificCoastNews / East News

В первую свою беременность, уже будучи на 9-м месяце, актриса посетила светское мероприятие в обтягивающем черном платье. И уже через пару месяцев после первых родов она поразила всех своим выходом в шикарном красном платье

После рождения 2-го ребенка актриса появилась на мероприятии через 2 месяца

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

В 3-й раз Блейк также не стала засиживаться дома и уже через 3 месяца вышла в свет. С нетерпением ждем ее выхода после рождения 4-го малыша

Invision / Invision / East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

Кейт Уинслет уже через 3 месяца после родов пришла на установку своей звезды на «Алее славы»

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS , AFP / East News

Оливия Уайлд через пару месяцев после рождения дочери пришла на мероприятие

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке через 3 месяца после рождения близнецов

ZAK BRIAN / SIPA / East News , Everett Collection / East News

Кира Найтли вышла на красную дорожку уже через месяц после рождения 2-го ребенка

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Invision / Invision / East News

Рэйчел Макадамс была ослепительна на светском мероприятии через несколько недель после рождения первенца

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Беременность и роды — непростое время для женщины. И некоторые знаменитости смело рассказали о своем опыте. Посмотрите также, как выглядели наши любимые селебрити до и во время беременности.