14 звезд, которые доказали, что некоторые связи не в силах разрушить даже время

Нередки случаи, когда партнеры по съемочной площадке становятся лучшими друзьями. Есть также знаменитости, которые обрели мировую славу, но не забыли свои корни. Крепким отношениям не страшны ни гламур, ни светская суета Голливуда, а их истории для многих из нас как глоток свежего воздуха: окрыляют и дарят умиротворение.

ADME покажет, как преобразились наши кумиры и их родственные души спустя годы. Когда смотришь на эти снимки, сложно сдержать улыбку.

1. Дуэйн Джонсон с матерью Атой

2. Зои и Ленни Кравиц

3. Дэвид и Бруклин Бекхэмы

4. Шарлиз Терон и ее мама Герда Якоба Алетта Мариц

5. Джастин Бальдони с матерью Шерон

6. Кейт Бекинсейл с бывшим мужем Майклом Шином

7. Кортни Кокс и Коко Аркетт

8. Марио и Кортни Лопес. Фото с разницей в 6 лет

9. Кэтрин и Кристина Шварценеггер

10. Оззи и Келли Осборн

11. Джефф Голдблюм и Сэм Нил

12. Пол Уэсли и Нина Добрев

13. Белла Хадид с матерью Иоландой

14. Дженнифер Энистон с отцом Джоном