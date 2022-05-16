15 фильмов с яркой развязкой, которые высоко оценили простые зрители и теперь рекомендуют их всем

Поворот сюжета, или твист, радикально меняет направление развития действия и переворачивает происходящее в фильме с ног на голову. Он всегда является сюрпризом для зрителя, но иногда его можно предугадать. Кроме того, твист влияет не только на дальнейшие события, но и на наше восприятие уже произошедших. Один из ярких примеров — фильм «Шестое чувство».

Интернет-пользователи обсудили фильмы, где неожиданные повороты сюжета побудили их пересматривать эти картины вновь и вновь. А мы в AdMe.ru определились с нашими фаворитами.

Хорошо быть тихоней

Чарли — умный, но замкнутый школьник. Чтобы лучше разобраться в себе, он пишет письма незнакомому человеку, в которых рассказывает о своей жизни. Вскоре он заводит друзей среди одноклассников и влюбляется в сестру своего приятеля, но тяжелые воспоминания о прошлом не отпускают его. Критики высоко оценили фильм, он получил несколько наград и имел коммерческий успех. Зрители также отметили великолепные актерские работы, в том числе Эммы Уотсон, которая вышла из роли Гермионы Грейнджер и блестяще продемонстрировала свой талант. Последние 10 минут фильма достойны награды, потому что они действительно показывают, насколько актер, играющий главного героя, талантлив на самом деле. Эмма Уотсон тоже проделала большую работу над ролью. Ее Сэм просто обворожительна. © sleepyandawake / IMDb

Паразиты

Небольшая семья едва сводит концы с концами. Однажды приятель старшего из детей предлагает ему занять вакансию репетитора по английскому для школьницы из одной очень обеспеченной семьи. Постепенно на работу в большой дом перебирается вся родня героя. Эта южнокорейская лента получила сразу 4 «Оскара». Я была буквально сбита с толку. Я знала, что это хоррор с социальным подтекстом, но первая половина фильма меня не особенно впечатлила. А история с подвалом все перевернула. И я просто кричала: «Что?! Да ладно!» © StinkyKittyBreath / Reddit

Дом на другой стороне

Бет в исполнении Ребекки Холл переживает потерю мужа. Разбирая его вещи в доме на берегу озера, женщина понимает, что совсем не знала своего супруга. Тем временем ее начинают мучить странные видения. Я в восторге! Невероятно снято. Страшно, просто жуть как. И эти неожиданные повороты и твисты до самого финала! Буду прокручивать все это в голове еще несколько дней. © AnnaJKlassen / Twitter

Прошлой ночью в Сохо

Элли мечтает стать модельером и отправляется в Лондон, чтобы учиться в Лондонском колледже моды. Но ей трудно вписаться в общество сверстников, и из общежития Элли переезжает в комнату, которую сдает пожилая женщина. Там ей начинают сниться реалистичные сны о начинающей певице, которая, как и она, мечтает покорить столицу своим талантом. Фильм получил высокие оценки за костюмы, операторскую работу и актерскую игру. Обязателен к просмотру! Великолепная игра актеров, отличный саундтрек и просто блестящий поворот сюжета. © Powerwolf111 / Twitter

Престиж

Двое приятелей когда-то вместе работали ассистентами у иллюзиониста. Но каждый из них начал самостоятельную карьеру, и вскоре профессиональное соперничество перерастает в личную вражду, где победит только один. Фильм по запутанному фантастическому роману Кристофера Приста. Этот фильм на самом деле великолепен при повторном просмотре, потому что вы получаете ворох подсказок, которые упустили в первый раз, и все становится очевидным. © Dida_D / Reddit

Исчезнувшая

Супруги Ник и Эми Данн вместе уже 5 лет. В день их годовщины Эми таинственно исчезает. Все указывает на то, что в этом деле может быть замешан ее муж, но правда оказывается куда интереснее. Фильм снят по одноименному бестселлеру писательницы Гиллиан Флинн. В этом фильме сюжет делает реально крутой поворот. © smokencold59 / Reddit

Кукла

Странная пожилая пара нанимает молодую девушку в качестве няни для своего сына. По приезде к ним героиня понимает, что мальчик, за которым ей нужно присматривать, на самом деле кукла. Но работодатели все равно настаивают на том, чтобы она обращалась с ней как с настоящим ребенком. Фильм получил смешанные отзывы критиков, но собрал хорошую кассу, поэтому была снята 2-я часть. Пожалуй, лучший фильм ужасов. Он может показаться заурядным, но потом шокирует и имеет один из лучших поворотов, которые я видел в кино. © KarmKing001 / Twitter

Прибытие

На Землю неожиданно прибывают огромные космические корабли неизвестной цивилизации. Чтобы понять их цели и наладить контакт с пришельцами, к работе привлекают лингвиста Луизу Бэнкс в исполнении Эми Адамс. Картина получила 8 номинаций на «Оскар» и премию за лучший звуковой монтаж. Я бы охотно стер свои воспоминания, чтобы снова и снова смотреть этот фильм в первый, второй, третий и четвертый раз! © Stagamemnon / Reddit

Другие

Грейс живет со своими маленькими детьми в большом доме на окраине. Однажды из поместья внезапно исчезают все слуги, а густой туман еще больше изолирует семью от окружающего мира. В это же время в доме начинают происходить необъяснимые вещи. Фильм получил 7 премий «Гойя» (кинонаграда в Испании), включая премии за лучший фильм и лучшую режиссуру. Его атмосфера — совершенство, а пересматривать сцены, зная главный поворот, — все равно что смотреть новый фильм. © HANGRY_KITTYKAT / Reddit

Ключ от всех дверей

25-летняя медсестра Кэролайн (Кейт Хадсон) устраивается сиделкой к пожилому мужчине. Его жена дает девушке ключ, открывающий все двери в доме. Но вскоре Кэролайн понимает, что в большом особняке есть одна дверь, к которой этот ключ не подходит. Этот фильм действительно опередил свое время. Он красиво снят, в нем чувствуется эта колоритная атмосфера южной готики, и у него один из самых трагичных финалов. © yusufpiskin / IMDb

Достать ножи

Большая семья собирается, чтобы отпраздновать 85-летие главы — сочинителя популярных детективных романов. Но в разгар праздника происходит преступление, и за разгадку этого дела берется знаменитый частный сыщик. Фильм имел большой коммерческий успех, поэтому создатели снимают продолжение. Обожаю пересматривать «Достать ножи» с другими людьми из-за двойного твиста. Одна из моих подруг, которая гордится тем, что может предсказывать повороты сюжета, крепко разозлилась из-за того, что фильм обвел ее вокруг пальца. © Phantom_2814 / Reddit

Подозрительные лица

Несколько аферистов пытаются разобраться, кто из них предатель. Фильм стабильно занимает высокое место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. Также он был включен в десятку наиболее значимых детективов в истории Голливуда, а сценарист «Подозрительных лиц» получил премию «Оскар». В одном из интервью сценарист и режиссер фильма рассказывали, как во время премьеры какой-то старик встал в финале фильма, завопил «Чушь!» и вышел из зала. © F0tNMC / Reddit

Эта дурацкая любовь

Обаятельный молодой человек в исполнении Райана Гослинга берет шефство над героем Стива Карелла, который разочаровался в своем браке. Он убеждает его начать получать удовольствие от холостяцкой жизни, но неожиданно сам влюбляется в очаровательную незнакомку. В фильме есть не один, а сразу два отличных поворота сюжета. Я включила его как-то вечером, думая, что это будет обычная романтическая комедия, но фильм настолько хорош, что повороты сюжета возникают просто из ниоткуда, и они фантастические. © jleichter18 / Reddit

Хижина в лесу

Группа студентов отправляется на отдых в лесной домик, принадлежащий родственнику одного из них. По пути они получают зловещее предостережение от местного жителя, а в самом доме обнаруживают жуткий подвал, полный пугающих артефактов. Фильм получил положительные отзывы критиков, особенно отметивших ироничный сценарий, высмеивающий клише фильмов ужасов. Первый раз мы посмотрели его в кино, не зная, что нас ждет. А закончили тем, что пригласили всех наших друзей и вернулись в кинотеатр на следующий вечер. © AngeeKeekee / Reddit

Простая просьба

Скромная мать-одиночка Стефани знакомится с красоткой Эмили — их дети вместе учатся в начальной школе. Однажды та просит Стефани посидеть с ее сыном, но так и не возвращается за ним. Вскоре между героиней и мужем Эмили возникают взаимные чувства. Завязку этого комедийного триллера часто сравнивают с «Исчезнувшей». Но во второй половине фильма сюжет делает несколько неожиданных жанровых поворотов и тем самым поражает больше, чем «Исчезнувшая». Критики также высоко оценили игру Анны Кендрик и Блейк Лайвли. Мне очень понравился закрученный сюжет. Лучше всего то, что это не триллер, не драма и не комедия, а все вышеперечисленное вместе, и это делает фильм уникальным. © jakethesnake-42007 / IMDb