15 фильмов с яркой развязкой, которые высоко оценили простые зрители и теперь рекомендуют их всем

Хорошо быть тихоней

Паразиты

Дом на другой стороне

Прошлой ночью в Сохо

Престиж

Исчезнувшая

Кукла

Прибытие

Другие

Ключ от всех дверей

Достать ножи

Подозрительные лица

Эта дурацкая любовь

Хижина в лесу

Простая просьба

,

Фото на превью The Perks of Being a Wallflower / Summit Entertainment and co-producers