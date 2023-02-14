16 пар актеров, отношения которых начались со служебного романа на съемочной площадке

Отношения, которые из рабочих превращаются в личные, не редкость, и, конечно, среди знаменитостей такое тоже бывает. У кого-то все заканчивается мимолетным романом, а у кого-то складывается многолетний брак. Мы расскажем о счастливых парах актеров, между которыми искра вспыхнула прямо на съемочной площадке. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — романтические истории актеров, у которых все сложились совсем не так, как у их киногероев.

Дженнифер Коннелли и Пол Беттани

Invision / Invision / East News

Беттани влюбился в Коннелли еще подростком, когда увидел ее в фильме «Лабиринт». В 2001 году актеры познакомились лично — на съемочной площадке картины «Игры разума». И хотя в тот момент оба были несвободны, искра между ними вспыхнула мгновенно. Через некоторое время Пол решил действовать: позвонил Дженнифер и сделал ей предложение — еще до начала их отношений! А она взяла и согласилась. Спустя 2 года они поженились. Сейчас Дженнифер и Пол воспитывают троих детей, в том числе сына актрисы от первого брака с фотографом Дэвидом Дуганом.

Джастин Лонг и Кейт Босуорт

Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор

Invision / Invision / East News

Юэн и Мэри Элизабет встретились на съемках сериала «Фарго» в конце 2016 года. В следующем году актриса развелась с мужем, режиссером Райли Стернсом. Макгрегор в момент начала романа с Уинстэд был женат: за его спиной более 20 лет брака с художницей-постановщицей Ив Мавракис и четверо детей. Новая любовь привела к созданию семьи: в 2021 году у Юэна и Мэри Элизабет родился сын, а в 2022-м они поженились.

Майкл Фассбендер и Алисия Викандер

SYSPEO / SIPA / SIPA / East News

Актеры были коллегами на съемках фильма «Свет в океане» в 2014 году. Они сыграли супружескую пару, а через 3 года на самом деле стали мужем и женой. Их свадьба была тайной: Алисия и Майкл предпочитают держать свою личную жизнь в секрете. В 2021 году у супругов родился сын.

Джиннифер Гудвин и Джошуа Даллас

Начало романа Джиннифер и Джоша было поистине волшебным: они познакомились на съемках сериала «Однажды в сказке», где она играла Белоснежку, а он — Прекрасного Принца. И сразу же влюбились друг в друга. В 2014 году актеры поженились, у них двое детей.

Зендея и Том Холланд

Invision / Invision / East News

Актеры сыграли главные роли в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» и стали друзьями. Все эти годы пресса подозревала, что между ними есть что-то большее, но дальше слухов дело не заходило, а СМИ писали о том, что они встречаются с другими людьми. Но в 2021 году тайное стало явным: Зендея и Том начали вместе появляться на красных дорожках и подтвердили свои романтические отношения.

Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц

Invision / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Ченнинг и Зои познакомились еще в 2017 году, когда вместе работали над озвучиванием мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен». Но тогда искра между ними не вспыхнула: Тейтум был женат на партнерше по ленте «Шаг вперед» Дженне Дуан, а Кравиц встречалась c актером Карлом Глусманом, с которым позже вступила брак. Все изменилось, когда Кравиц задумала снять свою собственную картину и пригласила Тейтума сыграть в ней. С 2021 года они встречаются.

Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Актеры работали вместе над сериалом «В Филадельфии всегда солнечно», и их тайный роман начался прямо на съемочной площадке. А спустя пару лет, в 2008 году, они поженились. Сейчас пара растит двух сыновей.

Кэш Уоррен и Джессика Альба

John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Альба была помолвлена со своим партнером по фильму «Темный ангел» Майклом Уэзерли, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2004 году Джессика встретила Кэша: на съемках «Фантастической четверки» Уоррен работал ассистентом режиссера, а Альба играла Сью Шторм. В 2008 году они стали мужем и женой. И несмотря на слухи о разводе, до сих пор вместе и растят троих детей.

Лесли Манн и Джадд Апатоу

Jordan Strauss / Invision / East News

Лесли участвовала в пробах к фильму «Кабельщик», а Джадд, бывший тогда одним из продюсеров этой ленты, помогал актрисе, читая реплики за главного героя. Так они и познакомились. В 1997 году влюбленные узаконили свои отношения. В браке появились 2 дочери, а союз Манн и Апатоу стал долгим и счастливым.

Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Брак одного из братьев Коэн и Фрэнсис Макдорманд — один из самых крепких среди звезд. Они познакомились на первых кинопробах актрисы: она проходила кастинг для фильма «Просто кровь», и поженились еще до его выхода в прокат. В 1995 году Джоэл и Фрэнсис, сама когда-то удочеренная, усыновили 6-месячного мальчика из Парагвая.

Маришка Харгитей и Питер Хэрман

Charles Sykes / Invision / East News

Маришка снималась в сериале «Закон и порядок», а Питер был приглашенным актером в 3-м сезоне. Между ними завязался роман, и после двух лет отношений, в 2004 году, они поженились. У пары есть собственный ребенок и двое усыновленных.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

У Гвинет и Брэда за спиной — долгие отношения: она 10 лет была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, а он почти 20 лет был женат на продюсере Сюзанне Булник. Оба брака распались еще до встречи Пэлтроу и Фэлчака, которая произошла в 2010 году на съемках сериала «Хор», одним из создателей которого был Брэд. В 2014-м их отношения переросли в романтические, и в 2018 году они поженились.

Кери Расселл и Мэттью Риз

Invision / Invision / East News

Кери и Мэттью вместе снимались в сериале «Американцы», и их первая съемочная сцена началась с пощечины, которую Кери неожиданно отвесила будущему бойфренду по просьбе режиссера. Это не помешало обоим актерам почувствовать «химию». Актриса развелась с предыдущим мужем, бизнесменом Шейном Дири, в 2014 году, и с тех пор Расселл и Риз вместе. У них есть сын.

Наталия Дайер и Чарли Хитон

Invision / Invision / East News

Звезды сериала «Очень странные дела» встретились на съемочной площадке в 2016-м и сразу почувствовали тягу друг к другу. Рабочие отношения переросли в роман, но до поры до времени актеры это скрывали. И они все еще вместе, несмотря на слухи о разрыве, и выходят на красные дорожки как пара.

Джош Андрес Ривера и Рэйчел Зеглер

Invision / Invision / East News

Актеры познакомились в 2021 году на съемках романтического мюзикла «Вестсайдская история», где Зеглер исполнила роль Марии, ставшую ее дебютом в большом кино, а Ривера сыграл Чино. С тех пор они вместе, и, кажется, их история в реальности гораздо счастливее, чем в кино.

Бонус № 1

Эванна Линч и Робби Джарвис сыграли в саге о Гарри Поттере Полумну Лавгуд и Джеймса Поттера. Но оказывается, их связывало нечто большее. Актеры тайно начали встречаться в 2007 году, и лишь в 2015-м об этом стало известно публике. Но их долгие отношения завершились: в 2016 году они объявили о разрыве, оставшись близкими друзьями.

Бонус № 2