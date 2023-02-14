16 пар актеров, отношения которых начались со служебного романа на съемочной площадке
Отношения, которые из рабочих превращаются в личные, не редкость, и, конечно, среди знаменитостей такое тоже бывает. У кого-то все заканчивается мимолетным романом, а у кого-то складывается многолетний брак. Мы расскажем о счастливых парах актеров, между которыми искра вспыхнула прямо на съемочной площадке. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов — романтические истории актеров, у которых все сложились совсем не так, как у их киногероев.
Дженнифер Коннелли и Пол Беттани
Беттани влюбился в Коннелли еще подростком, когда увидел ее в фильме «Лабиринт». В 2001 году актеры познакомились лично — на съемочной площадке картины «Игры разума». И хотя в тот момент оба были несвободны, искра между ними вспыхнула мгновенно. Через некоторое время Пол решил действовать: позвонил Дженнифер и сделал ей предложение — еще до начала их отношений! А она взяла и согласилась. Спустя 2 года они поженились. Сейчас Дженнифер и Пол воспитывают троих детей, в том числе сына актрисы от первого брака с фотографом Дэвидом Дуганом.
Джастин Лонг и Кейт Босуорт
Звезда фильмов «Элвин и бурундуки» и «Рождество с Кэмпбеллами» нашел свою единственную в лице Кейт Босуорт, известной ролями в драме «Все еще Элис» и сериале «Молодые американцы». Они встретились на киносъемках, когда Кейт еще была замужем за режиссером Майклом Полишем. Влюбленные не делятся подробностями личной жизни, но не скрывают, что наслаждаются обществом друг друга.
Мэри Элизабет Уинстэд и Юэн Макгрегор
Юэн и Мэри Элизабет встретились на съемках сериала «Фарго» в конце 2016 года. В следующем году актриса развелась с мужем, режиссером Райли Стернсом. Макгрегор в момент начала романа с Уинстэд был женат: за его спиной более 20 лет брака с художницей-постановщицей Ив Мавракис и четверо детей. Новая любовь привела к созданию семьи: в 2021 году у Юэна и Мэри Элизабет родился сын, а в 2022-м они поженились.
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
Актеры были коллегами на съемках фильма «Свет в океане» в 2014 году. Они сыграли супружескую пару, а через 3 года на самом деле стали мужем и женой. Их свадьба была тайной: Алисия и Майкл предпочитают держать свою личную жизнь в секрете. В 2021 году у супругов родился сын.
Джиннифер Гудвин и Джошуа Даллас
Начало романа Джиннифер и Джоша было поистине волшебным: они познакомились на съемках сериала «Однажды в сказке», где она играла Белоснежку, а он — Прекрасного Принца. И сразу же влюбились друг в друга. В 2014 году актеры поженились, у них двое детей.
Зендея и Том Холланд
Актеры сыграли главные роли в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» и стали друзьями. Все эти годы пресса подозревала, что между ними есть что-то большее, но дальше слухов дело не заходило, а СМИ писали о том, что они встречаются с другими людьми. Но в 2021 году тайное стало явным: Зендея и Том начали вместе появляться на красных дорожках и подтвердили свои романтические отношения.
Ченнинг Тейтум и Зои Кравиц
Ченнинг и Зои познакомились еще в 2017 году, когда вместе работали над озвучиванием мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен». Но тогда искра между ними не вспыхнула: Тейтум был женат на партнерше по ленте «Шаг вперед» Дженне Дуан, а Кравиц встречалась c актером Карлом Глусманом, с которым позже вступила брак. Все изменилось, когда Кравиц задумала снять свою собственную картину и пригласила Тейтума сыграть в ней. С 2021 года они встречаются.
Роб Макэлхенни и Кейтлин Олсон
Актеры работали вместе над сериалом «В Филадельфии всегда солнечно», и их тайный роман начался прямо на съемочной площадке. А спустя пару лет, в 2008 году, они поженились. Сейчас пара растит двух сыновей.
Кэш Уоррен и Джессика Альба
Альба была помолвлена со своим партнером по фильму «Темный ангел» Майклом Уэзерли, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2004 году Джессика встретила Кэша: на съемках «Фантастической четверки» Уоррен работал ассистентом режиссера, а Альба играла Сью Шторм. В 2008 году они стали мужем и женой. И несмотря на слухи о разводе, до сих пор вместе и растят троих детей.
Лесли Манн и Джадд Апатоу
Лесли участвовала в пробах к фильму «Кабельщик», а Джадд, бывший тогда одним из продюсеров этой ленты, помогал актрисе, читая реплики за главного героя. Так они и познакомились. В 1997 году влюбленные узаконили свои отношения. В браке появились 2 дочери, а союз Манн и Апатоу стал долгим и счастливым.
Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн
Брак одного из братьев Коэн и Фрэнсис Макдорманд — один из самых крепких среди звезд. Они познакомились на первых кинопробах актрисы: она проходила кастинг для фильма «Просто кровь», и поженились еще до его выхода в прокат. В 1995 году Джоэл и Фрэнсис, сама когда-то удочеренная, усыновили 6-месячного мальчика из Парагвая.
Маришка Харгитей и Питер Хэрман
Маришка снималась в сериале «Закон и порядок», а Питер был приглашенным актером в 3-м сезоне. Между ними завязался роман, и после двух лет отношений, в 2004 году, они поженились. У пары есть собственный ребенок и двое усыновленных.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
У Гвинет и Брэда за спиной — долгие отношения: она 10 лет была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, а он почти 20 лет был женат на продюсере Сюзанне Булник. Оба брака распались еще до встречи Пэлтроу и Фэлчака, которая произошла в 2010 году на съемках сериала «Хор», одним из создателей которого был Брэд. В 2014-м их отношения переросли в романтические, и в 2018 году они поженились.
Кери Расселл и Мэттью Риз
Кери и Мэттью вместе снимались в сериале «Американцы», и их первая съемочная сцена началась с пощечины, которую Кери неожиданно отвесила будущему бойфренду по просьбе режиссера. Это не помешало обоим актерам почувствовать «химию». Актриса развелась с предыдущим мужем, бизнесменом Шейном Дири, в 2014 году, и с тех пор Расселл и Риз вместе. У них есть сын.
Наталия Дайер и Чарли Хитон
Звезды сериала «Очень странные дела» встретились на съемочной площадке в 2016-м и сразу почувствовали тягу друг к другу. Рабочие отношения переросли в роман, но до поры до времени актеры это скрывали. И они все еще вместе, несмотря на слухи о разрыве, и выходят на красные дорожки как пара.
Джош Андрес Ривера и Рэйчел Зеглер
Актеры познакомились в 2021 году на съемках романтического мюзикла «Вестсайдская история», где Зеглер исполнила роль Марии, ставшую ее дебютом в большом кино, а Ривера сыграл Чино. С тех пор они вместе, и, кажется, их история в реальности гораздо счастливее, чем в кино.
Бонус № 1
Эванна Линч и Робби Джарвис сыграли в саге о Гарри Поттере Полумну Лавгуд и Джеймса Поттера. Но оказывается, их связывало нечто большее. Актеры тайно начали встречаться в 2007 году, и лишь в 2015-м об этом стало известно публике. Но их долгие отношения завершились: в 2016 году они объявили о разрыве, оставшись близкими друзьями.
Бонус № 2
Отношения Лины Хиди и Педро Паскаля, сыгравших Серсею и Оберина в «Игре престолов», так и остались загадкой. Во время съемок они много времени проводили вместе, что породило слухи об их романе и даже общем ребенке. Пара так и не подтвердила, что их отношения больше чем дружба. Дочь Лины, как утверждается, — от ее друга детства, режиссера Дэна Кадана, с которым они расстались после рождения девочки. А замуж Лина вышла за актера Марка Менчака, звезду сериала «Озарк». Сюжетные повороты покруче, чем в «Игре престолов»!