16 пар звезд, которые умудряются в одном и том же возрасте выглядеть совершенно по-разному
Возраст — вещь непредсказуемая, проявляется у всех по-разному. Особенно сложно угадать количество прожитых лет по лицам селебрити: порой даже кажется, что некоторые из них не стареют вовсе. А бывает и так, что огромную разницу во внешнем виде можно заметить и на лицах сверстников.
Сара Джессика Паркер и Элизабет Херли, 57 лет
Джулианна Мур и Тильда Суинтон, 62 года
Коби Смолдерс и Кирстен Данст, 40 лет
Гвинет Пэлтроу и Алисса Милано, 50 лет
Сальма Хайек и Хелена Бонем Картер, 56 лет
Кэри Маллиган и Кира Найтли, 37 лет
Дженнифер Лоуренс и Элизабет Дебики, 32 года
Кейт Бекинсейл и Роуз Макгоуэн, 49 лет
Роузи Хантингтон-Уайтли и Блейк Лайвли, 35 лет
Тэндиве Ньютон и Лесли Манн, 50 лет
Ева Грин и Кристина Агилера, 42 года
Зои Салдана и Гвендолин Кристи, 44 года
Дакота Джонсон и Элизабет Олсен, 33 года
Мариса Томей и Фамке Янссен, 58 лет
Кейли Куоко и Аманда Сейфрид, 37 лет
Дженнифер Гарнер и София Вергара, 50 лет
Фото на превью Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News
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