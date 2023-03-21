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16 пар звезд, которые умудряются в одном и том же возрасте выглядеть совершенно по-разному

Кино
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Возраст — вещь непредсказуемая, проявляется у всех по-разному. Особенно сложно угадать количество прожитых лет по лицам селебрити: порой даже кажется, что некоторые из них не стареют вовсе. А бывает и так, что огромную разницу во внешнем виде можно заметить и на лицах сверстников.

Сара Джессика Паркер и Элизабет Херли, 57 лет

Charles Sykes / Invision / East News, ABACA / Abaca / East News

Джулианна Мур и Тильда Суинтон, 62 года

Evan Agostini / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Коби Смолдерс и Кирстен Данст, 40 лет

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Гвинет Пэлтроу и Алисса Милано, 50 лет

© Image Press Agency / Alamy Stock Photo, JUAN PABLO RICO / AFP / East News

Сальма Хайек и Хелена Бонем Картер, 56 лет

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News

Кэри Маллиган и Кира Найтли, 37 лет

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Дженнифер Лоуренс и Элизабет Дебики, 32 года

Invision / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Кейт Бекинсейл и Роуз Макгоуэн, 49 лет

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News, © HMP / Alamy Stock Photo

Роузи Хантингтон-Уайтли и Блейк Лайвли, 35 лет

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, © UPI / Alamy Stock Photo

Тэндиве Ньютон и Лесли Манн, 50 лет

Jean Charles/KCS/East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Ева Грин и Кристина Агилера, 42 года

Cyril Pecquenard / KCS / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Зои Салдана и Гвендолин Кристи, 44 года

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Дакота Джонсон и Элизабет Олсен, 33 года

Chris Pizzello / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Мариса Томей и Фамке Янссен, 58 лет

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Кейли Куоко и Аманда Сейфрид, 37 лет

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Дженнифер Гарнер и София Вергара, 50 лет

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Фото на превью Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Justin Ng / Avalon / Photoshot / East News
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74321
AdMe/Кино/16 пар звезд, которые умудряются в одном и том же возрасте выглядеть совершенно по-разному
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