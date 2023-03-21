16 пар звезд, которые умудряются в одном и том же возрасте выглядеть совершенно по-разному

Возраст — вещь непредсказуемая, проявляется у всех по-разному. Особенно сложно угадать количество прожитых лет по лицам селебрити: порой даже кажется, что некоторые из них не стареют вовсе. А бывает и так, что огромную разницу во внешнем виде можно заметить и на лицах сверстников.