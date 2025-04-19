Раньше годков, теперь килограммов. Это если в сумку всего нагрузить.
10 спорных сумок, с которыми стоит попрощаться, и что выбрать как альтернативу им
Можно собрать безупречный образ, потратить час на макияж и подобрать обувь в тон, но одна нелепая сумка перечеркнет все старания! В этой статье разберем по косточкам главных врагов стиля, которые только притворяются друзьями, и предложим им альтернативы.
Непропорционально большая или маленькая
Выбор сумки неподходящего размера — одна из самых распространенных ошибок, способных нарушить гармонию образа. Стилисты рекомендуют подбирать аксессуар с учетом комплекции. Слишком большая сумка визуально перегружает миниатюрных девушек и смотрится неуместно, а у высоких и статных женщин может создать ощущение громоздкости.
Плетеные сумки пляжного типа
Плетеные сумки из соломки или ротанга — любимый многими аксессуар для летнего сезона. Но некоторые из них годятся разве что на пляж. Даже с летящими платьями в «городских джунглях» большие плетеные тоуты могут выглядеть перебором — что уж говорить о более строгих или минималистичных нарядах.
Чтобы избежать этого, стоит выбирать сумки с жестким каркасом и прямоугольной формой. Такая подойдет куда угодно — строгая форма помогает соблюсти аккуратность силуэта. Еще один вариант: сумки, сочетающие в себе рафию или соломку в дуэте с кожей — они стильно выглядят и подходят даже к коктейльным платьям. Они добавляют образу легкости, не нарушая его формальности.
Самые трендовые
Каждый сезон бренды пытаются преподнести и продать что-то новенькое, даже если функциональность аксессуара под очень большим вопросом. Но, как правило, такие тренды скоротечны: так, в этом сезоне уже под запретом то, что было на пике совсем недавно: микро-сумки, неоновые цвета, сумки из прозрачного пластика и бахрома.
А вот тренд относительно новый, нашумевший в прошлом году: сумка-такса. Модницы активно подшучивают на тему того, что сумка отлично подходит для переноски хот-догов. Модель пока еще сохраняет свою популярность, но кто знает, как долго это продлится?
Из бархата или замши
Такие модели выглядят красиво на полках магазина, а еще они приятны на ощупь. Но, к сожалению, мягкий материал визуально утяжеляет как сумку, так и ее обладательницу. Возможно, подобные изделия неплохи для зимы. А в теплое время года все-таки лучше выбирать сумки из гладких материалов — они выглядят дорого и подходят ко всему.
Некоторые модели тоутов
Без преувеличения, сумка-тоут — один из самых востребованных аксессуаров в женском гардеробе. Однако при ее выборе стоит обратить внимание на важный нюанс: мягкие бесформенные модели смотрятся неопрятно и давно вышли из моды. Современный тренд — структурированные тоуты с четкими линиями и жестким каркасом.
Такая сумка не только выглядит стильно и дорого, но и универсальна: она легко сочетается как с кэжуал-образами, так и с деловым гардеробом и станет вашим верным спутником на долгие годы.
С тонкими ремешками-цепочками
Как правило, они выглядят хлипкими — кажется, что сумка вот-вот развалится. И это дешевит весь образ. Качественная крепкая фурнитура — наше все.
Стеганые
С подобными сумками легко перегнуть палку и выглядеть «как бабуля». Дело в том, что такие ретро-модели невероятно сложно сочетать с гардеробом. Лучше либо взять гладкую сумку без рисунка, либо очень уж заморочиться с выбором наряда.
Из лакированной кожи
Выбор материала — дело непростое. Конечно, желательно, чтобы сумка была из натуральной кожи. Однако лакированный вариант выглядит безвкусно. Матовая кожа смотрится намного лучше, но важно следить за тем, чтобы на изделии не было царапин.
С контрастной строчкой
Контрастные швы, которые бросаются в глаза, частенько пытаются выдать за «дизайнерскую задумку». На самом деле они выглядят дешево и безвкусно. У хорошей сумки все детали смотрятся органично и собранно. Если швы и видны, то они едва заметны.
С кучей декора
Сумки, перегруженные декоративными элементами (пряжками, цепочками, аппликациями и прочими «украшательствами») создают эффект визуального шума, который разрушает гармонию даже самого продуманного образа.
Стилисты сходятся во мнении: обилие деталей — признак дурного тона. Это правило касается даже сумок люксовых брендов. Как показывает практика, самые стильные и долговечные модели — это те, что сделаны по принципу «ничего лишнего».