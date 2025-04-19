10 спорных сумок, с которыми стоит попрощаться, и что выбрать как альтернативу им

Без преувеличения, сумка-тоут — один из самых востребованных аксессуаров в женском гардеробе. Однако при ее выборе стоит обратить внимание на важный нюанс: мягкие бесформенные модели смотрятся неопрятно и давно вышли из моды. Современный тренд — структурированные тоуты с четкими линиями и жестким каркасом.

Такая сумка не только выглядит стильно и дорого, но и универсальна: она легко сочетается как с кэжуал-образами, так и с деловым гардеробом и станет вашим верным спутником на долгие годы.