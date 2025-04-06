9 стильных решений для непредсказуемой весенней погоды

Резиновые сапоги — не единственный вариант для дождливой погоды. Хотя модницы предлагают смело дополнять ими наряды, не всем такая обувь по душе. К тому же длительные прогулки в некоторых резиновых сапогах порой вызывают дискомфорт: ноги потеют, а обувь начнет натирать.

Надежной альтернативой могут стать стильные полусапожки из водонепроницаемых или водоотталкивающих материалов, тем более что такие модели сейчас в тренде. Чтобы обувь визуально не укорачивала ноги, стоит выбрать полусапоги в тон юбке или брюкам — так создастся единая линия силуэта.