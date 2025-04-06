9 стильных решений для непредсказуемой весенней погоды
Весенняя погода может быть на редкость непредсказуемой, но это не значит, что стоит ограничивать свой гардероб дождевиками и резиновыми сапогами. К счастью, существует множество стильных и в то же время удобных альтернатив, которые позволят прогуляться по лужам с шиком.
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Ансамбль можно освежить с помощью одной детали яркого цвета
Хотя этой весной в моде монохромная одежда в нейтральных оттенках, не стоит подбирать наряд, опираясь только на этот тренд. Во-первых, темные цвета могут невольно накинуть годков. А во-вторых, в пасмурный день такая одежда вряд ли поднимет настроение. Лучше добавить немного ярких красок в гардероб — например, надеть сочную блузку или выбрать сумочку насыщенного оттенка.
Образ украсит объемная или плиссированная юбка
Этой весной объемные юбки находятся на пике моды. Причем чем пышнее будет предмет гардероба, тем лучше. Другой вариант — подобрать плиссированную юбку, такие модели сейчас тоже в тренде. В промозглый весенний денек стоит примерить модель длиной ниже колена, в ней будет значительно теплее. Объемные юбки отлично сочетаются с минималистичной обувью на каблуке и простым верхом.
Вместо резиновых сапог стоит выбрать специальные полуботинки
Резиновые сапоги — не единственный вариант для дождливой погоды. Хотя модницы предлагают смело дополнять ими наряды, не всем такая обувь по душе. К тому же длительные прогулки в некоторых резиновых сапогах порой вызывают дискомфорт: ноги потеют, а обувь начнет натирать.
Надежной альтернативой могут стать стильные полусапожки из водонепроницаемых или водоотталкивающих материалов, тем более что такие модели сейчас в тренде. Чтобы обувь визуально не укорачивала ноги, стоит выбрать полусапоги в тон юбке или брюкам — так создастся единая линия силуэта.
Блейзер можно примерить и с джинсами или футболкой
В этом сезоне в тренде слегка расслабленный деловой стиль, а значит, можно спокойно примерить любимый блейзер с джинсами или футболкой либо дополнить классический наряд кроссовками. Настоящим хитом этой весны стали двубортные модели.
Лучше всего сидят не слишком короткие блейзеры, длиной до бедер. Еще можно попробовать удлиненный блейзер, подобрав вариант, который не будет визуально укорачивать ноги. К тому же такая модель удобна в переменчивую погоду.
Стоит примерить платье или юбку поверх брюк
Этот противоречивый образ, который когда-то вызывал много споров у модниц, вновь возвращается в тренды. Возможно, такой вариант не слишком подходит для лета, зато весной его вполне можно примерить. Так вы не замерзнете в короткой юбке, даже если поднимется сильный ветер или пойдет дождь. А чтобы образ выглядел еще интереснее, можно добавить дополнительные слои, например, надеть корсет. Кстати, брюки сейчас носят не только с юбками, но и с платьями.
Лучше присмотреться к брюкам капри
После долгой зимы так хочется надеть что-то новое, кроме надоевших джинсов. Этой весной широкие брюки остаются в тренде, и можно выбрать подходящую модель среди множества модных фасонов. Однако в дождливую погоду носить такие штаны не слишком удобно — нижняя часть быстро намокает и выглядит неопрятно. В таком случае лучше примерить капри, которые и в этом сезоне не утратили популярности. Они отлично подходят для переменчивой погоды.
Для плохой погоды отлично подойдет полуспортивная куртка
Лучший вариант для дождя или пронизывающего ветра — куртка. Сейчас в моде укороченные, спортивные модели. Причем такие куртки, ветровки и анораки можно носить с чем угодно: хоть с вечерним платьем, хоть с деловым костюмом. Это поможет создать стильный контраст в образе. А если подобрать куртку из дорогого материала или с интересными деталями, ансамбль получится еще эффектнее.
Зато верхняя одежда из искусственного меха может оказаться слишком теплой. К тому же, если выглянет солнце, ее будет неудобно носить в руках
Стоит подобрать ансамбль из черных вещей
Можно примерить бежевую водолазку
Водолазки — неувядающая классика, которая никогда не выходит из моды. К тому же такая одежда отлично подходит для переменчивой погоды, когда весеннее тепло внезапно сменяется пронизывающим ветром.
В этом сезоне особенно актуальны бежевые водолазки, так что стоит присмотреться к такой модели, если ее еще нет в гардеробе
Кстати, весной так и хочется испытать на себе новые бьюти-процедуры. Однако некоторые из них, к сожалению, далеко не всегда оправдывают ожидания.