8 бьюти-процедур, результат которых может не оправдать надежд
Мастера красоты предлагают нам множество процедур, а в магазинах полно разных баночек и скляночек, которые обещают вечную молодость и здоровье. Но все ли бьюти-процедуры приносят реальную пользу? Мы решили более подробно разобраться в этой теме.
Жирные увлажняющие маски для лица
Если ваша кожа спокойно реагирует на различные отшелушивающие средства, то летом стоит переключиться с жирных увлажняющих масок на те, что содержат кислоты. Зимой последние использовать затруднительно, так как кожа на лице обычно слишком сухая. Зато летом отшелушивающие маски (например, на основе угля), отлично очищают и улучшают цвет лица.
Кремы и масла для защиты и роста ногтей
Ногти состоят из множества слоев, однако клетки в их составе уже мертвы и не требуют дополнительного питания. Чтобы сохранить красоту ногтей, нужно защитить кератин в ногтевой пластине от попадания туда воды. Самый простой способ в этом случае — покрыть ногти лаком для ногтей.
Единственное исключение — масло жожоба. Оно имеет тот же молекулярный состав, что и кожное сало тела человека. Такое масло защитит и увлажнит нежную кожу рук и кутикулу. А ведь именно кутикула защищает ноготь в матрице — месте, где начинается рост ногтей. Увлажнение этой зоны стимулирует рост ногтей.
Отшелушивание скрабом или щеткой
Эти средства не оказывают омолаживающего действия. Они лишь удаляют загрязнения и очищают поры. А если переборщить с отшелушиванием, то кожа лишится природных масел. Как следствие, она потускнеет, что только накинет годков.
В зрелом возрасте эксперты вообще рекомендуют отказаться от скрабов и щеток в пользу химического пилинга. Он придает свежий вид, при этом более мягко воздействует на кожу. Но даже к этой процедуре стоит прибегать лишь раз в неделю, чтобы не навредить. А обладателям чувствительной кожи — раз в две недели.
Массаж лица
Процедура выводит из организма лишнюю жидкость, благодаря чему лицо будет выглядеть подтянутым. Но этот эффект держится, пока вы делаете массаж регулярно. А если на коже есть заметные возрастные изменения (глубокие морщины, поплывший овал лица), то массаж уже не поможет.
- Массаж лица усиливает эффект воздействия средств по уходу за кожей и уменьшает отечность. Сама же кожа подобна ткани: после определенного момента, несмотря на осторожное использование, она просто теряет цвет и форму. И исправить ситуацию могут только кардинальные меры, например пластическая операция. Генетика и ответственное отношение к пребыванию на солнце — наиболее важные факторы, от которых зависит качество кожи. © Susan Blake / Quora
Массаж роллером
По мнению врачей, нефритовые и кварцевые роллеры для лица помогают снять отечность и убрать мешки под глазами. Это особенно выручает, если накануне вечером много пили воды, чая и прочих напитков.
А вот вернуть коже эластичности и избавиться от морщин такая процедура вряд ли поможет. Массаж роллером временно подтянет овал лица. Для долгосрочного же контурирования требуются более длительные и серьезные процедуры. Например, лазерные.
Еще не стоит забывать, что роллер вредно использовать, не промыв тщательно после предыдущего применения. Грязный инструмент может занести инфекцию, особенно если вы массируете зону вокруг глаз или обладаете чувствительной кожей.
Наращивание ресниц
Наращенные ресницы — та еще головная боль. За ними нужен специальный уход, их нельзя мочить, а во время сна с такими ресницами приходится выбирать подходящие позы. Из-за всех этих правил процедура умывания век часто игнорируется, а без должной гигиены глаз могут развиться неприятные инфекции. Ко всему прочему наращенные ресницы повышают риск потери родных волосков. Чем длиннее и гуще наращенные ресницы, тем больший стресс испытывают свои: под тяжестью они начинают ломаться и выпадать.
Уколы красоты
Инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты, по словам экспертов, оказывают недолговечный эффект. Действие гиалуроновой кислоты длится всего 3-6 месяцев. Коллаген действует дольше — около пяти лет.
Вместо подобных терапий стоит больше внимания уделить образу жизни. Вредные привычки, загар, неправильное питание, стрессы, недосып хуже всего влияют на состояние кожи. А еще не забывайте пить больше воды и есть растительную пищу.
Стрижка горячими ножницами
Эта процедура несет потенциальную угрозу для здоровья и состояния волос. Во-первых, высокую температуру способны выдержать только крепкие волосы, тонкие могут стать ломкими и сухими. Во-вторых, эта процедура очень длительная и имеет накопительный эффект — от одного раза вы не заметите ощутимой разницы. Ну и в-третьих, этот вид стрижки накладывает ограничения на использование фенов, плоек и утюжков, ведь дополнительная термонагрузка может окончательно испортить волосы.
Процедуры с косметическим маслом
Некоторые масла негативно воздействуют на зрелую кожу. Так, от цитрусового масла повышается ее чувствительность к солнечному свету. Из-за этого появляются пигментные пятна, тон кожи становится неровным. А кокосовое закупоривает поры и тем самым иссушает кожу.
Вместо этих средств можно попробовать маски для лица. Только ищите те, в составе которых присутствует витамин C или E. Такие ингредиенты минимизируют появление мелких морщин.