8 бьюти-процедур, результат которых может не оправдать надежд

Ногти состоят из множества слоев, однако клетки в их составе уже мертвы и не требуют дополнительного питания. Чтобы сохранить красоту ногтей, нужно защитить кератин в ногтевой пластине от попадания туда воды. Самый простой способ в этом случае — покрыть ногти лаком для ногтей.

Единственное исключение — масло жожоба. Оно имеет тот же молекулярный состав, что и кожное сало тела человека. Такое масло защитит и увлажнит нежную кожу рук и кутикулу. А ведь именно кутикула защищает ноготь в матрице — месте, где начинается рост ногтей. Увлажнение этой зоны стимулирует рост ногтей.