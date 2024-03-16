9 бьюти-процедур, на которые женщины тратят кучу времени и денег, а потом только локти кусают

В погоне за мифическими стандартами красоты люди готовы тратить кучу денег и времени. Они ищут чудодейственное средство, которое решит все проблемы с кожей, волосами, фигурой. Или полагаются на дорогие процедуры, пользы от которых на самом деле как от козла молока. Вот список элементов бьюти-рутины, от которых не стоит ждать чудес. О некоторых, кстати, лучше вообще забыть.

Микротоки для лица

Исследователи считают, что, несмотря на популярность микротоковой терапии, еще слишком рано утверждать, что она эффективна. А домашние устройства часто настолько слабы, что для заметного эффекта потребуется провести множество процедур. Дерматологи, лично протестовавшие приборы, отмечают, что эффекта от них практически нет. А значит существует большой риск просто выбросить деньги на ветер. Купила такое устройство одной известной фирмы. Через несколько месяцев я буквально состарилась на глазах. © Ancient_Schedule_572 / Reddit

Уколы филлеров

Филлеры считаются безопасными, но современные исследования показывают, что препараты на основе гиалуроновой кислоты могут сохраняться под кожей годами. Хотя производители заверяют, что от них не останется следа уже через несколько месяцев. 7 лет назад мне вкололи филлеры. Теперь мне нужно очень осторожно выбирать косметику, потому что если в составе есть гиалуроновая кислота, меня просто раздует, так как филлеры набухнут. © Narrow_Stock_834 / Reddit

Применение сыворотки для роста ресниц

Специалисты предостерегают: некоторые сыворотки для роста ресниц могут содержать компоненты, раздражающие слизистую и вызывающие другие нежелательные реакции. Например, уменьшение жировой прослойки под глазами, что делает взгляд более усталым и способствует появлению пигментации. Я 2 месяца использовала какую-то чудо-сыворотку для роста ресниц. В итоге у меня упало зрение, на 1 диоптрию. Сначала грешила на то, что много работаю за компом, а потом призадумалась, что, может быть, это как-то связано с косметикой.

Удаление волос с помощью эпилятора

У эпилятора два основных недостатка. Во-первых, процедура может быть очень болезненная, особо первая. Во-вторых, иногда он обламывает, а не выдергивает волоски, в результате чего они начинают врастать. Иными словами, порой прибор делает только хуже. На первом курсе универа купила себе эпилятор. У меня было так много вросших волос, а от них и шрамов, что кожа очень долго восстанавливалась. © ExtendedMegs / Reddit

Я использовала эпилятор на ногах два года, волосы стали врастать не сразу. Когда я поняла, в чем дело, на ногах у меня уже было множество воспалений. Последний вросший волос вылез спустя 1,5 года после того, как я прекратила использовать эту кошмарную машинку. Еще, кстати, моя кошка жутко ее боится.

Обтирание льдом

Советчики в социальных сетях утверждают, что обычный кубик льда с утра решит буквально все проблемы с кожей. Лед действительно может помочь снять отек и покраснение, но у подобной процедуры есть множество потенциальных побочных эффектов. Особенно это касается людей с розацеа или чувствительной кожей. Знающие люди предупреждают: чтобы безопасно проводить процедуру, лучше всего делать это идеально чистыми руками и зная технику. Первое правило — не задерживать кубик на одном месте. Все перепробовал в попытках избавиться от прыщей. В итоге последовал советам из интернета и начал обтирать кожу кубиком льда. На прыщи это никак не повлияло, зато теперь у меня красное лицо. Уже три недели как забросил это все, а до сих пор красное. © LukeKid / Reddit

Использование большого количества косметики

Обязательно ли наносить на лицо праймер, тональную основу, хайлайтер, люминайзер, консилер, бронзатор и так далее? Многие любители макияжа считают, что обычному человеку, не профессиональному визажисту, достаточно несколько базовых косметических продуктов. Не стоит захламлять туалетный столик кучей косметики, срок годности которой может истечь, прежде чем вы ее используете. Я покупаю слишком много декоративной косметики. У меня куча палеток, но я использую только несколько оттенков. Куча тюбиков с тушью разных цветов, 3 тональника, консилеры. Вот об этих покупках я жалею. © Robin Luettke / Quora

Бритье лица

Говорят, что оно делает кожу более чистой, а после процедуры она даже лучше впитывает косметические средства. Но есть и недостатки: риск порезов, инфекций, появления вросших волос. Кроме того, есть риск посмотреть на себя в зеркало и сказать: «Привет, щетина». Я придерживаюсь такого мнения: хочется сделать пилинг — сделай пилинг. Лучше регулярное очищение и уход, чем экстремальное бритье. А рисковать с лезвием у лица — ну нафиг. Да и если волосы на лице достаточно темные, лучше удалять их с помощью воска или лазера. Но не бритвой. © bleedkitsune / Dzen

Мытье головы «наоборот»

Нет доказательств того, что использование кондиционера до шампуня каким-либо образом улучшает состояние волос. Такое применение равносильно тому, чтобы просто вылить средство в раковину. Что будет, если нанести кондиционер до шампуня? Да ничего не будет. Это пустая трата кондиционера, ведь шампунь все равно откроет чешуйки. А если нанести слишком много кондиционера, длина просто не промоется как следует. © bleedkitsune / Dzen

Использование вакуумного очистителя пор

Специалисты отговаривают нас использовать такие приборы. Во-первых, они работают только на небольших угрях. Если попытаться очистить лицо с сильным воспалением, проблема только усугубится. Во-вторых, побочных эффектов от использования вакуума куча, он может быть опасен. У меня после него на лбу появилось сильное воспаление. Настолько сильное, что мне давали антибиотики, которыми обычно лечат чуму. © ShinyIrishNarwhal / Reddit