17 знаменитостей за 50, которые плевать хотели на стереотип «Чем старше женщина, тем короче волосы»
Уже давно бытует стереотип о том, что женщинам за 50 длинные волосы прибавляют возраста. Однако если посмотреть на знаменитостей, которые не изменяют своему имиджу уже долгие годы, то с этим фактом можно поспорить.
ADME решил переворошить звездные архивы и показать: знаменитые дамы за 50 что тогда, что сейчас с роскошными локонами выглядят на все сто.
1. Деми Мур
2. Джулианна Мур
3. Сара Джессика Паркер
4. Сальма Хайек
5. Энди Макдауэлл
6. Сандра Буллок
7. Николь Кидман
8. Хелен Миррен
9. Дженнифер Лопес
10. Мерил Стрип
11. Моника Беллуччи
12. Джулия Робертс
13. Мишель Пфайффер
14. Голди Хоун
15. Кортни Кокс
16. Элизабет Херли
17. Синди Кроуфорд
Решались ли вы когда-нибудь на кардинальную смену имиджа? Или же предпочитаете постоянство?
AdMe/Кино/17 знаменитостей за 50, которые плевать хотели на стереотип «Чем старше женщина, тем короче волосы»
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