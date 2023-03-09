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20+ человек рассказали о кинолентах, на повторный просмотр которых они не подпишутся ни за что на свете

Кино
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«На один раз сгодится», — говорим мы порой после просмотра кино. Ведь даже если фильм купается в народной любви, это вовсе не означает, что он способен очаровать всех и каждого. Или лента может вызывать такие сильные эмоции, которые повторно испытывать не хочется. Мы выяснили, какие картины пользователи сети занесли в зрительский черный список.

  • Для меня это фильм «Начало». Первый раз впечатляет, а затем отмечаешь надуманный сюжет и нелогичные действия персонажей. © Tave_112 / Reddit
  • «Хатико: Самый верный друг». Фильм замечательный, но я больше не хочу плакать навзрыд. © unknown author / Reddit
  • «Аватар» очаровал так, что я буквально прилип к креслу кинотеатра. Но когда включил ленту дома, эффект был прямо противоположный. С тех пор и не включаю. © JoshuaCalledMe / Reddit
  • «Крестный отец». Многие в восторге, но мне не понравилось. Долгое нудное кино. Не зацепило. © Scoobydewdoo / Reddit
  • «50 оттенков серого». Ужасная экранизация ужасной книги, которая изначально была ужасным фанфиком еще одной ужасной книги. © PopePC / Reddit
  • Если бы действие «50 оттенков серого» происходило в трейлерном парке, мог бы получиться эпизод сериала типа «Закон и порядок». © ViziDoodle / Reddit
  • «Один день». Слишком душераздирающе. На повторный просмотр соглашусь лишь при одном условии — выключить ленту за 20 минут до конца. © maryopg / Reddit
  • «Мама!» Из-за этого кино я теперь ненавижу Лоуренс: очень уж раздражал ее персонаж. Еще взбесил весь этот символизм и открытая концовка. © Cardkoda / Reddit
  • «Исчезнувшая». Меня не покидала мысль, что главная героиня своим поведением похожа на мою бывшую девушку. Ни за что не включу снова. © Dearan9 / Reddit
  • «Список Шиндлера». Фильм идеален. Если вы считаете иначе, с вами что-то не так. Но я никогда не стану его пересматривать. Он уже отпечатан в моем сознании. © Specific-Ad9619 / Reddit
  • Спецэффекты «Бегущего по лезвию 2049» были такими впечатляющими в кинотеатре, что, боюсь, при домашнем просмотре таких сильных эмоций уже не испытать. © Zeroeightseven / Reddit
  • Новая «Матрица». Даже досмотреть не смог. Меня чуть не стошнило от этой нелепицы. © johnnyutah30 / Reddit
  • Люблю «Ванильное небо». Но после понимания, что там все-таки произошло, включать его снова уже не хочется. © x_scion_x / Reddit
  • «Маяк». Я люблю артхаус и экспериментальное кино, но это какая-то претенциозная фигня. © Bigdaddyjlove1 / Reddit
  • «Ведьма». Сюжет неприятен и неинтересен. Просто пустая трата времени. © MelodicNightwing / Reddit
  • «Солнцестояние». Даже меня, любителя ужасов, фильм так напугал, что мне потом долго дурные сны снились и накатывали приступы паники. © quinnyhendrix / Reddit
  • «Шестое чувство» — отличный фильм, но повторный просмотр такого удовольствия уже не доставит. © unknown author / Reddit
  • «Дорога перемен». Реалистично до боли. Я стала женой и мамой, и вот уже 10 лет вспоминаю об этом фильме с содроганием. © tiredteacher1993 / Reddit
  • Меня укачивало, пока смотрел «Ведьму из Блэр». А потом еще голова болела часа 2. © typhoidtimmy / Reddit
  • «Волк с Уолл-стрит». Отдельные эпизоды можно и глянуть, а вот фильм целиком... Это было так утомительно, будто часов 6 смотрел. © Clorst_Glornk / Reddit
  • «Джокер» сгодился только для просмотра в кинотеатре. Не та картина, которую мне захочется пересмотреть дома. © Donkeyhacks / Reddit
  • «Девушка, подающая надежды». Увидев трейлер, я ожидала совсем не того, что в итоге получила. Слишком душераздирающе, чтобы включать снова. © shoofy22 / Reddit
  • Не стану пересматривать «Суспирию». Если вы видели этот фильм, то поймете, из-за какой сцены. © unknown author / Reddit
  • Если речь заходит о таких фильмах, первым мне на ум приходит «Ла-Ла Ленд». Сюжет — отстой, заурядная музыка, лишь картинка хороша. © Tec_ / Reddit

Продолжить ознакомление с честно высказанным мнением обычных зрителей о культовых кинолентах и их героях можно здесь:

Фото на превью Mother! / Paramount Pictures and co-producers, The Matrix Resurrections / Warner Bros. and co-producers
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AdMe/Кино/20+ человек рассказали о кинолентах, на повторный просмотр которых они не подпишутся ни за что на свете
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