20+ человек рассказали о кинолентах, на повторный просмотр которых они не подпишутся ни за что на свете

«На один раз сгодится», — говорим мы порой после просмотра кино. Ведь даже если фильм купается в народной любви, это вовсе не означает, что он способен очаровать всех и каждого. Или лента может вызывать такие сильные эмоции, которые повторно испытывать не хочется. Мы выяснили, какие картины пользователи сети занесли в зрительский черный список.