22 крутых мультфильма, ставших самыми кассовыми за последние 22 года
Трудно поверить, но некоторым из наших любимых мультфильмов уже лет по 20. Помните, как всем интернетом умилялись глазкам кота из «Шрека»? Так вот вторая часть «Шрека», где и появился этот герой, вышла аж в 2004 году. Вот мы и решили на волне ностальгии вспомнить, какие мультфильмы становились самыми кассовыми на протяжении последних 22 лет. И, кажется, это отличный повод пересмотреть все любимые полнометражки вместе с детьми.
2001 — «Корпорация монстров», $ 528 млн
Этот мультфильм обогнал даже всеми любимого «Шрека».
2002 — «Ледниковый период», $ 383 млн
Кстати, в честь 20-летия мультфильма у нас выходила статья с фактами о нем.
2003 — «В поисках Немо», $ 871 млн
2004 — «Шрек 2», $ 928 млн
Вторая часть «Шрека», к слову, возглавила не только список мультфильмов, но и обогнала вообще все остальные кинопроекты года. А еще у нас есть статья о первой, не менее любимой части мультфильма.
2005 — «Мадагаскар», $ 542 млн
2006 — «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», $ 660 млн
2007 — «Шрек Третий», $ 813 млн
2008 — «Кунг-фу панда», $ 631 млн
2009 — «Ледниковый период 3: Эра динозавров», $ 886 млн
2010 — «История игрушек: Большой побег», $ 1,066 млрд
Это второй раз, когда мультфильм бьет все рекорды проката, и первый — когда кассовый сбор мультфильма составил $ 1 млрд.
2011 — «Кунг-фу панда 2», $ 665 млн
2012 — «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф», $ 877 млн
2013 — «Холодное сердце», $ 1,280 млрд
Еще один мультфильм, который и перешагнул рубеж в $ 1 млрд, и обогнал все фильмы в списке. А мы, конечно же, не могли пройти мимо такого события и уже успели написать подробную статью.
2014 — «Город героев», $ 657 млн
В первую десятку самых кассовых лент «Город героев» не попал, заняв 11-е место.
2015 — «Миньоны», $ 1,159 млрд
Проект, хоть и собрал больше $ 1 млрд в прокате, лидирующую позицию не занял, ведь в этом году и так хватало кассовых проектов.
2016 — «В поисках Дори», $ 1,028 млрд
2017 — «Гадкий я 3», $ 1,034 млрд
2018 — «Суперсемейка 2», $ 1,243 млрд
2019 — «Король Лев» (ремейк), $ 1,663 млрд
К слову, оригинальный «Король Лев» 1994 года стал лидером проката, набрав $ 763 млн. Любопытными фактами об этом мультфильме мы делились вот в этой статье.
2020 — «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“», $ 506 млн
2021 — «Зверопой 2», $ 408 млн
2022 — «Миньоны: Грювитация», $ 940 млн
У нас много материалов о кино, если вам понравилось читать про мультфильмы, вот еще одна подборка любимых зрителями мультиков, а вот статья про детали в мультфильмах, которые с первого раза еще поди заметь.