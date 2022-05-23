8 спорных моментов в сериале «Клон», на которые мы обратили внимание, только когда повзрослели

Бразильский сериал «Клон», премьера которого состоялась в октябре 2001 года, до сих пор продолжает будоражить сердца преданных фанатов по всему миру. И это неудивительно, ведь в нем есть все элементы качественной и увлекательной теленовеллы: красивая картинка, захватывающий сюжет, талантливые актеры и, конечно же, множество эмоциональных любовных линий.

Мы в ADME решили чуть внимательнее рассмотреть поведение персонажей и их взаимоотношения. И в итоге с удивлением отметили, что с возрастом и при повторном просмотре отношение к происходящему на экране разительно меняется.

У сериала были все шансы закончиться, даже не начавшись

При просмотре первых же эпизодов пытливый зритель мог заметить, что у Жади и Лукаса еще в самом начале были реальные шансы воссоединиться. Речь идет о моменте перед свадьбой с Саидом, когда Жади вернулась в Бразилию, чтобы встретиться с любимым. Но, как ни странно, не найдя парня на условленном месте встречи, она, несмотря на свой крайне боевой и упертый характер, внезапно решает покориться судьбе и вернуться в Марокко, таким образом запуская череду прочих событий и сильно все усложняя. Это, пожалуй, одна из самых ярких нестыковок в отношениях пары.

На самом деле Жади не жертва обстоятельств

Предыдущий пункт также заставляет в целом пристальнее присмотреться к Жади. При первом знакомстве с сериалом она воспринимается как жертва. Но так ли это на самом деле? Несмотря на яростное сопротивление, попытки неповиновения и бегства, в по-настоящему важные и решающие моменты она зачастую пасует или поступает нелогично.

Например, если взять в расчет, что героиня и так постоянно беззастенчиво попирает навязываемые ей устои и нормы, можно предположить, что, когда к ней обратились свидетели на свадьбе, она вполне могла сказать, что это брак по принуждению, и отказаться от него. Также у нее, безусловно, была возможность не делить постель с Саидом, ведь он говорил, что будет ждать ее взаимности.

Саид — адекватный человек с большим сердцем

К слову, о Саиде. Изначально он воспринимается как надоедливая преграда на пути светлой и чистой любви. Но не будем забывать, что он спас Жади от гибели, осыпал ее золотом и постоянно прощал все ее выходки. Несколько озлобился он лишь со временем: все-таки тяжело оставаться мягким и понимающим, когда тобой вечно помыкают и пытаются манипулировать.

В отличие от Лукаса, который только кормил Жади сказками и обещаниями, Саид, может, и говорил менее ласково и сладко, но в то же время вел себя более по-взрослому. Он подкреплял свои чувства реальными и решительными действиями и всеми силами пытался заслужить любовь избранницы. Чем не мужчина мечты?

Лукас сильно проигрывает на фоне своего соперника

А вот возлюбленного Жади сложно однозначно назвать положительным героем, хотя поначалу он и кажется безгрешным. Чем дальше продвигается сюжет, тем больше хочется хорошенько встряхнуть парня, чтобы он перестал был таким рохлей и нытиком. Будучи человеком из обеспеченной семьи, он, кажется, совершенно не умеет брать ответственность даже за себя, что уж говорить об окружающих его женщинах.

Постыдная аморфность и безразличие присущи ему что в отношениях с дочерью, что с Маизой, которой он не смог вовремя отказать, но и не сделал ее счастливой. И, конечно, он знатно помотал нервы Жади: не счесть, сколько раз он подставлял девушку из-за своей нерешительности. Если задуматься, он фактически годами издевался над ней, катая на эмоциональных качелях.

Любовная линия Жади и Лео не выдерживает никакой критики

Одним из наиболее ожидаемых сюжетных поворотов сериала является встреча и развитие отношений Жади с Лео — клоном Диогу, брата-близнеца Лукаса. Вот только если собрать всю эту любовную линию по кусочкам и проанализировать, то создается впечатление, что лучше бы ее вообще не было. Потому что эти события снова выставляют героиню не в лучшем свете.

Ведь, в отличие от множества других ситуаций, в данном случае Лукас не смог уйти из семьи по серьезной причине — из-за рушащейся судьбы дочери. Кроме того, на тот момент Жади и сама страдала из-за разлуки с собственным ребенком. И ее поспешное решение броситься в омут с головой выглядит как желание забыться «абы с кем». Оно вовсе не продиктовано какими-либо искренними чувствами к самому Лео, что не делает ей чести.

Назира не так уж безобидна

Назира, может быть, шумный и крикливый персонаж, но поначалу кажется как минимум безобидной, ведь она вечно шутит и рассказывает сказки. Однако на самом деле ее эгоистичности и самоуверенности нет предела. Она постоянно вмешивается в чужие дела, а ее отношение к невесткам попросту выводит из себя. Ведь она сама выбирала жен своим братьям, но в итоге вечно отчитывала их и стыдила. Если учитывать весь ее сомнительный вклад в судьбы других героев, то и ее счастью в виде новообретенной любви радоваться как-то не хочется.

Несмотря на свои поступки, дядя Али оказался способным на раскаяние

С самого начала дядя Жади не вызывает ничего кроме злости. Приняв у себя племянницу, он довольно скоро начинает требовать от нее полного подчинения и в этом своем желании доходит до исступления: мешает ей быть с возлюбленным, даже когда тот соглашается на все его условия, а затем до последнего препятствует получению развода, придумывая бесконечные отговорки. Однако честь ему делает то, что со временем он все же нашел в себе силы переосмыслить события и признать вину. Ведь в финале сериала он помирился с Жади и даже принял ее с женихом в своем доме. И, что примечательно, когда его внучатая племянница Самира попала в похожие обстоятельства, он уже не встал у нее на пути и согласился с ее выбором спутника жизни.

Маиза не злодейка, и ее жалко больше всех

Маиза Феррас является одной из самых неоднозначных героинь сериала. С одной стороны, конечно, сложно отрицать, что многие ее поступки совершенно неэтичны. Можно обвинить ее и в том, что она изначально зря навязала себя человеку, который любил другую девушку. Но чем тщательнее рассматриваешь ее жизненный путь, тем больше ей сопереживаешь. Она теряет первую и сильнейшую любовь своей жизни, в поисках утешения выходит за брата-близнеца возлюбленного. Затем она долгие годы вынуждена жить в постоянном соперничестве с Жади, а позже и вовсе терпеть бесконечные измены Лукаса с кем попало. Добавим к этому недуг дочери и сложные отношения с ней. В общем, Маизе остается только посочувствовать.

А вот что вызывает настоящее уважение — это серьезное развитие и взросление персонажа. Ведь, настрадавшись, наделав кучу ошибок и преодолев столько препятствий, она все же вырывается из замкнутого круга: отпускает Лукаса к Жади, налаживает отношения с дочерью и зятем и наконец встречает мужчину, который делает ее счастливой.