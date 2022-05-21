История актрисы Энди Макдауэлл, которая доказала, что зрелой женщине не нужно бороться с возрастом, чтобы быть красавицей

Актриса, запомнившаяся ролями в фильмах «День сурка» и «Гудзонский ястреб», красавица с роскошными кудрявыми волосами, Энди Макдауэлл и в реальной жизни похожа на своих героинь. Интеллигентная, порой застенчивая женщина, которая очаровывает с первого взгляда. Сегодня 63-летняя Макдауэлл с вызовом заявляет, что не стыдится своего возраста.

Мы в ADME решили узнать подробнее о жизни и карьере этой талантливой актрисы, а также услышать ее мудрые слова о том, как принимать свою внешность и свой возраст.

Мамина дочка

Энди Макдауэлл родилась 21 апреля 1958 года в семье учительницы музыки и руководителя лесопромышленного комплекса. Ее родители развелись, когда ей было 6 лет. Энди очень гордится своей матерью, которая, оставшись одна с четырьмя детьми, вернулась в школу и смогла получить диплом.

Энди Макдауэлл в детстве (справа) с мамой и сестрой. И в юности.

В старшей школе Энди входила в группу поддержки спортивной команды. В подростковом возрасте она подрабатывала в сети ресторанов быстрого питания. После окончания школы в 1976 году будущая актриса поступила в Университет Уинтропа и проучилась там 2 года.

Карьера фотомодели

В один прекрасный день, во время путешествия в Лос-Анджелес, Энди Макдауэлл заметил представитель модельного агентства. В 1978 году девушка подписала контракт с Elite Model Management.

Участвуя в модных показах и рекламных кампаниях Vogue, Yves Saint Laurent и Armani в начале 80-х, Энди уже проявляла свою артистичность и индивидуальность. А однажды она пришла на показ в футболке и джинсах. После рекламы Calvin Klein на девушку обратили внимание люди из мира кино.

Начало кинокарьеры

Энди с Кристофером Ламбертом в приключенческом фильме «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян».

«Я уже занималась театральным искусством и с детства знала, что хочу играть», — вспоминала Энди. Свою мечту она осуществила в 1984 году, снявшись в фильме «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян». Правда, дебют омрачил тот факт, что начинающую актрису дублировали. Девушка огорчилась еще и потому, что во время работы на ее голос никто не жаловался. Но этот случай только усилил ее решимость продолжить пробовать себя в кино. «Я знала, что мне придется очень сильно стараться. Поэтому я посещала много занятий по актерскому мастерству и работала над собой», — сказала она.

Энди с Эмилио Эстевесом в ленте «Огни святого Эльма».

Решающим шагом в карьере Энди Макдауэлл стало участие в съемках мелодрамы «Огни святого Эльма». На тот момент актрисе было 27 лет. Она сыграла доктора, за которой ухаживает влюбленный в нее студент юридического колледжа.

Пик карьеры

Начало 1990-х годов было для актрисы поистине успешным. Мировая слава пришла к ней в 1993 году после исполнения роли продюсера Риты, в которую влюблен метеоролог по имени Фил, в комедии «День сурка».

Еще в 90-е вышли такие популярные комедии с участием актрисы, как «Вид на жительство» с Жераром Депардье и «Четыре свадьбы и одни похороны» с Хью Грантом. В первой Энди исполнила роль садовода и защитницы окружающей среды, а во второй ее героиня очаровывает мужчину, с которым познакомилась на свадьбе.

Первое замужество и дети

С мужем Полом Куэлли.

К моменту взлета карьеры актриса уже вышла замуж за Пола Куэлли. Они познакомились во время съемок в рекламе: он тоже работал в качестве модели. Хотя Энди говорила, что не планировала иметь детей, в этом браке родились сын и 2 дочери.

С сыном Джастином.

Энди и Пол расстались в 1999 году, потому что, по словам их дочери Маргарет, они были слишком разные. Пол не признавал высоких технологий, и в доме не было ни телевизора, ни компьютера, ни микроволновой печи. В то время как Энди предпочитала вести более современный образ жизни.

С дочерьми Рэйни и Маргарет.

Рэйни и Маргарет Куэлли пошли по стопам матери и тоже стали актрисами. Старшая, Рэйни, снялась в фильме «8 подруг Оушена». А еще девушка пишет и исполняет песни под псевдонимом Рейнсфорд. Младшая, Маргарет, даже была номинирована на премии «Эмми» и «Золотой глобус» и сыграла в таких популярных фильмах, как «Славные парни» и «Однажды в... Голливуде».

Неудачи в личной жизни и в карьере

Со вторым мужем Реттом Харцогом.

Летом 1999 года Энди повстречалась с бывшим одноклассником, бизнесменом Реттом Харцогом. Вскоре он сделал ей предложение. «Я был тайно влюблен в нее в старшей школе», — рассказывал Ретт. Свадьба состоялась в 2001 году, однако спустя 3 года Ретт и Энди расстались. «Чем раньше вы сможете отпустить любой гнев, тем лучше для вас. После развода жизнь продолжается», — говорила актриса.

Это был сложный период не только в личной жизни Энди, но и в карьере. Сразу несколько лент, в которых она снялась, были признаны критиками и зрителями крайне неудачными. Одна из картин, «Город и деревня», по-прежнему считается одним из крупнейших кассовых провалов в истории кино. «Возможно, я уже не буду получать главные роли, к которым привыкла, потому что большинство фильмов рассчитаны на молодую аудиторию. Но я не собираюсь уходить из кино», — говорила актриса, когда речь заходила о ее возрасте.

Принятие возраста

Однажды, когда звезде только исполнилось 40 лет, журналист спросил ее, каково это — стареть и терять свою красоту. Энди Макдауэлл рассердилась: «Я просто не могла в это поверить! Я не чувствую, что теряю свою красоту. Это просто другая красота». Актриса также рассказала, что однажды использовала ботокс, но потом отказалась от подобных косметических процедур, поскольку предпочитает естественность. «Я никогда не чувствовала себя более красивой, чем на этом этапе своей жизни», — призналась звезда, когда ей исполнилось 63 года.

С дочерью Рэйни.

Сегодня она привлекает внимание зрителей не только своим талантом, но и позитивным отношением к возрасту. Роскошные черные кудри всегда были отличительной чертой Энди Макдауэлл. Каково же было удивление публики, когда в 2021 году актриса появилась на красной дорожке кинофестиваля в Каннах с внезапно поседевшей шевелюрой. Позже Энди рассказала, что во время перерыва в работе она перестала ходить в салон. Когда дети увидели ее с прической натурального цвета, они воскликнули, что это выглядит круто. После того как актриса сообщила о смене имиджа своим менеджерам, они стали возражать. Энди возмутилась: «Почему мои седые волосы — это проблема, а седина Джорджа Клуни — нет?» Она все же настояла на своем.

«Приходит момент, и вы вдруг понимаете, что ваше время прошло и вы больше никогда не будете работать в кино. Затем внезапно вы получаете отличный сценарий и думаете: „Ого. Круто. Я еще жива“», — говорит звезда. И правда, в ближайшее время нас ждет сразу несколько проектов с участием Энди. А недавно она сыграла вместе с дочерью Маргарет в фильме «Уборщица. История матери-одиночки».

Мы уверены, что еще не раз увидим любимую актрису в интересных ролях. И сама Энди смотрит в будущее с заразительным оптимизмом: «У каждого свой путь. Может быть, в 70 лет меня ждет что-то невероятное».