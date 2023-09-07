История Николая Рыбникова, который чуть было не устроил потасовку с Юрием Гагариным из-за любимой супруги

В свое время в красавца Николая Рыбникова влюблялось множество женщин, но он через всю свою жизнь пронес светлые чувства лишь к одной. Зрительницы вздыхали по его герою Саше Савченко из «Весны на Заречной улице», переживали за его Пашку из «Девушки без адреса» и, конечно же, наблюдали за любовными перипетиями Ильи из «Девчат». Судьба артиста была довольно тяжелой, однако память о нем останется с нами навсегда.

Николай Рыбников родился в 1930 году в Борисоглебске Воронежской области в обычной семье. Отец актера работал слесарем на заводе, по некоторым сведениям, в свободное время он даже играл в театре, однако этому нет доказательств. А мама Рыбникова была домохозяйкой. С самого начала его родители хотели, чтобы сын выбрал приземленную профессию, и отправили мальчика в школу, где готовили железнодорожников. Уже в эти годы он был неравнодушен к театру — принимал активное участие в школьной самодеятельности и даже входил во вспомогательную труппу местного драмтеатра. С 11 лет жил у тети, так как его родители довольно рано ушли из жизни.

После окончания школы Николай поступил в мединститут. Однако проучившись там 2 года, понял, что медицина — не его призвание, и отправился покорять столицу. Поступил во ВГИК. На вступительных экзаменах повстречался со своей будущей супругой Аллой Ларионовой. Если его зачислили сразу, то Аллу приемная комиссия посчитала невзрачной, нефотогеничной и даже некрасивой. Он увидел плачущую девушку в коридоре, ворвался в зал, где заседала приемная комиссия, и попросил взять ее вместо него. Так получилось, что зачислили и Ларионову.

Николай Рыбников и Алла Ларионова в фильме «Млечный Путь»

Еще во время учебы он дебютировал в кино в картине «Сельский врач», где ему достался небольшой эпизод. Тем временем безответная любовь к Ларионовой превратилась для него в настоящую манию. Однако девушка увлеклась его соседом по комнате и оставалась холодна к своему воздыхателю. Рыбников добивался расположения Аллы 8 лет.

В 1955 году актер сыграл в «Чужой родне» и в него влюбилась Нонна Мордюкова. Поговаривают, что даже Инна Макарова питала к нему нежные чувства. Но Рыбников продолжал вздыхать по Ларионовой и постоянно отправлял ей нежные телеграммы.

В 1956 году Николай сыграл в «Весне на Заречной улице». Вот тогда-то к нему пришла настоящая популярность. В том году картина стала лидером проката, ее посмотрело более 30 млн зрителей. Актер вспоминал позднее: «Это была одна из моих первых серьезных работ. Она запала в душу, в сердце. Может быть, этот человек, которого я играл, просто близок мне». В этом фильме будто была рассказана его история — безответная любовь и долгий путь к сердцу возлюбленной.

Алла по-прежнему не обращала внимания на Николая. Она встречалась с актером Иваном Переверзевым и даже забеременела от него. Однако совершенно случайно узнала, что он женат, а его супруга ждет ребенка. Иван оставил Аллу, и Рыбников, прознав это, бросил съемочный процесс и пропал на 3 дня. Все поняли, что он рванул к любимой. 2 января 1957 года они поженились. Таким образом, актер спас Ларионову от непривлекательного для того времени статуса матери-одиночки. И она была безмерно благодарна ему за это.

Все в том же 1957 году Рыбников появлялся на экранах в таких фильмах, как «Высота» и «Девушка без адреса». В первом он сыграл отважного монтажника-верхолаза. Критики были довольно сдержанны в оценке художественных достоинств фильма, но работу Рыбникова оценили довольно высоко.

Тогда же у Аллы родилась дочь Алена, биологическим отцом которой был Иван Переверзев. Рыбников души не чаял в девочке и растил ее как родную. Он даже разыскал Ивана для того, чтобы сказать ему, что Алена ничего не должна знать про него. Уже позже она рассказывала, что, когда ей было 18, мамина приятельница поведала ей о том, кто ее настоящий отец. Но никакого шока у нее эта информация не вызвала: «Я-то видела, как папа ко мне относится. И не важно, биологический Рыбников отец или нет».

Николай ни на миг не хотел расставаться со своей любимой Аллой и поэтому обожал сниматься с вместе с ней. Впервые они появились вместе на одном экране еще до того, как у них завязались отношения. Это был фильм «Команда с нашей улицы» (1953). Они снялись в 14 совместных фильмах, которые включали в себя «Млечный Путь» (1959), «Седьмое небо» (1971) и другие. Рыбников всегда смотрел на Ларионову с восхищением и называл ее «яблонькой моей душистой».

В 1961 году Рыбников появился в фильме «Девчата», где сыграл бригадира Илью Ковригина. Его партнерша по фильму Надежда Румянцева вспоминала, что во время съемок было так холодно, что когда герой Николая ел суп, ложка прилипла к его языку. Но актер даже не подал виду — он просто отлепил ее и продолжил работать.

Фильм посмотрело около 35 млн человек. Тогда Николай чувствовал себя настоящей звездой, и из-за этого на съемочной площадке постоянно возникали трения между ним и всей группой. Он считал, что Надежда Румянцева вовсе не соответствует своей роли, а также хотел, чтобы Анфису сыграла его супруга, но так и не смог убедить режиссера.

В 1961 году у пары родилась дочь Арина. Родители Арины и Алены постоянно были в разъездах, поэтому воспитанием девочек занималась их бабушка. Она не обращала внимания на двойки в дневниках внучек, а когда Алла и Николай возвращались, то были в шоке от их оценок. Алена еле окончила школу и аттестат получила лишь благодаря маме, которая спела в ее учебном заведении. В дальнейшем она работала режиссером телемонтажа. Арина же пристрастилась к вредной привычке и скоропостижно ушла из жизни в 2004 году.

Как-то их дочь Алена признавалась: «Многим поклонникам Рыбникова и Ларионовой казалось, что отец в жизни был спокойным и уравновешенным, а мама — эмоциональной, взрывной. На самом деле все было с точностью до наоборот. Мама — человек мудрый, удивительно выдержанный. Не помню, чтобы она хоть раз повысила голос. Все продумает, прежде чем что-то сказать... А папа — эмоциональный, мог и вспылить. Он вообще был человеком непредсказуемым, такие финтиля мог отчебучить, все удивлялись... Причем, мне кажется, папе этого и хотелось добиться — удивить всех».

Свою возлюбленную Николай до последних дней называл Лапусиком, Аллой — ну очень редко. Даже дочь Алена говорила, что когда они были в гостях и кто-то из супругов называл свою жену по имени, им это казалось чересчур странным: «Для нас с сестрой Ариной это было нормой, мы выросли с этим „лапусиком“».

Всю жизнь Николай подозревал Аллу в изменах, да и сама актриса мимолетные романы не считала чем-то страшным. А однажды, сидя в ресторане с космонавтами, Юрий Гагарин то ли в шутку, то ли всерьез сказал Рыбникову: «Николай, отдай мне Алку». У всех это вызвало смех, но не у самого актера, который чуть было не угодил в потасовку с космонавтом. Алла от греха подальше сразу же поехала с супругом домой.

Широкому кругу людей брак Рыбникова и Ларионовой казался образцовым. Алла была для него богиней, которая не должна заниматься домашними делами. Поэтому актер сам стирал, гладил, мыл полы и готовил. Особенно нахваливали его соленые помидоры.

Дочь Алена рассказывала: «Воскресенье, утро. Мама, я и младшая сестра Ариша спим. А папа — жаворонок, вставал в 6.30. В 7 утра просыпаемся от грохота кастрюль. Мы все в один голос: «Ну сколько можно?! Что ты шумишь в такую рань? Выходной день все-таки!» Он: «Я им тут вкусности готовлю, могли бы и потерпеть!» Он, оказывается, успел сбегать на рынок, холодец уже делает, все у него кипит-шипит на плите... А иногда отец говорил: «Так, сегодня дома ничего готовить не буду. Мы едем в ресторан». Рыбников всегда любил поговаривать, что вся зарплата уходит в унитаз.

Если герой Николая в «Девчатах» Илья любил резаться в шашки, то сам Рыбников обожал играть в шахматы. Он ужасно переживал, когда проигрывал даже профессиональным шахматистам. Также у супругов была шикарная библиотека. Николай и Алла часто покупали книги в глубинке, некоторые увозили с собой, а те, которые не могли физически увезти, отправляли почтой.

Время стремительно менялось, и амплуа рабочего парня становилось все более неактуальным, на авансцену выходили образы интеллигентов. В 1964 году увидел свет фильм «Хоккеисты», в котором Рыбников сыграл тренера. Также он засветился в ленте Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965).

В конце 1970-х — начале 1980-х Рыбникова приглашали сниматься все реже и реже, в основном это были эпизодические роли. Тогда актер пристрастился к вредной привычке, хотя по состоянию здоровья для него это было просто губительно. Внезапно Николаю поступило предложение сыграть главную роль в одном фильме. Он был так окрылен, что начал приводить себя порядок и даже похудел. Однако в последний момент все отменилось.

Из-за этого его здоровье здорово пошатнулось — у Рыбникова случился инсульт. В дальнейшем Ларионова и Рыбников превратились в нищих людей, которые просто-напросто не знали как им выжить. Дошло до того, что актер собирал бутылки и сдавал их, выручая за это хоть какие-то деньги.

22 октября 1990 года актер ушел из жизни, не дожив чуть больше месяца до своего 60-летия. На прощание с Рыбниковым пришло не так много человек, ведь о его кончине мало кто знал. А возможно, некоторые хотели запомнить его живым. На поминках по случаю 40 дней у Аллы Ларионовой разрывался домашний телефон от звонков, все хотели поздравить Николая Рыбникова с 60-летием, однако было уже поздно.

Уже после кончины актера друзья рассказывали, что, вероятнее всего, Ларионова любила Рыбникова даже больше, чем он ее. Ведь она всегда волновалась за его здоровье, принимала его извечную пессимистичность и выходила из мимолетных романов, выбирая только брак. Непростое совместное счастье Рыбниковой и Ларионовой длилось целых 33 года. Вряд ли два человека были бы вместе столько времени без большой любви.