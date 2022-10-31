Как аутист Энтони Хопкинс, будучи сыном пекаря, стал значимым актером своего поколения

В 2022 году Энтони Хопкинс будет праздновать свое 85-летие. Фильмография этого актера по-настоящему обширна — ведь он снялся в более чем 140 фильмах и продолжает оставаться востребованным и сегодня. У многих Хопкинс ассоциируется с Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят», у других — с папой римским из сериала «Два папы», а у третьих — с царем Одином из «Тора». Но мало кто знает о непростом жизненном пути актера, который часто сталкивался с трудностями и лишениями.