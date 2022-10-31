Как аутист Энтони Хопкинс, будучи сыном пекаря, стал значимым актером своего поколения
В 2022 году Энтони Хопкинс будет праздновать свое 85-летие. Фильмография этого актера по-настоящему обширна — ведь он снялся в более чем 140 фильмах и продолжает оставаться востребованным и сегодня. У многих Хопкинс ассоциируется с Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят», у других — с папой римским из сериала «Два папы», а у третьих — с царем Одином из «Тора». Но мало кто знает о непростом жизненном пути актера, который часто сталкивался с трудностями и лишениями.
- Энтони родился в небольшом уэльском городе в семье Мюриэл Энн и Ричарда Артура Хопкинса. Его отец был пекарем. Сам Хопкинс позднее говорил о том, что всякий раз, когда он думает, что является особенным, то сразу же вспоминает отца и его грубые и работящие руки.
- В годы учебы Энтони был настоящим сорвиголовой и учился так себе, в результате чего сменил несколько школ. Это время оставило на нем особый отпечаток, он признавался: «Я был плохим учеником, что делало меня постоянным объектом для насмешек и развило во мне комплекс неполноценности. Я вырос с абсолютным убеждением, что беспросветно глуп». Ко всему прочему, Хопкинс с детства страдал дислексией. Вот что он говорил по этому поводу: «Я учился паршиво. Был асоциален и не общался с другими детьми. Я не знал, что мне делать в школе. Возможно, из-за всего этого я и стал актером».
- В 15 лет мальчик случайно встретился с актером Ричардом Бертоном и попросил у него автограф. Под влиянием Бертона Энтони поступил в Уэльский королевский колледж музыки и драмы, который окончил в 1957 году. Кстати, много лет спустя Бертон и Хопкинс встретились вновь по одному рабочему моменту.
- Позднее будущий актер перебрался в Лондон, где поступил в Королевскую академию драматического искусства, окончив ее в 1963 году. Еще за год до начала учебы он впервые появился на театральных подмостках. А в 1965-м его заметил Лоуренс Оливье и пригласил присоединиться к Королевскому национальному театру в Лондоне. Там начинающий актер иногда заменял мэтра и даже, по меткому замечанию самого Оливье, ушел с одной его ролью, «как кошка с мышью в зубах». Именно Лоуренс Оливье научил молодого актера не переживать перед выходом на сцену.
- Несмотря на театральный успех, Энтони надоедало изо дня в день играть одно и то же, так что он дистанцировался от театра и занялся прощупыванием почвы для старта теле- и кинокарьеры. В 1967 году вышла короткометражка «Белый автобус», в которой он появился в дебютной кинороли, а уже спустя год, когда ему был 31 год, Хопкинс сыграл большую роль в фильме «Лев зимой», за которую был номинирован на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана. Параллельно он снимался и в телевизионных сериалах.
- В 1966 году Хопкинс женился на актрисе Петронелле Баркер. Спустя 2 года на свет появилась их дочь Эбигейл, ставшая для него единственным ребенком. Брак Энтони и Петронеллы продлился всего 6 лет. Размышляя о том периоде своей жизни, актер говорил: «Полагаю, я эгоист. Я не был хорошим мужем или отцом». Также он добавлял: «Дочь не хочет знать обо мне, но я надеюсь, что у нее все хорошо и с ней все в порядке». Связь между отцом и дочерью прервалась сразу после того, как актер покинул семью, чтобы жениться на другой. Эбигейл очень страдала по этому поводу.
- В 1973-м Хопкинс женился на Дженнифер Линтон. Она была помощником продюсера одного из фильмов, в котором снимался актер. В то время, когда они познакомились, Хопкинс все еще состоял в браке с Петронеллой, но близких отношений между ними уже не было. Хопкинс и Линтон прошли рука об руку весь путь стремительного подъема актера в Голливуде, вместе разделили радость от первой победы на «Оскаре».
- Несмотря на то что кинокритики отзывались о нем довольно хорошо, сам Хопкинс чувствовал, что одна его вредная привычка тормозит все развитие карьеры. Это озарение у него произошло в 1975 году, когда он проснулся в гостиничном номере и не мог вспомнить, как туда попал. Актер признавался: «Я разрушал себя в течение нескольких десятилетий. И только после того, как попрощался со своими демонами, я в полной мере смог насладиться актерским мастерством».
- После отказа от саморазрушительной жизни его карьера начала набирать бешеные обороты. В этот период он сыграл свои самые яркие роли в фильмах «Магия» (1978) и «Человек-слон» (1980). Не менее запоминающимся оказался его персонаж в «Смене времен года». Партнершей Хопкинса по фильму стала Ширли Маклейн — актер с ней не ладил и даже назвал ее самой отвратительной актрисой, с которой ему приходилось работать.
- В 1976 году Хопкинса удостоили наградой «Эмми» за фильм «Дело о похищении Линдберга», а через 5 лет отметили этой же премией за картину «Бункер». В 1987 году он получил звание командора ордена Британской империи, а спустя 6 лет обрел титул рыцаря-бакалавра, который дал ему право добавлять перед своим именем титул «сэр».
- Однако звездный час Хопкинса пришелся на начало 1990-х после выхода фильма «Молчание ягнят» (1991), в котором он снялся, когда ему было 53 года. Тогда агент позвонил Хопкинсу и сказал, что предлагают сценарий под названием «Молчание ягнят». Актер спросил: «Это что, какая-то детская история?» А после 10 минут чтения роли он перезвонил агенту со словами: «Это лучшее, что я когда-либо читал!» — и без раздумий принял решение сыграть в фильме.
- Тогда он получил признание и зрителей, и критиков. В 1992 году ему вручили «Оскар» за лучшую мужскую роль. При этом интересно, что общее время нахождения актера в кадре было незначительным — около 25 минут, он появился лишь в 21 % фильма. Впоследствии Энтони дважды воплощал образ Ганнибала Лектера в фильмах «Ганнибал» (2001) и «Красный дракон» (2002). В 2016-м актер сказал, что это было ошибкой — сниматься в сиквелах, — и добавил, что больше никогда не будет играть эту роль.
- Тем временем в 2002 году Хопкинс и его супруга Дженнифер решили развестись. Но, еще будучи в браке с ней, актер познакомился с колумбийкой Стеллой Аррояве во время шопинга в ее антикварном магазине. В 2003 году пара поженилась. Позднее актер признался, что Стелла буквально вытащила его из неудачного жизненного периода. Вот что он говорил о супруге: «Она с позитивом относится ко всему. От нее я научился тому, что нужно проживать жизнь такой, какая она есть». И еще: «Я привык делать все дела очень быстро, так как убежден, что мне все еще лет 45. Но когда я иду слишком быстро, то всегда падаю. Она напоминает мне о том, что не нужно так торопиться».
- В 2008 году Хопкинс принял участие в программе по похудению, а спустя 2 года потерял 36 кг. В одном из своих интервью он объявил, что у него диагностировали синдром Аспергера — расстройство аутистического спектра. По его словам, этот диагноз практически никак не повлиял на его жизнь: «Я был немного заторможенным, учась в школе. Поэтому мне приходилось много и усердно работать, чтобы стать успешным актером. Могу сказать, что у меня навязчивость в деталях. Я буду усердно работать, пока не изучу каждую строчку сценария. Однако я часто забываю вещи и моя голова забита лишними деталями. Мой отец был таким же».
- Однажды актер признался, что всю жизнь сочинял музыку. Он продолжил так: «Если бы я был достаточно умным в школе, то хотел бы поступить в музыкальный колледж. Но как бы то ни было, мне пришлось смириться с тем, что я стану актером». В 1986 году он даже выпустил сингл, а в 2007-м объявил о том, что временно покидает кино, чтобы гастролировать по миру с концертами. В 2012 году Хопкинс и вовсе выпустил целый музыкальный альбом.
- В 2003 году актер удостоился звезды на голливудской «Аллее славы». Тогда же в опросе, проведенном одним телеканалом, его поставили на 7-е место в списке 100 величайших кинозвезд. В 2006 году за особый вклад в кинематограф его наградили премией «Золотой глобус», а в 2008-м — BAFTA.
- В 2005 году Хопкинс сыграл в биографическом фильме «Самый быстрый „Индиан“» о мотогонщике и изобретателе Берте Монро. Кстати, именно эту роль он назвал своей любимой и одновременно с этим самой простой, так как он и его герой Монро имеют схожие взгляды на жизнь.
- В 2011 году актер появился в супергеройском фильме «Тор» в роли бога Одина. В 2013-м повторил свою роль в «Тор-2: Царство тьмы», а в 2017 году — в «Тор: Рагнарёк». В 2012 году он произвел неизгладимое впечатление своей работой в фильме «Хичкок», где предстал в образе режиссера Альфреда Хичкока, составив великолепный тандем с Хелен Миррен. Спустя год появился в комедийном боевике «РЭД-2», а в 2017-м снялся в боевике «Трансформеры: Последний рыцарь».
- Период с 2019 года называют «возрождением карьеры Энтони Хопкинса». Именно тогда он снялся в картине «Два папы» в роли Папы Римского Бенедикта XVI. Фильм завоевал высокую оценку критиков, а сам актер получил номинации на премии «Оскар» (кстати, 5-ю номинацию за всю свою карьеру), «Золотой глобус» и BAFTA.
- Второй в жизни «Оскар» ему удалось получить за роль в фильме «Отец». В нем он блистательно воплотил образ человека, борющегося с деменцией. Кстати, Хопкинс стал самым возрастным актером, получившим эту награду, — на тот момент ему было 83 года. Сам актер не присутствовал на церемонии, так как не ожидал, что победа будет за ним. На следующий день он выложил в соцсети видео, в котором поблагодарил всех.
- Хопкинс неравнодушен к изобразительному искусству. Пару лет назад его жена обнаружила старые рисунки супруга и подвигла его возобновить рисование. Хопкинс даже успешно продает свои картины.
- Хопкинс признался, что с возрастом ему гораздо легче играть, к тому же если у актера есть на 99,99 % идеальный сценарий, то ему вовсе ничего не надо делать.
- Актер хранит в телефоне свою фотографию школьных лет. Она помогает ему философствовать о различных невзгодах и препятствиях, которые были на его жизненном пути. В одном из интервью он сказал: «Когда я смотрю на нее, то думаю: „Малыш, а у нас с тобой ведь все хорошо!“» — и добавил, что так и назовет свои мемуары, если когда-нибудь все-таки напишет их.
- В 84 года актер сыграл в фильме «Сын» (2022), который зрители назвали удивительным.
- На вопрос, нравится ли ему роскошь, сэр Энтони Хопкинс ответил так: «Не особенно. Мне нравится хорошо поесть, но я не хожу на открытие новых ресторанов или что-то в этом роде. Мне нравится усердно работать, я хожу в спортзал и держу себя в форме».
- Его супруга вечно беспокоится о том, что он слишком много работает. На это он ей отвечает: «Я выйду на пенсию, когда выпадут зубы и волосы. Я не вижу смысла сидеть и тупо пялиться в телевизор».
Какие фильмы с участием Энтони Хопкинса у вас самые любимые?
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