Как после «Сумерек» Тейлор Лотнер забил на тренажерку, наслушался всякого, но стал счастливее

Персонажи и актеры из кинофраншизы «Сумерки» завоевали сердца множества фанатов. И особенно Тейлор Лотнер в роли волка-оборотня Джейкоба Блэка. Его мускулистая фигура вызвала особый восторг, но мало кто знает, какие трудности пришлось преодолеть Лотнеру, чтобы достичь таких результатов. Сейчас он решил поделиться своим опытом и рассказать о том, какие испытания ему пришлось пройти, чтобы достичь такой физической формы.

Ему пришлось сильно измениться для роли

Тейлор Лотнер воплотил роль Джейкоба Блэка в знаменитой вампирской саге и предпринял значительные усилия, чтобы продемонстрировать физическую трансформацию своего персонажа от обычного подростка до волка-оборотня.

Он и понятия не имел, что со временем его образ начнет создавать проблемы

После съемок в «Сумерках» Тейлор рассказал, насколько ему было трудно принять тот факт, что женщины стали воспринимать его просто как обладателя красивого тела. «Когда я начал сниматься в саге, мне было 16 лет, а закончил в 20. И все запомнили моего персонажа как того парня, который постоянно ходил без рубашки. Я раздевался каждую секунду. И тогда я не осознавал, что впоследствии это наложит сильный отпечаток на мое восприятие моего образа тела».

Тело Джейкоба Блэка потребовало огромных усилий со стороны актера

Для «Новолуния» актеру было необходимо серьезно преобразить свое тело, чтобы из тощего мальчика стать воплощением идеала для всех подростков. Он вынужден был употреблять 3 200 калорий в день и посещать тренажерный зал 5 раз в неделю.

Лотнер признался, что такие изменения негативно сказались на его организме

Вспоминая съемки, Лотнер не скрывает, что сага была «всей его жизнью». «В первом фильме я весил 64 кг, а в „Новолунии“ уже 80. Так что это не мое настоящее тело. Мне пришлось упорно работать, чтобы получить его, и еще больше, чтобы остаться в прежней форме».

После того как его буквально заставляли качаться по 5 дней в неделю, у него появилось отвращение к спорту и он вообще перестал заниматься.

«А что происходит, когда ты перестаешь появляться в зале? Да, у тебя исчезают кубики пресса, а твое тело начинает походить на нормальное», — поделился Лотнер. После того как он перестал заниматься спортом, его тело изменилось, и вскоре фанаты начали сравнивать его фотографии в период «Сумерек» и позже. И эта постоянная критика в итоге привела к тому, что у Тейлора начались психологические проблемы. «Я думал, что выгляжу вполне себе ничего, а потом по интернету стали разгуливать мои коллажи „до“ и „после“. Меня загнобили за то, что я просто стал нормальным».

Но актер научился любить свое тело, каким бы оно ни было

«Внешность не сделает вас счастливыми, — говорит Лотнер. — Не стоит думать, что если вы потеряете 10 кг или наберете мышечную массу, то, посмотрев на себя в зеркало, вы внезапно почувствуете себя счастливым. Счастье достигается совсем другими путями». Возможно, Тейлор и потерял былую славу, зато сейчас у него в жизни все хорошо. Столкнувшись с критикой и осуждением, он приобрел уверенность в себе и восстановил здоровье — как физическое, так и душевное. А разве это не главное?

