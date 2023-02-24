Как сейчас выглядят 12 актеров, на которых мы засматривались в культовых боевиках

Многие выросли на боевиках с VHS, в которых крутые парни спасали мир и боролись с несправедливостью — в общем, отжигали. Мы вспомнили наших любимых актеров и посмотрели, какими они стали сейчас.

1. Том Круз (60 лет)

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Звезда «невыполнимых миссий» и обладатель 3 премий «Золотой глобус» Том Круз до сих пор продолжает активно сниматься в фильмах. В прошлом году вышел «Топ Ган: Мэверик», где актер исполнил главную роль. В 2023–2024 годах выйдут новые части франшизы «Миссия невыполнима».

2. Кевин Костнер (68 лет)

Актер запомнился нам в разных амплуа: от Робин Гуда до телохранителя. «Танцующий с волками», его дебютный фильм в качестве режиссера, получил 7 «Оскаров». Сейчас Костнер работает над фильмом-вестерном «Горизонт», в котором он является как режиссером, так и исполнителем главной роли.

3. Уэсли Снайпс (60 лет)

Главный истребитель вампиров в кинотрилогии «Блэйд» со временем перестал появляться в главных ролях. Из относительно недавних проектов стоит упомянуть роли в боевике «Неудержимые-3» и биографическом фильме «Меня зовут Долемайт».

4. Венсан Кассель (56 лет)

Молодой Кассель запомнился нам в фильме «Ненависть», а также в роли Добермана. Венсан давно перерос французское кино и стал всемирно известным актером, снявшись в фильмах «Двенадцать друзей Оушена», «Черный лебедь» и других. В этом году выйдут 2 фильма, в которых Кассель сыграет Атоса из «Трех мушкетеров».

5. Боло Йен (76 лет)

Вы наверняка помните Боло в боевиках с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом: он часто исполнял роль антагониста. Боло — культурист и мастер боевых искусств. В 2008 году актер ушел из кино. Однако в 2015-м он снялся в казахстанском боевике «Бриллиантовый картель».

6. Питер Уэллер (75 лет)

Больше всего известный нам по роли Робокопа Питер Уэллер продолжает достаточно активно сниматься в фильмах и сериалах, несмотря на свой почтенный возраст. Помимо прочего, у актера есть ученая степень по истории искусства. А в прошлом году Уэллер снялся в документальном фильме «В поисках завтра».

7. Роберт Патрик (64 года)

Роберт Патрик, сыгравший «жидкого» терминатора и агента ФБР в «Секретных материалах», за свою карьеру снялся в десятках фильмов и сериалов. Хотя он получил известность благодаря ролям второго плана, его персонажи отличались и запоминались своей харизмой. В прошлом году вышел сериал «Миротворец», где Патрик сыграл одну из главных ролей.

8. Шон Бин (63 года)

В молодости Шон Бин играл в сериалах про стрелка Шарпа по романам Бернарда Корнуэлла. Затем уже пошли звездные роли Боромира в кинотрилогии «Властелин колец» и Эддарда Старка в «Игре престолов». В 2022 году актер получил премию BAFTA за главную роль в мини-сериале «Срок».

9. Лэнс Хенриксен (82 года)

Лэнс Хенриксен запомнился нам по роли андроида Бишопа в фильмах о «Чужих» и детектива в «Терминаторе». Актер часто снимается в жанре научной фантастики, боевиках и фильмах ужасов. Он также озвучивает мультфильмы и компьютерные игры.

10. Норман Ридус (54 года)

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Норман Ридус сыграл одну из главных ролей в боевике «Святые из Бундока» и его сиквеле. Он также снялся в сериале «Ходячие мертвецы» и послужил прототипом персонажа в видеоигре. С 2016 года актер встречается с актрисой Дианой Крюгер, в 2018-м у них родилась дочь.

11. Робин Шу (62 года)

Больше всего Робин Шу известен нам по роли Лю Кана в боевиках «Смертельная битва» по мотивам игр Mortal Kombat. К сожалению, после 2014 года Робин нигде не снимался. Он владеет боевыми искусствами и тренировал Миллу Йовович для ее роли в фильме «Обитель зла».

12. Джейсон Флеминг (56 лет)