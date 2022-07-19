Как выглядят дети 18 звезд, чья слава еще не так давно не знала конца и края

В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Сегодня многие из них все так же занимаются любимым делом (а некоторые все так же преуспевают в нем), но при этом каждый уже давно успел остепениться и обзавестись семьей и детьми. И их чада, кажется, не только унаследовали, но и преумножили шарм и обаяние своих звездных родителей.