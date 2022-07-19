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Как выглядят дети 18 звезд, чья слава еще не так давно не знала конца и края

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В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Сегодня многие из них все так же занимаются любимым делом (а некоторые все так же преуспевают в нем), но при этом каждый уже давно успел остепениться и обзавестись семьей и детьми. И их чада, кажется, не только унаследовали, но и преумножили шарм и обаяние своих звездных родителей.

Мы в ADME решили разузнать, как выглядят дети 18 знаменитостей, от которых словно еще вчера фанател каждый второй.

Дилан, сын Памелы Андерсон

© Gary Gershoff / WireImage / Getty Images, AP/Associated Press/East News

Джеймен, сын Брайана Краузе

Джек, сын Вэла Килмера

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джулиан, сын Сами Насери

Стелла, дочь Дженнифер Грей

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Джек, сын Пола Радда

Стелла, дочь Антонио Бандераса

AP/Associated Press/East News, Eric Catarina/Allpix Press/East News

Аннализ, дочь Джейми Фокса

LCLA/Broadimage/Broad Image/East News

Энни, дочь Гленн Клоуз

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Джон Оуэн, сын Роба Лоу

Джая, дочь Лоры Дерн

VALERIE MACON/AFP/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Майло, сын Лив Тайлер

Дикон, сын Райана Филлиппа

Invision/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Эверли Бэр, сын Энтони Кидиса

Кори, дочь Снуп Догга

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Ник, сын Халка Хогана

Тали, дочь Энни Леннокс

Wiese / FaceToFace / REPORTER / East News, Invision/Invision/East News

Кристофер, сын Жан-Клода Ван Дамма

Кто из героев нашей подборки, на ваш взгляд, больше всего похож на своих знаменитых родителей?

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AdMe/Кино/Как выглядят дети 18 звезд, чья слава еще не так давно не знала конца и края
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