Как выглядят дети 18 звезд, чья слава еще не так давно не знала конца и края
В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Сегодня многие из них все так же занимаются любимым делом (а некоторые все так же преуспевают в нем), но при этом каждый уже давно успел остепениться и обзавестись семьей и детьми. И их чада, кажется, не только унаследовали, но и преумножили шарм и обаяние своих звездных родителей.
Мы в ADME решили разузнать, как выглядят дети 18 знаменитостей, от которых словно еще вчера фанател каждый второй.
Дилан, сын Памелы Андерсон
Джеймен, сын Брайана Краузе
Джек, сын Вэла Килмера
Джулиан, сын Сами Насери
Стелла, дочь Дженнифер Грей
Джек, сын Пола Радда
Стелла, дочь Антонио Бандераса
Аннализ, дочь Джейми Фокса
Энни, дочь Гленн Клоуз
Джон Оуэн, сын Роба Лоу
Джая, дочь Лоры Дерн
Майло, сын Лив Тайлер
Дикон, сын Райана Филлиппа
Эверли Бэр, сын Энтони Кидиса
Кори, дочь Снуп Догга
Ник, сын Халка Хогана
Тали, дочь Энни Леннокс
Кристофер, сын Жан-Клода Ван Дамма
Кто из героев нашей подборки, на ваш взгляд, больше всего похож на своих знаменитых родителей?
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