10 принципов Гвинет Пэлтроу, которая объявила бойкот всем стандартам и решила стареть с достоинством

Белокурая красотка, которую зрители полюбили благодаря ее ролям в фильмах «Влюбленный Шекспир» и «Осторожно, двери закрываются», в 2023 году отметила 51-летие. И, глядя на актрису, невозможно не отметить, какой сияющей и энергичной она выглядит. Мы обратились к интервью Гвинет и выяснили, какие принципы помогают ей оставаться на плаву.

Стереотипы о возрасте мешают жить

Album Online / East News , Touchstone Pictures / American Empirical Pictures/Collection Christophel / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Лишь разменяв 6-й десяток, знаменитость осознала, что переживания по поводу возраста яйца выеденного не стоят. Она рассказывала: «Я помню, когда мне исполнилось 30, я решила, что нужно срочно выйти замуж и родить ребенка. Но на тот момент у меня не было серьезных отношений, и я подумала: „Я разочаровываю своих родителей“. Ведь я не нашла своего биржевого маклера или адвоката. Когда тебе 20, ты считаешь, что серьезная жизнь начнется с 30 лет. А к 40 годам мне просто стало страшно». Также она добавляла: «А когда я перешагнула 40-й рубеж, у меня произошло своего рода обновление программного обеспечения. Я заметила разницу в своем отношении к самой себе. И с годами оно только улучшалось. Одна знаменитая женщина мне тогда сказала, что чем старше становишься, тем меньше тебе волнуют какие-то там представления других людей о возрасте. Это правда».

У женщин должно быть право на старение

Пэлтроу считает, что в нашем обществе царят двойные стандарты относительно старения. Если мужчина обзавелся морщинами и седыми волосами, то люди называют его красавчиком. Но если такие же возрастные признаки появились у женщины, то ее будто сбрасывают со счетов. «Мы, женщины, тоже хотим стареть с достоинством! Кому вообще в голову пришла такая идея, что мы должны быть заморожены во времени?» — недоумевает знаменитость.

А как именно стареть, каждая должна решить сама

Vogue / Ferrari Press / East News

«Это личное дело каждой женщины — как стареть. Кто-то хочет работать над своей внешностью, а кто-то желает быть милой бабушкой и вообще не париться ни о чем», — утверждает Гвинет. Сама блондинка никогда не скрывала, что опробовала разные косметические процедуры. «Помню, как я впервые пришла к врачу вколоть ботокс. Как же мне было неловко! Я думала: „Я просто ходячий стереотип!“», — делилась она. Но потом Пэлтроу решила, что стыдиться здесь нечего. «Я не стану давать указания, кому что делать или не делать. Одни женщины против таких процедур, другим же они нравятся. Не вижу необходимости осуждать выбор других, каким бы он ни был».

Менопауза — не приговор

BauerGriffin / MediaPunch / Associated Press / East News

Пэлтроу хочет, чтобы тема менопаузы перестала быть табуированной. «Это не какой-то грязный секрет, это прекрасный процесс», — утверждает она. «Из-за климакса западные женщины чувствуют себя невидимыми и пристыженными. В других культурах дела обстоят иначе. Я не хочу, чтобы женщины чувствовали себя несчастными во время прохождения этой красивой биологической главы». При этом знаменитость считает, что ответственность за искоренение предубеждений о менопаузе лежит на самих женщинах. «Мы должны сплотиться в этом вопросе. Если мы сами будем унижать себя во время климакса, проблема не решится. А вот если при первых его проявлениях говорить „Я через столько прошла. Я сейчас намного интереснее, чем 20 лет назад. Я полна любви“, то мы изменим правила игры». К слову, в этой статье мы рассказывали о других звездах, которые считают, что менопауза совсем не повод ставить на себе крест.

Нельзя сравнивать себя с другими женщинами

Aaron P / bauergriffin.com / East News

Знаменитость заявила, что твердо придерживается этого принципа: никогда не сопоставлять свою внешность с обликом другой женщины. Особенно если она находится в другом возрастном диапазоне. Такие сравнения деструктивны, по мнению Гвинет. Она поделилась: «Если я посмотрю на какую-то 28-летнюю красотку в соцсети и подумаю, что мой живот выглядит совсем иначе, то я просто впаду в депрессию. Так что я решила для себя, что нужно абстрагироваться от этого всего». И хотя у актрисы имеются странички в соцсетях, ради своего ментального благополучия она старается появляться там пореже. «Я бы вообще их не вела, но все-таки это часть работы, да и хочется быть в курсе всех новостей», — говорит звезда.

Здоровый образ жизни превыше всего

Когда знаменитость спросили, какие советы по поводу красоты она дает своей 19-летней дочери, она ответила, что объясняет ребенку важность правильного питания и физических нагрузок: «Эти вещи влияют не только на то, как вы будете выглядеть с годами, но и как будете себя чувствовать». Что касается самой Гвинет, то она регулярно тренируется по программам Трейси Андерсон и очень много ходит пешком. «Я так это люблю! Гулять, гулять и еще раз гулять! Кто-то мне однажды сказал: „Ходьба объединяет душу и тело“. И я в это верю», — делится блондинка.

Не стоит обращать внимания на хейтеров

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Однажды журнал Star Magazine составил рейтинг самых ненавистных знаменитостей, и Гвинет его возглавила. Когда актрисе об этом сообщили, она была в шоке. Но не потому, что оказалась на первой строчке антирейтинга. Она удивилась, как непоследовательно мнение общественности: «Вау. Почти в одно и то же время меня поставили на первое место в списке самых красивых знаменитостей и списке самых ненавистных. Я так и не поняла, любят меня или презирают». Потому артистка старается не реагировать на критику. Она говорит: «Иногда меня может что-то задеть, когда я утомлена или подавлена. Но я не потеряю из-за этого сон. Мое дело — идти своим путем и извлекать свои уроки. Какая разница, что говорят другие?»

Критике тела тоже не нужно потакать

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

В 2002 году знаменитость вышла на красную дорожку в платье от Alexander McQueen, и ее образ облили грязью все, кому не лень. Но больше всего критиковали ее грудь, которая, по мнению злопыхателей, выглядела не особо эстетично без бюстгальтера. Если в 2013 году актриса все еще шла на поводу у общественности, утверждая, что ей действительно следовало надеть лифчик, то в 2021 году Гвинет решила осудить критику тела: «Ох, как ненавидели этот образ. Отходила я долго. Все-таки люди могут быть очень жестокими». А в 2023 году дочь актрисы Эппл примерила это же платье, и Гвинет опубликовала ее снимок в своей соцсети, намекая, что давно отпустила эту ситуацию.

Мода меняется, стиль вечен

© MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Пэлтроу утверждает, что особо за модой не следит. «Силуэты меняются, уровень талии поднимается, брюки становятся другими, а я по-прежнему одеваюсь в одном стиле. Просто. Минималистично. Не знаю, как бы я назвала свой стиль, но это что-то вроде преппи с дополнениями». Актрисе несложно поверить, ведь она действительно остается верна любимым образам. Например, пару лет назад она вышла в свет точно в таком же костюме, что носила в 1996 году. Причем это был не один и тот же комплект. А в этой статье вы найдете знаменитостей, которые не стесняются выходить на публику в одних и тех же нарядах.

Ко всему нужно относиться проще

ABC / Ferrari Press / East News

Пользователи сети остались в восторге, когда актриса сказала, что подпирает «Оскаром» дверь. Но, судя по всему, знаменитость делает это не для того, чтобы как-то обесценить желанную для любой кинозвезды награду, а чтобы напомнить себе, что стоит относиться проще ко многим вещам. «Как только я выиграла статуэтку, это привело меня к небольшому кризису идентичности. Мол, главный приз в кармане, к чему стремиться дальше? Это было тяжело, и я оказалась дезориентирована. А такое состояние, по моему мнению, очень вредно для здоровья», — объяснила Гвинет.

Премия «Оскар» — это, конечно, круто, но ее значимость непомерно раздута. Отсутствие этой награды у актера не является показателем его бездарности. А наличие хоть и гарантирует высокие гонорары, но не обещает зрительскую любовь. В этой статье мы писали, почему к самой престижной кинопремии из года в год появляется все больше вопросов. Как у критиков, так и у публики.