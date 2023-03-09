Как бы выглядел состав культового фильма «Титаник», если бы киношники решили снять ремейк в 2023 году
Фильм «Титаник» сумел завоевать сердца миллионов зрителей и до сих пор остается любимым для многих. Мы успели соскучиться по тем ярким эмоциям, что смогла подарить нам эта история. И с помощью нейросети решили пофантазировать и подобрать каст актеров, который смог бы принять участие в новой версии кинокартины.
Джек Доусон — Лиам Хемсворт
Роза Дьюитт Бьюкейтер — Эль Фэннинг
Роза Дьюитт Бьюкейтер в пожилом возрасте — Мэгги Смит
Каледон Хокли — Зак Эфрон
Руфь Дьюитт Бьюкейтер — Джулианна Мур
Маргарет «Молли» Браун — Мелисса Маккарти
Фабрицио Де Росси — Тимоти Шаламе
Брок Лаветт — Мэттью Льюис
Томас Эндрюс — Леонардо Ди Каприо
Капитан Эдвард Смит — Колин Ферт
Джозеф Брюс Исмей — Дэниел Дэй-Льюис
Любите фильм «Титаник»? У нас есть еще несколько занимательных статей об этой киноленте:
- Как на самом деле выглядел внутри «Титаник», о котором мы знаем из кино
- Как спустя 24 года выглядят актеры, сыгравшие в фильме «Титаник»
- 11 киноляпов в «Титанике», которые заметили только самые преданные фанаты
- Мы посмотрели на отношения Роуз и Джека без розовых очков и поняли, что любовью в «Титанике» вообще не пахло
- 15 фактов о съемках культового «Титаника», которые заставят даже самое закаленное сердце пропустить парочку ударов
Фото на превью 20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News, face to face / Reporter / East News
AdMe/Кино/Как бы выглядел состав культового фильма «Титаник», если бы киношники решили снять ремейк в 2023 году
Поделиться этой статьёй