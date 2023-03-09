Как бы выглядел состав культового фильма «Титаник», если бы киношники решили снять ремейк в 2023 году

Фильм «Титаник» сумел завоевать сердца миллионов зрителей и до сих пор остается любимым для многих. Мы успели соскучиться по тем ярким эмоциям, что смогла подарить нам эта история. И с помощью нейросети решили пофантазировать и подобрать каст актеров, который смог бы принять участие в новой версии кинокартины.

