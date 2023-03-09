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Как бы выглядел состав культового фильма «Титаник», если бы киношники решили снять ремейк в 2023 году

Кино
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Фильм «Титаник» сумел завоевать сердца миллионов зрителей и до сих пор остается любимым для многих. Мы успели соскучиться по тем ярким эмоциям, что смогла подарить нам эта история. И с помощью нейросети решили пофантазировать и подобрать каст актеров, который смог бы принять участие в новой версии кинокартины.

Джек Доусон — Лиам Хемсворт

Роза Дьюитт Бьюкейтер — Эль Фэннинг

face to face / Reporter / East News

Роза Дьюитт Бьюкейтер в пожилом возрасте — Мэгги Смит

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Каледон Хокли — Зак Эфрон

Руфь Дьюитт Бьюкейтер — Джулианна Мур

20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News

Маргарет «Молли» Браун — Мелисса Маккарти

20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News

Фабрицио Де Росси — Тимоти Шаламе

face to face / Reporter / East News

Брок Лаветт — Мэттью Льюис

20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News

Томас Эндрюс — Леонардо Ди Каприо

Капитан Эдвард Смит — Колин Ферт

Image supplied by Capital Pictures / EAST NEWS

Джозеф Брюс Исмей — Дэниел Дэй-Льюис

Любите фильм «Титаник»? У нас есть еще несколько занимательных статей об этой киноленте:

Фото на превью 20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / East News, face to face / Reporter / East News
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AdMe/Кино/Как бы выглядел состав культового фильма «Титаник», если бы киношники решили снять ремейк в 2023 году
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