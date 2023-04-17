Мы решили пофантазировать и отдали культовые роли голливудским актерам. Уверены, они бы с ними справились

Многие из нас уже до дыр засмотрели такие вечные фильмы, как «Вокзал для двоих», «Вам и не снилось», «Родня», «Бриллиантовая рука». Пожалуй, будет сложно представить себе кого-то из сегодняшних голливудских звезд в образе героев этих картин. Но мы попытались сделать это с помощью искусственного интеллекта.