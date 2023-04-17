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Мы решили пофантазировать и отдали культовые роли голливудским актерам. Уверены, они бы с ними справились

Кино
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Многие из нас уже до дыр засмотрели такие вечные фильмы, как «Вокзал для двоих», «Вам и не снилось», «Родня», «Бриллиантовая рука». Пожалуй, будет сложно представить себе кого-то из сегодняшних голливудских звезд в образе героев этих картин. Но мы попытались сделать это с помощью искусственного интеллекта.

Вера, «Вокзал для двоих» — Гвинет Пэлтроу

Зина, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джулия Робертс

Роман, «Вам и не снилось» — Тимоти Шаламе

Нелли Леднева, «Большая перемена» — Энн Хэтэуэй

Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джим Керри

Катя Снегирева, «Афоня» — Эмма Уотсон

Семен Горбунков, «Бриллиантовая рука» — Вигго Мортенсен

Татьяна Левченко, «Весна на Заречной улице» — Кира Найтли

Иван, «Чародеи» — Джаред Лето

Нестор Петрович, «Большая перемена» — Леонардо Ди Каприо

Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания» — Кейт Уинслет

Мария Васильевна, «Родня» — Мерил Стрип

Ольга, «Зимняя вишня» — Хилари Суэнк

Саша Савченко, «Весна на Заречной улице» — Брэдли Купер

Людмила, «Москва слезам не верит» — Натали Портман

Таня Зайцева, «Интердевочка» — Кэмерон Диас

Лариса Ивановна, «Мимино» — Дженнифер Лопес

Ну а посмотреть на другие чудеса от искусственного интеллекта можно здесь:

Фото на превью Вокзал для двоих / Мосфильм, Интердевочка / Мосфильм
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AdMe/Кино/Мы решили пофантазировать и отдали культовые роли голливудским актерам. Уверены, они бы с ними справились
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