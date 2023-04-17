Мы решили пофантазировать и отдали культовые роли голливудским актерам. Уверены, они бы с ними справились
Многие из нас уже до дыр засмотрели такие вечные фильмы, как «Вокзал для двоих», «Вам и не снилось», «Родня», «Бриллиантовая рука». Пожалуй, будет сложно представить себе кого-то из сегодняшних голливудских звезд в образе героев этих картин. Но мы попытались сделать это с помощью искусственного интеллекта.
Вера, «Вокзал для двоих» — Гвинет Пэлтроу
Зина, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джулия Робертс
Роман, «Вам и не снилось» — Тимоти Шаламе
Нелли Леднева, «Большая перемена» — Энн Хэтэуэй
Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — Джим Керри
Катя Снегирева, «Афоня» — Эмма Уотсон
Семен Горбунков, «Бриллиантовая рука» — Вигго Мортенсен
Татьяна Левченко, «Весна на Заречной улице» — Кира Найтли
Иван, «Чародеи» — Джаред Лето
Нестор Петрович, «Большая перемена» — Леонардо Ди Каприо
Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания» — Кейт Уинслет
Мария Васильевна, «Родня» — Мерил Стрип
Ольга, «Зимняя вишня» — Хилари Суэнк
Саша Савченко, «Весна на Заречной улице» — Брэдли Купер
Людмила, «Москва слезам не верит» — Натали Портман
Таня Зайцева, «Интердевочка» — Кэмерон Диас
Лариса Ивановна, «Мимино» — Дженнифер Лопес
Ну а посмотреть на другие чудеса от искусственного интеллекта можно здесь:
- Мы решили немного похулиганить и представили, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в фильмах из нашего детства
- Как выглядели бы персонажи любимых советских фильмов, если бы их играли звезды Голливуда
- Мы превратили любимых мультгероев в людей, и они могли бы легко сместить с пьедестала голливудских звезд
Фото на превью Вокзал для двоих / Мосфильм, Интердевочка / Мосфильм
AdMe/Кино/Мы решили пофантазировать и отдали культовые роли голливудским актерам. Уверены, они бы с ними справились
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