Мы сравнили, как разные актеры исполнили роли исторических личностей, и устали спорить, кто круче

Каждый актер вносит в роль что-то очень личное. Многие могут сыграть одного персонажа, но это будут совершенно разные герои. Легендарный король в разных фильмах может выглядеть как мужественным мачо, так и трусливым подлецом. Мы решили сравнить, как разным звездам удалось показать одну и ту же историческую личность.

Королева Виктория

Ее Величество не раз становилась героиней фильмов. Одна из самых ярких и романтичных картин — «Молодые годы королевы», главную роль в которой исполнила 16-летняя Роми Шнайдер. Виктория предстает в фильме прелестной, умной, любознательной и чувствительной девушкой, которая искренне влюбляется в своего будущего мужа.

Актриса Джуди Денч дважды сыграла королеву. Первый раз — в картине «Миссис Браун» 1997 года. Виктория здесь — несчастная женщина, только что потерявшая мужа. Ее слуга, мистер Джон Браун, обожающий ее, возвращает королеву к жизни, но эти отношения создают скандальную ситуацию и могут привести к кризису монархии. Второй раз Денч исполнила роль Ее Величества в фильме «Виктория и Абдул». В этой ленте Виктория — железная леди, которая становится человечнее после того, как начинает дружить с молодым индусом.

В 2009 году на экраны вышла картина «Молодая Виктория» с Эмили Блант в главной роли. В ней рассказывается о том, как на наследницу престола давят ее родственники, надеясь подчинить своей воле. Но свободолюбивая принцесса осознает свое истинное предназначение и, всемерно поддерживаемая любимым человеком, решительно вступает в схватку за свое право стать самостоятельной личностью.

Винсент Ван Гог

Судьба великого художника интересовала многих кинематографистов. Первый фильм о Ван Гоге — «Жажда жизни» — вышел в 1956 году, главную роль сыграл Кирк Дуглас. Его герой — архетипичный измученный гений. Одержимость живописью в сочетании с психическим заболеванием ведут его к несчастливой жизни, полной неудач и бесплодных отношений.

В 2010 году на экраны вышел документально-драматический фильм «Ван Гог: Портрет, написанный словами», где художника сыграл Бенедикт Камбербэтч. Каждое слово, сказанное актерами в этом фильме, взято из писем, которые Ван Гог отправлял своему младшему брату Тео и другим людям. Получился сложный портрет утонченного, цивилизованного и вместе с тем измученного человека.

В фильме «Ван Гог. На пороге вечности» (2018) роль художника исполнил Уиллем Дефо. Его герой тоже морально истощен, но отличается более философским взглядом на мир.

Казанова

В 1992 году темпераментного итальянца в картине «Возвращение Казановы» сыграл Ален Делон. Его герой уже немолод, и его любовные похождения остались в прошлом. Но он не может смириться с тем, что его время ушло. В одноименном фильме 2005 года Казанову сыграл Хит Леджер. Получилась отличная комедия о том, как легендарный обольститель наконец-то влюбился в девушку, на которую не подействовали его чары.

Царица Горго

Историю о 300 спартанцах экранизировали дважды. Первый раз — в 1962 году, тогда Горго, жену царя Леонида, сыграла Анна Синодину. Царице в этом фильме отведена небольшая роль — она всего лишь преданная супруга. В 2006 году вышла еще одна картина о спартанцах, и роль Горго досталась Лине Хиди. Здесь царица куда более влиятельна. Например, именно она пыталась убедить глав других полисов оказать поддержку Леониду.

Коко Шанель

В 2009 году вышли сразу 2 фильма о модельере. В картине «Коко до Шанель» главную роль играет Одри Тоту, ее героиня — юная неопытная девушка, только пробивающая себе путь к славе. Фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский» с Анной Муглалис в главной роли рассказывает историю любви двух неординарных людей и создания легендарных духов Chanel № 5.

Мария Склодовская-Кюри

Биография Марии Кюри впервые была экранизирована в 1943 году. В фильме «Мадам Кюри» главную роль играет Грир Гарсон. Легенда науки предстает очаровательной студенткой, в которую влюбляется опытный физик и признанный холостяк Пьер Кюри. В картине «Опасный элемент» (2019) научному открытию Марии уделено гораздо больше внимания. Это, по сути, рассуждение о том, чего же больше оно принесло человечеству: пользы или горя. В роли ученого — Розамунд Пайк.

Генрих V

Генрих V стал одним из самых известных героев Шекспира, а вслед за великим поэтом за историю великого короля взялись и кинематографисты. Одним из первых стал британский режиссер и актер Кеннет Брана. Он же и сыграл главную роль в своем фильме «Генрих V: Битва при Азенкуре». И некоторые зрители небезосновательно считают его работу лучшей.

В 2012 году на экраны вышла картина «Генрих V» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Его герой — дерзкий и эффектный. Он открыт зрителям, и они легко считывают его эмоции. Король в этой ленте выглядит еще и очень человечным.

В 2019 году вышла картина «Король», где роль Генриха исполнил Тимоти Шаламе. Актер, который блестяще играет травмированных молодых людей, изображает своего героя грустным мальчиком, который пытается скрыть свои чувства за угрюмой суровостью.

Генрих VIII

О Генрихе VIII, сменившем 6 жен, снято множество фильмов. Актер Чарльз Лоутон играл короля дважды — в картине 1933 года «Частная жизнь Генриха VIII» и в ленте «Малышка Бесс», вышедшей на 20 лет позднее. За первую он даже получил «Оскар». Его Генрих получился человечным и даже слегка хулиганистым. Британец Кит Мичелл тоже сыграл знаменитого короля дважды: в сериалах «Шесть жен Генриха VIII» и «Елизавета, королева Англии» (эпизодическая роль). Его Генрих вышел таким, каким его привыкли видеть, — жестоким и властным. Один из самых ярких образов на экране воплотил Эрик Бана в картине 2008 года «Еще одна из рода Болейн». Его герой получился очень привлекательным и страстным мужчиной.

Елизавета Батори

Елизавета Батори вошла в историю как Кровавая графиня. Легенда о ней не раз вызывала интерес кинематографистов. В фильме «Братья Гримм» Батори была прототипом сказочной злой королевы, заманивающей молоденьких девушек, чтобы сохранить молодость. Сыграла эту героиню Моника Беллуччи. В 2008 году вышла драма «Кровавая графиня — Батори» с Анной Фрил в главной роли. Создатели ленты попытались выяснить историческую правду и представили Елизавету как дворянку из влиятельного рода, проводившую независимую политику. За это ее подвергли ужасным гонениям, а большинство улик против нее было сфальсифицировано.

Маргарита Валуа

Трагичная история королевы впервые была экранизирована в 1944 году, Маргариту сыграла звезда французского кино Жанна Моро, у которой получилось создать очень чувственный образ. В 1994 году роль королевы Марго исполнила Изабель Аджани. Ее героиня вышла более трагичной и глубокой, чем у предшественницы.

Никола Тесла

В сериале «Убежище» (2008–2011) роль Теслы исполняет Джонатон Янг. Особенность этого фильма в том, что Тесла в нем еще и вампир. В 2020 году вышел биографический фильм «Тесла», в главной роли снялся Итан Хоук. Там гораздо больше внимания уделено открытиям ученого.

Олимпиада

Несмотря на то, что жизнь Александра Македонского, самого известного царя Древней Македонии, была полна ярких событий, о нем снято не так много фильмов. 2 самых известных — «Александр Великий» (1956) Роберта Россена и «Александр» (2004) Оливера Стоуна. В обеих картинах режиссеры уделили много внимания матери героя — царице Олимпиаде. В первом случае Олимпиаду сыграла Даниэль Дарьё. Ее персонаж — сильная и харизматичная женщина, которая эффективно борется за власть с помощью родственных связей, собственной привлекательности, умения плести интриги и манипулировать информацией. По мере взросления сына Олимпиада пытается с его помощью получить власть. Похожий образ получился и в картине Оливера Стоуна: царица в исполнении Анджелины Джоли изображена сильной и амбициозной женщиной, которая стремится к власти с помощью интриг и сына. В этом фильме Александр ничего не знает о заговоре Олимпиады против Филиппа II. Тем самым режиссер снимает с него всю ответственность за убийство отца, обвиняя в злодеянии исключительно Олимпиаду.