15 актеров и актрис, которые приносят киноделам наибольшую прибыль. 1-е место оказалось для нас сюрпризом

Главная задача фильмов — это не только развлекать зрителей, но и приносить деньги создателям. Сайт The Numbers проанализировал вклад многих работников киноиндустрии и создал рейтинг тех, кто приносит киноделам максимальный коммерческий успех. Мы решили выяснить, участие каких актеров является наиболее рентабельным. И если вы думаете, что Леонардо Ди Каприо возглавляет этот список, то у нас для вас плохие новости.

Анджелина Джоли — 23-е место

Одна из главных красавиц Голливуда Анджелина Джоли начала свой карьерный путь в 7 лет. С тех пор ее регулярно можно увидеть во многих крутых фильмах. Два «Оскара» доказывают, что Джоли не только роковая красотка, но и талантливая актриса, способная играть самых разных персонажей. Среди ее самых коммерчески успешных картин можно выделить фильм «Малефисента» и мультфильм «Кунг-фу Панда».

Дуэйн «Скала» Джонсон — 21-е место

Если бы харизма имела человеческое обличие, то ею, без сомнения, был бы Дуэйн Джонсон. Бывший рестлер способен захватить все внимание зрителей одним своим появлением в кадре. И кассовые сборы многих фильмов с его участием доказывают это. Наиболее успешные проекты с Джонсоном — это мультфильм «Моана», спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу» и обе части фильма «Джуманджи».

Хелена Бонем Картер — 18-е место

Яркая и эксцентричная Хелена Бонем Картер занимает особое место не только в сердце Тима Бертона. Она с поразительной легкостью воплощает немного безумных и безбашенных героинь. Самые успешные с коммерческой точки зрения работы в ее фильмографии — это злодейка Беллатриса Лестрейндж во франшизе о Гарри Поттере, Крестная из фильма «Золушка» и Красная королева из фильма «Алиса в Зазеркалье».

Скарлетт Йоханссон — 17-е место

Роль Черной Вдовы, вероятно, можно назвать самой узнаваемой в карьере Скарлетт Йоханссон. Она же является и самой прибыльной. Несмотря на то что поистине огромную славу ей принесла работа в супергеройской франшизе, в ее фильмографии множество и других более глубоких и драматических ролей, среди которых роли в картинах «Вики Кристина Барселона» и «История о супружестве».

Джейсон Стейтем — 16-е место

Джейсон Стейтем — образец стабильности в мире кино. В его фильмографии много работ, которые с осторожностью можно назвать довольно однотипными. Персонаж Стейтема — это такой крутой парень, который борется за все хорошее против всего плохого. Впрочем, несмотря на не самый широкий профессиональный диапазон, Стейтем является одним из самых прибыльных актеров для киноделов.

Дензел Вашингтон — 15-е место

Дензел Вашингтон — двукратный обладатель премии «Оскар». За почти 50 лет своей карьеры он снялся во многих успешных фильмах. Среди них — «Великолепная семерка» и «Код доступа „Кейптаун“». Несмотря на то что актер появляется преимущественно в драмах и триллерах, он пользуется огромным успехом у киноделов.

Эмма Стоун — 14-е место

Эмма Стоун за 18 лет карьеры выросла из актрисы, которая мелькала в эпизодах телевизионных сериалов и фильмах категории Б, до обладательницы заветного «Оскара». Самыми успешными и узнаваемыми работами в ее фильмографии можно назвать роль Гвен Стейси в 2 фильмах о Человеке-пауке, Мии в картине «Ла-Ла Ленд» и Гип в мультфильме «Семейка Крудс».

Мэтт Деймон — 13-е место

Для того чтобы стать актером, Мэтт Деймон пошел на большой риск: он бросил университет за семестр до его окончания, чтобы сняться в фильме «Джеронимо: Американская легенда». Хотя картина не имела коммерческого успеха, она положила уверенное начало насыщенной карьере Деймона. Сегодня в его фильмографии множество успешных лент, и он по праву заслужил место в этом списке.

Брэдли Купер — 12-е место

Брэдли Купера часто вспоминают как красавчика из «Мальчишника», а между тем это не самая успешная работа актера. В его фильмографии множество серьезных ролей, и 9 номинаций на «Оскар» лишь подтверждают наличие у Купера бесспорного таланта. Огромную лепту в его популярность внес образ безбашенного и нахального енота Ракеты, которому актер подарил свой голос в киновселенной Marvel.

Клинт Иствуд — 10-е место

Клинта Иствуда без тени сомнения можно назвать главным ковбоем Голливуда. В начале своей карьеры он часто снимался в вестернах, однако со временем его творческий диапазон существенно расширился. Наиболее успешные его работы — «На линии огня», «Малышка на миллион» и «Гран Торино».

Джон Фавро — 7-е место

Джон Фавро известен в первую очередь как режиссер и актер второго плана. Его главным коммерческим суперхитом стал фильм о Железном Человеке. Джон не только срежиссировал его, но и сыграл одного из самых ярких эпизодических персонажей — друга и помощника Тони Старка Хэппи. В дальнейшем он появлялся еще в 6 фильмах франшизы.

Уилл Смит — 6-е место

Уилл Смит является обладателем любопытного рекорда — он стал первым актером, чьи 8 фильмов подряд собрали в кинотеатрах больше $ 100 млн каждый. Дело не только в удачном стечении обстоятельств, но и в бесспорном таланте Смита. Среди его самых коммерчески успешных работ можно выделить роль Джинна в фильме «Аладдин», полицейского в ленте «Плохие парни навсегда» и супергероя-раздолбая в картине «Хэнкок».

Леонардо Ди Каприо — 5-е место

Погоню Леонардо Ди Каприо за «Оскаром» пытался отследить если не весь мир, то по крайней мере существенная часть больших и маленьких фанатов кино. И это неудивительно. Лео — потрясающий актер, чей талант всегда заслуживал особого внимания. Среди самых успешных можно выделить оскароносную картину «Выживший», запутанную ленту «Начало» и, вероятно, самый знаменитый фильм — «Титаник».

Сандра Буллок — 3-е место

Обладательница «Оскара» Сандра Буллок не раз доказывала киноделам и зрителям, что является талантливой и разноплановой актрисой. В ее фильмографии есть как серьезные драматические роли, так и комедийные. Среди наиболее коммерчески успешных фильмов можно выделить картины «Гравитация», «Невидимая сторона» и «Затерянный город».

1. Роберт Дауни — младший — 1-е место