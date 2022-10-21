Как бы выглядели персонажи из сериала «Дом Дракона», если бы на роли брали только голливудских звезд

Новый приквел HBO «Дом Дракона» основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Поклонники «Игры престолов» окажутся в Вестеросе почти за 2 столетия до рождения Дейенерис Таргариен и увидят ее предков на пике власти, перед трагичным падением. До выхода сериала пользователи увлеченно обсуждали будущий актерский состав. Не все были довольны выбором: у кого-то было свое видение героев, другие указывали на расхождение с оригинальным текстом. Мы решили с помощью ИИ попробовать представить в ролях ведущих звезд Голливуда, а также посмотреть, чем до этого запомнились зрителям выбранные актеры и как описывает персонажей сам автор.

Визерис Таргариен — Мадс Миккельсен

Пэдди Консидайн играет короля Вестероса Визериса I. Самая известная роль актера — отец Джон Хьюз, главный антагонист третьего сезона сериала «Острые козырьки». Дж. Мартин описывает Визериса как «доброго и порядочного человека» и сожалеет, что в книге ему не удалось в достаточной степени отразить его «трагическое величие».

Принцесса Рейенира Таргариен в юности — Аня Тейлор-Джой

В первых эпизодах молоденькую Рейениру играет австралийская актриса Милли Олкок. На родине она снялась в нескольких драматических сериалах и в 2018 году получила премию Гильдии актеров Австралии «Восходящая звезда». В книге написано, что Рейениру прославляли как «Восторг Королевства». Гордая и упрямая, с маленьким ртом, в изгибе которого читалась некая раздражительность, принцесса отличалась гневливостью и злопамятностью.

Рейенира Таргариен — Марго Робби

Повзрослевшую Рейениру играет Эмма Д’Арси. Многие помнят ее по сериалу «Ханна», в котором она сыграла агента ЦРУ Соню Рихтер. Согласно первоисточнику, после родов Рейенира несколько пополнела, но в сериале мы этого, конечно, не увидим.

Алисент Хайтауэр в юности — Дженна Ортега

Эмили Кэри играет молодую Алисент Хайтауэр, дочь десницы короля и будущую вторую жену короля Визериса I. Британская актриса начала карьеру в возрасте 9 лет и хорошо известна публике как юная Диана из «Чудо-женщины» 2017 года и Лара в детстве из «Tomb Raider: Лара Крофт» 2018 года. Мартин описывал Алисент как не по годам развитую девушку, умную и красивую.

Алисент Хайтауэр — Ева Грин

Зрелую Алисент играет Оливия Кук. Самые известные ее роли до этого — Саманта Сэм Кук из фантастического фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» и Эмма Декоди из популярного сериала-триллера «Мотель Бейтс». Повзрослев и родив детей, Алисент, как пишет Дж. Мартин, ни капли не утратила своего изящества и осталась такой же стройной, как в юности.

Деймон Таргариен — Том Хиддлстон

Мэтт Смит, сыгравший импульсивного младшего брата короля Визериса и дядю принцессы Рейениры, запомнился многим по роли одиннадцатого Доктора Кто, а также как принц Филипп из нашумевшего сериала «Корона». В книге «Принц-изгой» описан как лихой, смелый, но вместе с тем вспыльчивый и обидчивый человек.

Отто Хайтауэр — Итан Хоук

Роль сира Отто Хайтауэра, десницы короля и отца Алисент, досталась Рису Ивансу. Одна из самых широко известных работ актера — доктор Курт Коннорс, он же Ящер, персонаж фильмов «Новый Человек-паук» и «Человек-паук: Нет пути домой». У Мартина этот персонаж описан как человек большой учености, при этом надменный, резкий и властный.

Рейнис Таргариен — Тильда Суинтон

Принцессу Рейнис, насмешливо именуемую «Королевой, которой никогда не было», играет Ив Бест. Одна из наиболее известных ролей актрисы — светская львица Уоллис Симпсон, возлюбленная короля Эдуарда VIII, ради которой он отрекся от престола, из фильма «Король говорит!» Мартин пишет, что в юности Рейнис была прекрасна — с фиолетовыми глазами и черными волосами, но и во второй половине жизни не утратила красоты, вот только волосы поседели, а лицо покрылось морщинами. Свирепая, вспыльчивая и бесстрашная, она была гордой и энергичной женщиной.

Кристон Коль — Генри Кавилл

В роли сира Кристона Коля снялся Фабьен Франкель. Его карьера в самом начале, но мы могли запомнить актера по роли в сериале «Змей» от BBC One и Netflix. В книге этого опытного фехтовальщика описывают как обаятельного рыцаря с угольно-черными волосами и бледно-зелеными глазами.

Харвин Костолом Стронг — Джейсон Момоа

Самого сильного человека в Семи Королевствах играет Райан Корр, хорошо известный любителям австралийского кино. Массовый зритель мог заметить его в фильме с Руни Марой и Хоакином Фениксом «Мария Магдалина». В книге сир Харвин Стронг — это массивный и грозный человек, не просто так носящий прозвище Костолом.

Джейсон и Тиланд Ланнистеры — Мэтт Деймон

Братья Ланнистеры — однояйцовые близнецы, поэтому их играет один актер, Джефферсон Холл. Его зритель мог запомнить по эпизодической роли в сериале «Игра престолов». Там он играет оруженосца Джона Аррена — сира Хью из Долины. Оба брата в книге — высокие и златовласые.

Великий мейстер Меллос — Рассел Кроу

Великого мейстера Меллоса, личного врача короля Визериса, играет Дэвид Хорович, известный по роли инспектора Слэка в британском детективном сериале, основанном на произведениях Агаты Кристи, «Мисс Марпл». В книге «Пламя и кровь» во времена правления Визериса I было два Великих мейстера: Рансайтер, а затем Меллос. Создатели сериала «Дом Дракона» объединили обоих в одного персонажа.

Ларис Стронг — Том Холланд

Младшего сына лорда Лионеля Стронга играет Мэттью Нидхэм, снискавший себе славу на британских театральных подмостках. Ларис носит прозвище Косолапый из-за врожденной травмы. Мартин описывает его как любезного, но при этом хитрого человека, про таких говорят «себе на уме».