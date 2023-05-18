Звезда «Джеймса Бонда» Пирс Броснан и его жена отметили 25 лет совместной жизни

Совсем недавно Пирс Броснан и Кили Шей Смит отметили 25 лет совместной жизни. А со знакомства прошло уже почти 30. Но выглядят они так, как будто только-только вернулись из свадебного путешествия. От пары сложно оторвать взгляд, так гармонично и мило они смотрятся рядом друг с другом. В честь праздничной даты мы решили вспомнить историю их любви.

Звезда «Джеймса Бонда» Пирс и журналистка Кили Шей познакомились в начале девяностых на одном из многочисленных мероприятий, которые они посещали. А спустя семь лет с того памятного вечера влюбленные решили официально зарегистрировать отношения. Они поженились в Ирландии — в стране, где родился Пирс.

У Пирса и Кили двое сыновей. Старшему, Дилану, сейчас 26, а младшему, Парису — 22 года. Спустя столько лет совместной жизни звездная пара смогла сохранить в своих отношениях не только уважение друг к другу и нежную дружбу (что получается далеко не у всех) но и флер романтики. Как говорит сам актер, у Кили есть особенная сила — стоит ей посмотреть на него, как у него земля уходит из-под ног.

Пирс Броснан уже был женат. И когда не стало его первой жены, именно Кили Шей помогла ему пережить этот непростой период, стала его поддержкой и опорой, помогла ему вновь обрести смысл жизни и радость. И вот даже спустя четверть века пара так же влюблена и счастлива, как и в первые дни знакомства.