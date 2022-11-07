16 знаменитостей, чья юность осталась так далеко, что мы уже и подзабыли, как они выглядели раньше
За свою долгую карьеру знаменитости успевают не раз сменить имидж, обзавестись морщинками и сединой. И мы успеваем подзабыть, как они выглядели на пике своей молодости и красоты. А некоторые из звезд начали карьеру в уже зрелом возрасте, так что никто, кроме их родных и знакомых, и не видел их в их юные годы. Этой статьей мы решили напомнить, как очаровательны были известные музыканты и актеры в дни своей молодости.
Мелани Гриффит
Пол Маккартни
Бонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж Лэзенби
Люцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк Пеллегрино
Мерил Стрип
Мик Джаггер
Тина Тернер
Питер Динклэйдж
Хулио Иглесиас
Робин Уильямс
Миссис Хьюс из «Аббатства Даунтон», Филлис Логан
Ральф Лорен
© Edgar de Evia / David McJonathan collection / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 3.0, Invision / Invision / East News
Кит Урбан
Иэн Маккеллен
Мэгги Смит
AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News, © Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers
Энди Макдауэлл
Кто из знаменитостей, по-вашему, с возрастом стал выглядеть мудрее и интереснее?
Фото на превью East News, Sven Hoppe / DPA / East News
AdMe/Музыка/16 знаменитостей, чья юность осталась так далеко, что мы уже и подзабыли, как они выглядели раньше
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