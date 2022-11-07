16 знаменитостей, чья юность осталась так далеко, что мы уже и подзабыли, как они выглядели раньше

За свою долгую карьеру знаменитости успевают не раз сменить имидж, обзавестись морщинками и сединой. И мы успеваем подзабыть, как они выглядели на пике своей молодости и красоты. А некоторые из звезд начали карьеру в уже зрелом возрасте, так что никто, кроме их родных и знакомых, и не видел их в их юные годы. Этой статьей мы решили напомнить, как очаровательны были известные музыканты и актеры в дни своей молодости.