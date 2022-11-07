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16 знаменитостей, чья юность осталась так далеко, что мы уже и подзабыли, как они выглядели раньше

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За свою долгую карьеру знаменитости успевают не раз сменить имидж, обзавестись морщинками и сединой. И мы успеваем подзабыть, как они выглядели на пике своей молодости и красоты. А некоторые из звезд начали карьеру в уже зрелом возрасте, так что никто, кроме их родных и знакомых, и не видел их в их юные годы. Этой статьей мы решили напомнить, как очаровательны были известные музыканты и актеры в дни своей молодости.

Мелани Гриффит

Jordan Strauss / Invision / East News

Пол Маккартни

ASSOCIATED PRESS / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Бонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж Лэзенби

Eon productions / Collection Christophel / East News, AdMedia / SIPA / East News

Люцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк Пеллегрино

Мерил Стрип

Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Мик Джаггер

East News, Sven Hoppe / DPA / East News

Тина Тернер

Courtesy Everett Collection / East News, Christian Charisius / DPA / East News

Питер Динклэйдж

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Хулио Иглесиас

Album / sfgp / East News, B2820 / Photoshot / East News, Martin Harris / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Робин Уильямс

AP / East News, Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News

Миссис Хьюс из «Аббатства Даунтон», Филлис Логан

Invision / Invision / East News

Ральф Лорен

Кит Урбан

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Иэн Маккеллен

Мэгги Смит

AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News, © Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers

Энди Макдауэлл

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Кто из знаменитостей, по-вашему, с возрастом стал выглядеть мудрее и интереснее?

Фото на превью East News, Sven Hoppe / DPA / East News
81419
AdMe/Музыка/16 знаменитостей, чья юность осталась так далеко, что мы уже и подзабыли, как они выглядели раньше
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