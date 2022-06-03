Как изменились 20+ горячих красавчиков, в которых словно еще вчера была влюблена каждая вторая

Шоу-бизнес конца прошлого века открыл нам немало имен мужчин, которых сегодня в народе назвали бы модным словом «краш». Вспомнить хотя бы Леонардо Ди Каприо, Рики Мартина или Факундо Арану — эти артисты в мгновение ока стали предметом воздыхания множества женщин (и для многих остаются таковыми по сей день). Но были в числе обаятельных и харизматичных знаменитостей, прославившихся в разных сферах, и те, чьи имена мы уже могли подзабыть.