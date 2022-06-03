Как изменились 20+ горячих красавчиков, в которых словно еще вчера была влюблена каждая вторая
Шоу-бизнес конца прошлого века открыл нам немало имен мужчин, которых сегодня в народе назвали бы модным словом «краш». Вспомнить хотя бы Леонардо Ди Каприо, Рики Мартина или Факундо Арану — эти артисты в мгновение ока стали предметом воздыхания множества женщин (и для многих остаются таковыми по сей день). Но были в числе обаятельных и харизматичных знаменитостей, прославившихся в разных сферах, и те, чьи имена мы уже могли подзабыть.
Мы в ADME решили прогуляться по закоулкам памяти и вспомнить звезд, которые еще 20–30 лет назад слыли настоящими сердцеедами. Кажется, они и спустя годы не растеряли ни капли своего обаяния.
Брайан Краузе
Ленни Кравиц
Марк Дакаскос
Кевин Бейкон
Андре Агасси
Дензел Вашингтон
Бэрри Уотсон
Сами Насери
Марио Лопес
Майк Тайсон
Крис О’Доннелл
Микки Рурк
Джастин Лонг
Том Беренджер
Джон Бон Джови
Скотт Вульф
Ванилла Айс
Деннис Куэйд
Шонн Уильям Скотт
Дилан Макдермотт
Эминем
Шон Бин
Диего Рамос
При взгляде на кого из этих звездных мужчин ваше сердце раньше делало кульбит?
AdMe/Музыка/Как изменились 20+ горячих красавчиков, в которых словно еще вчера была влюблена каждая вторая
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